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«Пока мы работаем на заводе, наших детей бьют»: почему тысячи человек вышли на проспект Пушкина в Минске

Люди раздают друг другу воду, приносят бутерброды, кофе и мороженое
Алеся ДобышАлеся ДобышАлесяДобыш
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Тысячи человек вышли на проспект Пушкина в Минске.

Тысячи человек вышли на проспект Пушкина в Минске.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С утра 15 августа у станции метро "Пушкинская" снова стали собираться люди - это место стало символичным после того, как 10 августа во время уличной акции здесь погиб человек, 34-летний Александр Тарайковский. 15 августа мужчину похоронили - родственники просили желающих проститься с ним приходить именно сюда, к метро, хотя сотни человек пришли и к ритуальному залу, в том числе избитые люди, которые вышли из изолятора на Окрестина в Минске. В последний путь Александра проводили под крики "Жыве Беларусь!".

10 августа во время уличной акции здесь погиб человек, 34-летний Александр Тарайковский.

10 августа во время уличной акции здесь погиб человек, 34-летний Александр Тарайковский.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Милиция, не приближайтесь ближе, чем на 3 метра - мы вас боимся"

Днём на Пушкинской собрались тысячи человек. Многие пришли в белом и принесли с собой бело-красно-белые флаги. Люди без конца несут цветы к стихийным мемориалам в память о погибшем Александре Тарайковским - в середине дня 15 августа цветы, сложенные друг на друга, выросли в гору высотой в метр.

Огромные охапки цветов оставляют и на ограждении вдоль дороги. В переходе метро в цветочном ларьке продавать уже почти нечего - остались всего несколько роз и парочка георгин.

С утра 15 августа у станции метро Пушкинская снова стали собираться люди.

С утра 15 августа у станции метро Пушкинская снова стали собираться люди.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Раскупают в основном белые и красные цветы, потом уже без разбору - что есть. Стараемся подвозить, но если цветы из Голландии - поставки так быстро не увеличить. Мы уже не удивляемся такому спросу - у нас так всю неделю, - рассказывает продавец.

На Пушкинской собрались тысячи человек.

На Пушкинской собрались тысячи человек.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В небольших магазинчиках здесь же, в переходе, не найти пол-литровых бутылок воды, остались только большие - по 1,5 л. Воду раскупают упаковками и оставляют просто на бордюрах. Она быстро расходится, в Минске сейчас +25.

- Народ, у кого воды нету? - громко кричит молодой человек и предлагает взять бутылочку.

Люди на Пушкинской не только раздают друг другу не только воду: кто-то принес мороженое, бутерброды, парень раздает проходящим мимо людям конфеты.

Многие пришли в белом и принесли с собой бело-красно-белые флаги.

Многие пришли в белом и принесли с собой бело-красно-белые флаги.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Целый день здесь непрерывно сигналят машины - причем не только легковые автомобили, но и автобусы, троллейбусы, посигналила машина милиции. Инспекторов ДПС поблизости нет.

Это место стало символичным после того, как 10 августа во время уличной акции здесь погиб человек.

Это место стало символичным после того, как 10 августа во время уличной акции здесь погиб человек.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Больше всего людей собралось у метро со стороны кинотеатра "Аврора". Люди стоят на тротуарах, сидят на газоне. Многие держат плакаты: "Милиция, не приближайтесь ближе, чем на 3 метра - мы вас боимся", "Остановите геноцид мирных граждан", "Мы белорусы, с нами Халк", "Мы не овцы".

Ватман с надписью красной краской "МТЗ с народом, мы не быдло", сегодня принес с собой Владимир. Мужчина соглашается поговорить, и почти сразу начинает плакать - сын Владимира недавно вернулся домой из изолятора избитым.

В переходе метро в цветочном ларьке продавать уже почти нечего.

В переходе метро в цветочном ларьке продавать уже почти нечего.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди приносят с собой бело-красно-белые флаги.

Люди приносят с собой бело-красно-белые флаги.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я обычный человек, простой тракторист, но я больше не могу. Сын 10-го числа шел домой, отзвонился, а потом пропал. Двое суток мы его искали. Что я увидел! Моя жена гипертоник: не спала, не ела. Выходит, что убивают не только наших детей, но и наших жён. Сына били палками, искалечили. Он пришел домой, я говорю - сядь. А он не может! Прощения уже не будет! Бить, изголяться над нашими девчонками, над сыновьями. Теперь уже отцы встали! Пока мы работаем на заводе, наших детей бьют. Я вчера выходил в колонне МТЗ, сегодня пришел сюда - уже ничего не боюсь.

Многие пришли с плакатами.

Многие пришли с плакатами.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди кричат "У-хо-ди", "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам!". Девушки повязывают на фонарные столбы белые ленточки, оставляют там цветы. На один из таких столбов приклеили портреты Гончара, Захаренко, Завадского.

"Меня шатает от давления, но я все равно пришла"

Вместе со всеми кричит "Уходи" 70-летняя Тамара. Женщина рассказывает, что она плохо себя чувствует - скачет давление.

В толпе включают Виктора Цоя и Егора Летова.

В толпе включают Виктора Цоя и Егора Летова.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Меня шатает от давления, но я встала сегодня с постели и пришла. Потому что то, что сейчас происходит - невероятно, я заряжаюсь. Я никогда не голосовала за Александра Лукашенко - хочется, чтобы он узнал, что я не одна.

О выборах в толпе говорят очень много. Валерия рассказывает, что она была наблюдателем на одном из участков в Советском районе Минска.

Белорусы выступили против насилия.

Белорусы выступили против насилия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Видела, как проводились выборы: это возмутительно, так не должно быть. Настолько нагло хоронят наши голоса, наши мнения. А то, что случилось с ребятами на Окрестина, в Жодино, Слуцке просто невозможно. Невозможно представить, что в нашей стране это возможно. Я когда-то была в Израиле в музее Холокоста и не могла поверить, что такое бывает. Сейчас у меня похожие чувства. Я надеюсь, что мы все не зря сегодня пришли - это на что-то повлияет. Мы ее хотим войны и насилия, только сменяемости власти.

Субботняя обложка газеты.

Субботняя обложка газеты.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В толпе включают Виктора Цоя и Егора Летова, машины продолжают сигналить. Люди фотографируют таблички друг друга, делают селфи на фоне флагов, угощают друг друга пиццей.

В 17 часов к метро пришли девушки в костюмах древнегреческих богинь с табличками об искусстве, которое против насилия. Другие несут на вытянутых руках черные траурные ленты с надписями "Не забудем, не простим".

Люди фотографируют таблички друг друга, делают селфи на фоне флагов.

Люди фотографируют таблички друг друга, делают селфи на фоне флагов.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Машины на проспекте не только сигналят - многие останавливаются в крайней правой полосе, чтобы дать пять тем, кто стоит у обочины. Люди в ответ угощают едой: бросают в салон машины кексы и конфеты, кто-то вручает водителям и пассажирам цветы. Некоторые девушки в машинах плачут.

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