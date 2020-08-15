Андрей Дмитриев: «Ермошина сказала мне, что если объявить выборы недействительными, будет второй Донбасс»

Лидия Ермошина: «Если сейчас объявить выборы недействительными, будет второй Донбасс». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы идем на рассмотрение жалобы в ЦИК. Но чтобы они не решили, мы пойдем дальше, - рассказал «Комсомолке» Андрей Дмитриев до начала заседания. - Мы сегодня выдвинули ряд требований. По стране идут акции протеста, люди в мирной форме выражают свое несогласие с результатами выборов. Вам всем за это огромное спасибо. И кто бы не организовывал эти акции протеста, у нас будут одни и те же требования: освободить всех политзаключенных и задержанных за мирные акции. Расследовать каждый факт применения насилия к мирным людям. Нам нужно провести честные выборы. Мы с вами должны остановить насилие на улицах. Оно неприемлемо. Для этого мы призываем полностью отправить в отставку состав Центральной избирательной комиссии и назначить ее новый состав, назначить нового генпрокурора и новые выборы.

Напомним, 12 августа Андрей Дмитриев подал жалобу в ЦИК на непризнание президентских выборов.

В результате все жалобы ЦИК отклонил.

- Итоги ожидаемо грустные, - рассказал «Комсомолке» об итогах заседания Андрей Дмитриев. – Мы им предлагали и отложить это решение, если они не готовы, до того, как будут рассмотрены все жалобы. Потому что они сами признались, что жалоб так много, что не успевают их рассматривать. И мы конечно же предложили объявить выборы недействительными, но Ермошина сказала, что если это сделать сейчас, то в Беларуси будет второй Донбасс – это ее прямая цитата. Мы же считаем, что фальсификация выборов и невероятное насилие провоцирует и двигает страну как раз к этому. Поэтому мы идем в Верховный суд – мы требуем проведения новых выборов, мы требуем свободы для всех политзаключенных, мы требуем наказать тех, кто избивал людей. И обращаемся сегодня ко всем протестующим – протест должен быть мирным. И самое важное: мы начинаем акцию «Народный иск». Я буду просить людей присылать мне расписки, подтверждения, что когда я встану в Верховном суде, и буду готовить, что нам нужны новые выборы, я буду говорить от имени людей. Давайте покажем, кого здесь на самом деле четыре миллиона.