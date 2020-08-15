Шестой день протестов на Гомельщине: тысячи людей в центре, под СИЗО, а в Жлобине на площадь вызвали мэра и начальника РОВД

В Жлобине прошло почти настоящее народное вече Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В шестой день после президентских выборов протесты в Гомельской области расширили свою географию и численность. В областном центре началось все с самого утра: в цепочки солидарности выстраивались предприниматели с авторынков, работники некоторых предприятий, а водители традиционно сигналили в поддержку.

Самая массовая цепочка - девушек и женщин - уже третий день подряд выстраивалась у здания цирка, ходила колонной по городу, а к вечеру к женской половине присоединилась мужская. В целом у цирка собралось больше тысячи человек, при этом люди уже не стояли молча, а скандировали лозунги, требуя ухода действующего президента. Силовики не разгоняли протестующих.

Эти родители очень долго искали своего сына, и пока так и не дождались его освобождения Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Недалеко от цирка находится здание СИЗО, куда поместили десятки арестованных из-за нехватки мест в ИВС. Там многие родители ждали, пока выпустят их детей. Образовался настоящий пикет - некоторые пришли с плакатами. К родителям направилась часть людей от цирка, в итоге несколько сотен голосов требовали выпустить задержанных. Однако всех так и не отпустили, поэтому несколько родителей стояли под СИЗО и ночью.

Под гомельским СИЗО впервые в истории прошел пикет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Живые цепи выстраивались и в других районах Гомеля, а также в нескольких райцентрах.

А в Жлобине протест вспыхнул с утра на крупном предприятии - Белорусском металлургическом заводе. К нескольким сотням работников БМЗ, вышедшим на улицу, приехал председатель облисполкома Геннадий Соловей. Производство решили пока не останавливать, и назначили встречу вечером на площади перед ДК металлургов с участием главы райисполкома Ивана Науменко и начальника РОВД Геннадия Мельника.

На слова начальника милиции о том, что никого не избивали, возмктилась вся площадь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На площади собралось около пяти тысяч человек - они с бело-красно-белыми флагами, плакатами, белыми лентами и шариками практически окружили начальников и стали требовать ответов на вопросы. Главное, за что жлобинчане хотели призвать чиновников к ответу, - избиения участников мирных протестов и озвученные итоги президентских выборов:

- У нас в городе не разбита ни одна витрина, все цело, наши собрания исключительно мирные, соответствующие Конституции. Так за что же нас так жестоко избивают? Кто эти люди в черном, которые хватают наших детей, почему их увозят на машинах без номеров? Весь мир офигел от того, что у нас действительно мирная революция!

Жлобинчане требовали новые выборы или признания победы Тихановской Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Начальник РОВД пытался заверить, что никого не избивали, все было в рамках закона, а несогласным предложил жаловаться в прокуратуру и СК. В ответ на это возмутилась вся площадь, главному милиционеру района избитые показали свои травмы.

У главы райисполкома люди требовали либо признать победу на выборах Светланы Тихановской, либо провести новые выборы. Чиновник хотел адресовать за этим в Центризбирком, но люди возмутились, заявив, что их голоса украла именно местная власть.

В итоге представителям исполкома передали петицию с требованиями, главные из которых - освободить всех задержанных за участие в протестах, отправить в отставку чиновников и провести новые выборы. Глава райисполкома и начальник милиции ушли с площади под массовое «Позор!».

Собрание решило объявить забастовку на БМЗ в случае невыполнения требований, призвало всех к выходу из государственного профсоюза, провластных общественных объединений.

Работников "Гомсельмаша" пришли поддержать жители микрорайона, но те не смогли выйти в назначенное время Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Планировал выйти на стихийное собрание к транспортной проходной и персонал еще одного гиганта - «Гомсельмаша». Однако в назначенное время здесь издалека увидели лишь две группы людей. Позже работники рассказали, что это были конструкторы, которых принудительно завели в помещение и взяли с них объяснительные, а также сварщики, дорогу которым перекрыл глава предприятия вместе со службой охраны. А рабочим, по их словам, запретили передвигаться по территории и не выпускали из цехов.