Как снять побои, если в экспертизе отказали: советы белорусских юристов, медиков и личный опыт

Как задокументировать полученные во время задержания травмы, рассказывают специалисты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пострадавшие во время массовых акций хотят привлечь виновных к ответственности. Но сделать это оказывается не так уж и просто: многие сообщают о том, что в проведении платной экспертизы им отказывают, а в РУВД не дают направлений на ее проведение.

Между тем, способы зафиксировать побои все же есть: ими поделились врачи, юристы, а также те, кто уже прошли через эту процедуру.

Правозащитник: «Фиксируй травмы, заявляй в милицию, оформляй заявку на компенсацию»

Руководством для пострадавших поделился правозащитник и координатор кампании #BYCOVID19 Андрей Стрижак.

1. Фиксируй раны и травмы (сними видео, захвати в объектив свидетелей стоящих рядом, сфотографируй раны и травмы, покажи их рядом со временем и датой на часах или купи свежий номер газеты и сделай фото на их фоне), все это сохрани в надежном месте (флешка, облако).

2. Заяви в милицию. В шапке напиши, куда (название РУВД), ФИО, далее в свободной форме опиши события и все, что помнишь. Если тебе тяжело даже вспоминать о том, что произошло, ты можешь обратиться за психологической помощью к волонтерам по почте nk@eventart.by

3. Пиши (в свободной форме, шапка как в пункте выше) ходатайство о направлении на медицинскую экспертизу, направляй эти ходатайства в РУВД (РОВД) по электронной почте с подписями (набрал, распечатал, подписал, сфоткал, отправил) и обычной почтой заказным письмом, сфотографируй штрихкоды отправлений, сохрани чеки оплаты почтовых услуг.

4. Не жди, пока раны заживут, а синяки рассосутся. Обращайся в приемный покой сам, требуй фиксации побоев в журнале и требуй выдать письменное подтверждение побоев. Проконтролируй, чтобы зафиксировали все повреждения. Отказывают в фиксации - иди к начмеду, требуй книгу жалоб, грози КГК и прочими египетскими казнями.

5. Не жди и обращайся в платные медцентры, если больница отказала в фиксации повреждений. Вся фиксация только документально, только на бумаге с печатью врача и вам в руки.

6. Есть еще независимые эксперты, вот то, что нашел в интернете: +375297866837; +275445866837.

7. Заполни заявку для компенсации ущерба твоему здоровью и оплаты штрафа/счета за арест по ссылке bit.ly/byhelpme

Медики: «Даже если всем дадут направления, судебники не успеют сделать экспертизу всем в ближайшие дни, людей очень много»

Как отмечают врачи, платную судмедэкспертизу сейчас «по каким-то причинам не проводят», не спешат выдавать на нее направления и в РУВД.

- Даже если всем дадут направления, судебники не успеют сделать экспертизу всем в ближайшие дни, людей очень много, - отмечают врачи.

Какие справки нужны для того, чтобы зафиксировать факт насилия, в своем руководстве рассказали медики. Медики отмечают, что обращаться в медучреждения надо обязательно, так как фото не станут подтверждением травм для судмедэксперта.

1. Обратитесь в приемный покой больницы, в поликлинику, частный медцентр.

Отказать вам могут только в этих случаях: вы обратились не по профилю больницы (например, в РНПЦ пульмонологии с травмой ноги), ваша регистрация/проживание по месту обслуживания другой больницы (не относится к пациентам в критическом состоянии). Некоторые больницы оказывают помощь в приемном покое с 16.00 или 20.00, до этого момента нужно обратиться в вашу поликлинику.

В частном медцентре вам могут отказать, только если у него нет лицензии на оказание данного вида помощи. Это стоит уточнить заранее. Старайтесь попасть к врачу как можно скорее.

2. Говорите, что вы планируете подавать заявление. Это значит, что судмедэкспертиза скорее всего будет запрашивать у учреждения здравоохранения документы (историю болезни, карточку, осмотр). Поэтому травмы должны быть подробно описаны.

3. Предъявите реальные жалобы (боль, нарушение функции и т.д.). Укажите, в какое время, где, при каких обстоятельствах и кем/чем наносились травмы и повреждения (руками, дубинкой, падение после толчка и т.д). Давайте только правдивую информацию.

