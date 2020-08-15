Макс Корж приехал под стены Окрестина. Но разговор с родными задержанных получился не очень

Такой пост сейчас висит в инстаграме у Макса Коржа.

К стенам следственного изолятора на Окрестина приехал известный белорусский исполнитель Макс Корж. Люди, которые его узнали, встретили артиста без особого энтузиазма.

Макс Корж на Окрестина. Фото: опубликовано на tut.by

«Чувак, ты три раза свой пост переписывал, о чем говорить», - напомнили ему ожидающие выхода родных, которые были задержаны за участие в акциях протеста, видео разговора кто-то выложил в сеть. Речь о посте в соцсетях, в котором Макс Корж сначала призывал всех разойтись и не вступать в стычки с силовиками. А после того, как его начали упрекать его же подписчики, подредактировал пост, и риторика сменилась:

«Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. ( я говорю только про сегодняшнии день) Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Жестких видеоматериалов хватит на месяц вперед чтобы не потухнуть. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту « победу со дня на день» о которой вам пишут в телеге на данный момент прямыми столкновениями объективно одержать нереально.

Я это вижу своими глазами находясь в Минске эти 2 ночи. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. К ним не обращаюсь потому что это бесполезно. Бороться необходимо. Нужно идти до конца.

Требуйте от своих лидеров других решении .

Берегите себя, не лезьте напрямую.

Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем.. а после того, как подписчики начали упрекать его, подредактировал свои же слова и призвал продолжать бороться».

Так выглядит его пост сейчас.

А позже Макса Коржа видели на Пушкинской, где тысячи собравшихся белорусов почтили память погибшего на протестах Александра Тарайковского.

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