«Пока мы работаем на заводе, наших детей бьют»: почему тысячи человек вышли на проспект Пушкина в Минске

Тысячи человек вышли на проспект Пушкина в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С утра 15 августа у станции метро "Пушкинская" снова стали собираться люди - это место стало символичным после того, как 10 августа во время уличной акции здесь погиб человек, 34-летний Александр Тарайковский. 15 августа мужчину похоронили - родственники просили желающих проститься с ним приходить именно сюда, к метро, хотя сотни человек пришли и к ритуальному залу, в том числе избитые люди, которые вышли из изолятора на Окрестина в Минске. В последний путь Александра проводили под крики "Жыве Беларусь!".

10 августа во время уличной акции здесь погиб человек, 34-летний Александр Тарайковский. Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Милиция, не приближайтесь ближе, чем на 3 метра - мы вас боимся"

Днём на Пушкинской собрались тысячи человек. Многие пришли в белом и принесли с собой бело-красно-белые флаги. Люди без конца несут цветы к стихийным мемориалам в память о погибшем Александре Тарайковским - в середине дня 15 августа цветы, сложенные друг на друга, выросли в гору высотой в метр.

Огромные охапки цветов оставляют и на ограждении вдоль дороги. В переходе метро в цветочном ларьке продавать уже почти нечего - остались всего несколько роз и парочка георгин.

С утра 15 августа у станции метро Пушкинская снова стали собираться люди. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Раскупают в основном белые и красные цветы, потом уже без разбору - что есть. Стараемся подвозить, но если цветы из Голландии - поставки так быстро не увеличить. Мы уже не удивляемся такому спросу - у нас так всю неделю, - рассказывает продавец.

На Пушкинской собрались тысячи человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В небольших магазинчиках здесь же, в переходе, не найти пол-литровых бутылок воды, остались только большие - по 1,5 л. Воду раскупают упаковками и оставляют просто на бордюрах. Она быстро расходится, в Минске сейчас +25.

- Народ, у кого воды нету? - громко кричит молодой человек и предлагает взять бутылочку.

Люди на Пушкинской не только раздают друг другу не только воду: кто-то принес мороженое, бутерброды, парень раздает проходящим мимо людям конфеты.

Многие пришли в белом и принесли с собой бело-красно-белые флаги. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Целый день здесь непрерывно сигналят машины - причем не только легковые автомобили, но и автобусы, троллейбусы, посигналила машина милиции. Инспекторов ДПС поблизости нет.

Это место стало символичным после того, как 10 августа во время уличной акции здесь погиб человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Больше всего людей собралось у метро со стороны кинотеатра "Аврора". Люди стоят на тротуарах, сидят на газоне. Многие держат плакаты: "Милиция, не приближайтесь ближе, чем на 3 метра - мы вас боимся", "Остановите геноцид мирных граждан", "Мы белорусы, с нами Халк", "Мы не овцы".

Ватман с надписью красной краской "МТЗ с народом, мы не быдло", сегодня принес с собой Владимир. Мужчина соглашается поговорить, и почти сразу начинает плакать - сын Владимира недавно вернулся домой из изолятора избитым.

В переходе метро в цветочном ларьке продавать уже почти нечего. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди приносят с собой бело-красно-белые флаги. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я обычный человек, простой тракторист, но я больше не могу. Сын 10-го числа шел домой, отзвонился, а потом пропал. Двое суток мы его искали. Что я увидел! Моя жена гипертоник: не спала, не ела. Выходит, что убивают не только наших детей, но и наших жён. Сына били палками, искалечили. Он пришел домой, я говорю - сядь. А он не может! Прощения уже не будет! Бить, изголяться над нашими девчонками, над сыновьями. Теперь уже отцы встали! Пока мы работаем на заводе, наших детей бьют. Я вчера выходил в колонне МТЗ, сегодня пришел сюда - уже ничего не боюсь.

Многие пришли с плакатами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди кричат "У-хо-ди", "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам!". Девушки повязывают на фонарные столбы белые ленточки, оставляют там цветы. На один из таких столбов приклеили портреты Гончара, Захаренко, Завадского.

"Меня шатает от давления, но я все равно пришла"

Вместе со всеми кричит "Уходи" 70-летняя Тамара. Женщина рассказывает, что она плохо себя чувствует - скачет давление.

В толпе включают Виктора Цоя и Егора Летова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Меня шатает от давления, но я встала сегодня с постели и пришла. Потому что то, что сейчас происходит - невероятно, я заряжаюсь. Я никогда не голосовала за Александра Лукашенко - хочется, чтобы он узнал, что я не одна.

О выборах в толпе говорят очень много. Валерия рассказывает, что она была наблюдателем на одном из участков в Советском районе Минска.

Белорусы выступили против насилия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Видела, как проводились выборы: это возмутительно, так не должно быть. Настолько нагло хоронят наши голоса, наши мнения. А то, что случилось с ребятами на Окрестина, в Жодино, Слуцке просто невозможно. Невозможно представить, что в нашей стране это возможно. Я когда-то была в Израиле в музее Холокоста и не могла поверить, что такое бывает. Сейчас у меня похожие чувства. Я надеюсь, что мы все не зря сегодня пришли - это на что-то повлияет. Мы ее хотим войны и насилия, только сменяемости власти.

Субботняя обложка газеты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В толпе включают Виктора Цоя и Егора Летова, машины продолжают сигналить. Люди фотографируют таблички друг друга, делают селфи на фоне флагов, угощают друг друга пиццей.

В 17 часов к метро пришли девушки в костюмах древнегреческих богинь с табличками об искусстве, которое против насилия. Другие несут на вытянутых руках черные траурные ленты с надписями "Не забудем, не простим".

Люди фотографируют таблички друг друга, делают селфи на фоне флагов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Машины на проспекте не только сигналят - многие останавливаются в крайней правой полосе, чтобы дать пять тем, кто стоит у обочины. Люди в ответ угощают едой: бросают в салон машины кексы и конфеты, кто-то вручает водителям и пассажирам цветы. Некоторые девушки в машинах плачут.