«Он всегда был за правду». В Минске прощаются с Александром Тарайковским, который погиб на акции протеста

15 августа в Минске попрощались с погибшим 10 августа Александром Тарайковским. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В субботу, 15 августа в Минске попрощались с погибшим 10 августа на протестах у метро "Пушкинская" Александром Тарайковским. К ритуальному залу подходят родные, друзья Александра и незнакомые с ним люди, которые узнали о его смерти из интернета. В это время на "Пушкинской", где Александр погиб, минчане выстраиваются в длинную цепочку - таким образом люди хотят почтить его память.

- Он всегда был за правду, - говорит один из его друзей, мужчина держит в руках большой венок. - Когда Саша не вернулся домой, его, конечно, стали искать. Родные пошли в милицию, но заявление у них принимать не хотели, смеялись: "Ай, загулял наверное, в баньку пошел, с друзьями". Семья возмутилась - он ответственный человек, у него дети, работает на себя.

У ритуального зала - сотни людей с цветами и флагами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мужчина говорит, что в милицию родные приходили дважды.

- Когда уже точно стало известно, что Саша умер, родным не отдавали тело. Не объясняли никак. Они смогли на него взглянуть только в четверг, за два дня до похорон. В тот день, 10 августа, мы с ним ещё созванивались: я сказал, что пойду на "Ригу", он пошел на "Пушкинскую". У него было с собой ни оружия, ни гранат, ни каких-то бутылок - только телефон. Он был в сланцах и шортах.

Родные попращались с погибшим. Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Мы боялись подняться с дивана, а он был там. Поэтому мы сейчас здесь"

По версии МВД, Александр пытался бросить в ОМОН взрывное устройство и подорвался на нем сам. Знакомые мужчины в это категорически не верят.

- Посмотрите видео - он стоял один, толпа разбежалась после разгона ОМОНа, - говорит Александр. - На записи не видно никаких запахов и бросков, нет там и вспышек, которые должны были быть при взрыве.

Минчане выстраиватся в длинную цепочку - таким образом люди хотят почтить его память. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В госсми о его смерти писали, подчёркивая то, что он был судим за убийство.

- Да, он 7 лет отбывал наказание - убил отчима, который избивал его мать.

Незнакомые с Александром люди тоже возмущены:

- Его семью просто уничтожили информацией о том, что он подонок, - плачет Елена. - Потом ещё расскажут, что нам всем, кто сегодня пришел, тут заплатили. Я вижу здесь своих знакомых - мы не договаривались прийти вместе. Все стоят тихо и мирно. Я сейчас не чувствую злость, я чувствую, что все закончилось - так, как раньше, больше не будет.

К ритуальному залу подходят родные и друзья Александра. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди обсуждают, что в ритуальный зал не смогут войти все, кто хочет попрощаться с Александром. В 12.30 здесь уже около тысячи человек, многие стоят на другой стороне улицы. Есть и люди, которые были задержаны на акциях и которых недавно освободили из ЦИП и изолятора на Окрестина и в Жодино.

- Я вчера из Окрестина. Вот, даже шнурки ещё не купил, - говорит мужчина. - Нас было 60 человек в камере, большинство схватили просто на улице, не на акциях. Я подошёл к сотруднику ГАИ узнать, как попасть домой - меня направили к ОМОН. Так я оказался на Окрестина. Никакие новости нам туда не поступали, но вчера, когда я оказался дома, узнал о том, что случилось. Не мог не прийти.

В Минске прощаются с Александром Тарайковским, который погиб на акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очередь на вход в ритуальный зал растянулась несколько десятков метров. Когда над толпой пролетает дрон, люди поднимают вверх цветы, многие пришли с красными гвоздиками и белыми хризантемами.

Многие пришли с красными гвоздиками и белыми хризантемами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Василий Николаевич держит в руках пышный букет. Мужчина в очках - его глаз не видно, но губы дрожат.

- Мы не были знакомы. Когда он погиб, мы сидели дома и боялись подняться с дивана. Он был там, поэтому мы здесь.

Когда из зала вынесли гроб, люди встали на колени. Александра провожают со словами "Слава герою" и "Жыве Беларусь". Затем начали петь песню "Магутны Божа".

Бывший кандидат в президенты Владимир Некляев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прощание с Александром Тарайковским. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске попрощались с погибшим 10 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК