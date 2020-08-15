«Нам есть что терять, мы боимся, но от того, что происходит на Окрестина - плачут даже мужчины»: работники аэропорта и «Белавиа» вышли против насилия

Работники аэропорта и компании "Белавиа" вышли с акцией против насилия. Фото: Раиса ЮДИНА

Около 40 работников аэропорта «Минск» и авиакомпании «Белавиа» в субботу в обеденный перерыв вышли с акцией против насилия. «Авиация с народом!» - скандируют они под аплодисменты и одобрительные крики проходящих мимо пассажиров. В руках работников аэропорта плакаты «Стоп насилию», «Мы против насилия», «Нам нужна правда», «Верни наши голоса».

Белорусы хотят остановить насилие! Фото: Раиса ЮДИНА

- Мы за честные выборы, против провокаций, которые начались, когда не допустили ни наших кандидатов, ни наблюдателей, - говорит один из них. - Очень сложно и надоело слушать вранье. Мы молодые люди, у нас у многих есть семьи, дети, нам есть что терять. Мы боимся, я боюсь, но когда я вижу, что творится на Окрестина – у меня, мужчины, были слезы. Это ужасно страшно. Если мы это проглотим, чем это обернется? Будет просто ужас.

В руках одного мужчины плакат «Армия с народом. В/ч 3214 с народом». Неужели военные присоединились к мирной акции? Мечту тысяч белорусов озвучил на плакате гражданский человек, работник «Белавиа» Александр, который когда-то служил в этой воинской части во внутренних войсках.

Александр хочет ,чтобы его услышали и офицеры, и солдаты. Фото: Раиса ЮДИНА

- Я хочу обратиться к офицерам воинской части 3214. Я всегда гордился, что служил в этой части. Это была элита. Я даже форму хранил, - говорит Александр. – Там всегда были достойные офицеры, которые действительно многое сделали, чтобы в Беларуси было меньше преступности. Но я сейчас вижу эти видео, как избивают мирных людей, и я против насилия. Я хочу, чтобы наши офицеры не отдавали преступных приказов, чтобы мирных людей не били. Я хочу обратиться к срочникам, которым сейчас по 18 лет. Не бейте людей, думайте головой. Я забирал из СИЗО в Жодино парня незнакомого, подвозил его домой. Он такие ужасы рассказывал. И говорит, в основном лупят срочники. Потому что им говорят, что там на улицы вышли наркоманы, алкаши. Я вышел. Я работаю в «Белавиа», я не наркоман, у меня трое детей. И я не хочу, чтобы мой ребенок шел на улицу, а я боялся, что его изобьют дубинками. У каждого этого срочника будут дети, и они будут расти в Беларуси. И здесь должно быть все мирно и спокойно.

- Говорят, что те, кто избивает людей, находятся под воздействием каких-то веществ. Такое может быть?

- Нет. Их просто перед каждым заданием инструктируют, чтобы они отрабатывали быстро и четко, чтобы людей запугать. Но не получается. Наоборот, народ чем больше бьют, тем больше он сплоченный.