4. Просите, чтобы вас осмотрели полностью.

5. Берите справку после осмотра в приемном покое. Такая справка выдается обязательно. В ней должны быть верные дата, время, печати учреждения, подпись врача, диагноз, оказанная медпомощь и рекомендации. Проверяйте все очень внимательно, врач может замотаться и поставить неверную дату. Еще вы можете попросить врача распечатать ваш осмотр, поставить на нем печать учреждения и приемного покоя. Они это делать не обязаны, но обычно не отказывают. Просите этот осмотр выдать вам на руки, так информация точно не пропадет. Также факт обращения должны зафиксировать в журнале в приемнике. Если вас положили в стационар - просите эпикриз на руки (после выписки), просите, чтобы в нем были описаны повреждения. В поликлинике вся информация заносится в карточку. Вы можете затем запросить у участкового терапевта выписку из вашей карточки и попросить переписать в нее ваш последний осмотр полностью. В частном центре осмотр вам выдадут на руки.

6. Просите врача описать обстоятельства получения травмы. Если в осмотре не описаны обстоятельства получения травмы, не описаны достаточно полно все повреждения, хотя бы несколько предложений (не просто «множественные ушибы»), вежливо попросите врача написать об этом. Если врач отказывается - обращаетесь к заведующему, если и на уровне заведующего это не решается - к главврачу или его заместителю по лечебной работе.

7. Имейте на руках справку и осмотр. С ними на судмедэкспертизе у вас больше шансов, что все будет оценено адекватно. Судебники все равно официально запросят историю болезни или карточку. Но, бывает, карточки вдруг теряются или осмотры пропадают, так что перестрахуйтесь.

Врачи рекомендуют пройти лечение полностью. Так, если у пострадавший с черепно-мозговой травмой не пошел в поликлинику, то такое повреждение сложно будет оценить в полном объеме.

Опыт пострадавшей: «Не надо бояться!»

Эта девушка сама снимала побои. И делится своим личным опытом с другими.

1. Делайте обследование в больнице. Медицинскую экспертизу в больнице вам нигде не сделают, поэтому даже не просите с такой формулировкой. Просите обследование с целью проверить состояние здоровья и зафиксировать его в справке. Мы ездили в БСМП, нам выдали 3 справки: результаты анализов, результаты КТ головного мозга и общий осмотр + УЗИ, где зафиксировали телесные повреждения и повреждения внутренних органов. Все заняло около часа, но мы были в 4 утра, когда там совсем не было очереди. Зачем это надо? Во-первых, эту справку приложат к делу. Во-вторых, с медэкспертизой будет все долго и не так просто, поэтому это самый оперативный способ зафиксировать сам факт наличия повреждений.

2. Напишите заявление по делу о причинении телесных повреждений в прокуратуру, но лучше - в следственный комитет по месту задержания (для Окрестина это СК Московского р-на на улице Алибегова, 19). Там супервежливые и адекватные ребята. Но ехать туда нужно утром/днем, работают они до 18:00, а процесс составления заявления может занять до 1,5 часов + очередь (у вас подробно берут все показания и описывают). Ехать туда нужно обязательно с документом, удостоверяющим личность! В нашем случае была загвоздка с паспортом, так как он со всеми личными вещами остался на Окрестина. В таком случае подойдет военный билет. В СК заводят дело и дают направление на судмедэкспертизу. Без этого направления экспертизу вам не сделают! Так что этот пункт обязательный.

3. Отправляйтесь на судмедэкспертизу. Из районного СК направляют в управление судебно-медицинских экспертиз, отдел №3 на Долгиновском тракте, 160 а. Работают они в будни до 17:00. ВАЖНО: в связи со сложившей ситуацией сейчас они работают и в выходные дни с 8:00 до 13:00. Там должны все зафиксировать и дать свое заключение, которое они направляют в СК.

4. Просите копии всех документов на руки или делайте хорошие фото, которые можно потом распечатать.

«Не надо бояться! Это не страшно, вас по этому маршруту никто не тронет! Да, это куча движений, но это очень важно и нужно сделать! Не бойтесь», - подчеркивает девушка, которая зафиксировала побои и намерена добиться ответственности по закону от тех, кто виновен в ее травмах.

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