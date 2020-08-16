«Когда дали протокол на подпись, я даже не смогла взять ручку»: 23-летнюю Фаину из изолятора в больницу доставили с ЧМТ и сотрясением мозга

Фаину ударили дубинкой по голове. У нее ЧМТ и сотрясение мозга. Фото: из личного архива

- Я еще легко отделалась. У меня ЧМТ и сотрясение мозга. При этом "Скорая" до сих пор не зафиксировала, откуда меня привезли. Как я понимаю, из изолятора на Окрестина. То, что там творилось, ужасно, - рассказала "Комсомолке" 23-летняя минчанка Фаина Синица.

Фаину задержали 11 августа - она с подругой около пяти часов дня была возле Белгосцирка.

- Люди ехали, сигналили, мы им аплодировали, поддерживали их. А потом мы зашли в магазин. И прямо в магазине к нам подлетает толпа ОМОНовцев, я начинаю сопротивляться. Спрашивать на каком основании нас задерживают. В итоге меня и подругу поставили к стене, забрали телефоны. В моем телефоне они нашли фото с места, где погиб человек - на станции метро "Пушкинская", и увидели, на какие телеграм-каналы я подписана. После этого они сказали "Ну все, пакуй".

Девушек посадили в желтый рейсовый автобус.

- Я не боялась силовиков, вела себя дерзко. В тот день я была в короткой кожаной юбке, маечке и босоножках. Меня оскорбляли, называли проституткой, маленьким животным, обещали сломать палец. Я слышала, как силовики общались между собой и поняла, что они верят в то, что людьми управляют кукловоды.

Они задержали парня с белым браслетом, а также парня, у которого что-то нашли в телефоне. Его посадили на корточки, повязали руки строительной стяжкой и начали бить, перед этим попросив Фаину отвернуться.

Фаину поразило, что в автобусе за рулем был не омоновец, а обычный водитель, который просто смотрел, что происходит в салоне. По словам Фаины, задержали и избили парня до 25 лет. В его телефоне нашли фото с митинга.

- Автобус поехал, когда заполнился людьми. На одной остановке отпустили мою подругу, которая вела себя тихо и мужчину в возрасте, который возвращался с работы домой. Среди задержанных была женщина, которая отвела ребенка на массаж, а сама на час вышла прогуляться на улицу. Так вот она одному ОМОНовцу плюнула в лицо, - рассказывает Фаина. - Все стало хуже, когда вместо ОМОНа пришли силовики в светло-зеленой форме. Как я поняла, это внутренние войска. С приходом новых силовиков все парни сидели на корточках с перевязанными строительной стяжкой руками. А по одному мужчине, которого положили на дорожку, кто-то просто прошелся - ступал на шею, плечи... Лежащий не кричал.

По словам Фаины, девушки встали на колени "мордой вниз". Парни на корточках продолжали сидеть. Так они ехали до изолятора. Куда именно привезли Фаину, она не знает. Но судя по всему, это был изолятор на Окрестина. Отсюда Фаину скорая помощь увезла в больницу.

"Заставляли есть белые браслеты"

- Один мужчина, наверное, какой-то начальник, сидел в центре дворика на стуле, нога за ногу. Такое чувство, что ему нравилось смотреть, как страдают люди, - говорит Фаина. - Всех поставили к стене, и мы стояли в позе звездочки - ноги шире плеч и руки в стороны с вывернутыми ладонями - часа два. Нас били по ногам, чтобы мы стали шире. Меня тоже били. Конечно, было тяжело стоять. Девочкам разрешалось на секунд 30 опустить руки.

Стоящего рядом с Фаиной парня со светлыми волосами почти до плеч били в пах.

- Силовик спросил: "Это пацан или баба?". Кто-то сказал ударить по нужному месту. И его стали лупить по паху ногой, - говорит девушка.

Фаина также запомнила, что мужчины стояли на асфальте босиком - им сказали разуться.

По словам девушки, силовики били задержанных со словами "Мы вас научим Родину любить". Говорили "бежать к мамке Тихановской". Это обозначало держать руки у стены и передвигать ногами.

Следы от побоев уже почти прошли. Фото: из личного архива

- Они сказали вы народ свободный, а мы менты свободные, - говорит Фаина. И вспоминает, как ее ударили по голове дубинкой. - Мне сказали что-то вроде "Проси прощения", на что я ответила "Конечно, нет". И мне прилетело в голову. Кто-то ударил дубинкой. Руками прилетало по ребрам. Однажды главный, который сидел на стуле, сказал: "Что-то я не вижу напряжения в ваших телах". Это значит, что снова будут бить. Тех, у кого были белые браслеты, заставляли их есть.

"Раздавили ингалятор парня, страдающего астмой"

В какой-то момент Фаине стало плохо, она стала терять сознание.

- Я предупредила, что сейчас потеряю сознание, на что услышала: "Куда ты потеряешь сознание, красавица? Нам тебя еще по кругу пустить, вон сколько ребят стоят". Помню, что я поплыла по стене, меня подхватили. Мне разрешили стать на колени. Но самое зверье там - это девушки. Возможно, они работают как внутренняя медпомощь. Одна девушка притянула меня за волосы к стене. Сказала, что еще не таких шкур откачивала и сейчас я оклемаюсь. К тому времени у меня уже были судороги рук. Что это были за девушки? Полная была в маске, вторая девушка со светлыми волосами, светлыми глазами среднего телосложения. Были одеты в гражданское.

Девушка со светлыми волосами сказала, что выкинет меня под забор. Но потом мне дали чем-то подышать и я пришла в себя.

В конце концов Фаину завели в здание, обозвав ее пьяной проституткой и наркоманкой. Дали какую-то таблетку и у нее начали отказывать ноги, руки и язык.

- Я не чувствовала тела, и не могла говорить. Была вся в слюне, соплях. Мой пульс был 155.

До того, как девушку забрала скорая помощь, она стала свидетелем ужасных вещей.

- Был парень у которого астма и человек в светло-зеленой форме раздавил его ингалятор. Я видела, как человек корчится на полу, раздирает себе горло и синеет, - говорит Фаина. - В первую очередь забирали тех, у которых открытый перелом, истекающие кровью. Когда меня начали выносить, я видела лужи крови на полу на улице...

Фаина также запомнила, как прошла опись ее вещей.

- Мне принесли протокол на подпись, а я даже не могла взять ручку. Тогда силовик сказал: "При свидетелях подписывать протокол отказалась".

Фаину доставили в БСМП, где оказали помощь.

- Мой диагноз - закрытая ЧМТ, сотрясение мозга, ушибы. Грудная клетка болит до сих пор, болят руки. Но следов, кроме ног, практически нет.

Фаина еще не знает, будет ли обращаться в милицию с заявлением о побоях. Пока ее лечат медики.

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