«Я хочу, чтобы передо мной извинились». Возле здания ОНТ собрались несколько десятков человек

Люди принесли цветы, зеркала и старые телевизоры. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 15 августа у здания на Коммунистической, где располагается офис телекомпаний ОНТ и СТВ, собрались около 50 человек. Люди принесли с собой старые телевизоры и плакаты, которые разложили на асфальте: "Показывайте правду", "Как тебе твое отражение?", "Здесь похоронили правду", "Лучше Лебединое озеро вместо лжи". На телевизорах наклеены листы с надписями "Эйсмонт, спасибо! Вы объединили нацию!".

Периодически люди скандируют "Позор" и "Уходи". Из здания никто не выходит, но за забором дежурят военные в красках и с оружием.

Возле здания ОНТ собрались несколько десятков человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Что слышно, господа безработные, алкоголики, наркоманы, проститутки? - присоединяется к стоящим здесь людям женщина.

- Ага, надо ещё спросить, сколько нам заплатили, - поддерживает шутку мужчина.

Люди принесли с собой плакаты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди обсуждают акции протеста, задержания, избиения в изоляторах, которые показали в сюжетах по всему миру. Тем, как это преподносят по белорусскому госТВ, люди недовольны.

- Мы заслуживаем того, что нам за наши же налоги показывали правду!

Тем, как это преподносят по белорусскому госТВ, люди недовольны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У Никиты конкретная просьба: он хочет, чтобы перед ним извинились те, кто делал один из сюжетов об уличных акциях.

- 9 августа в нас въехал автозак. Меня задело, раскидало трёх человек. Эти ребятки, - показывает Никита на здание, - сказали в сюжете, что мы были очень агрессивные, пришли с оружием, пытались перевернуть автозак. Я хочу сказать, что это было не так. Автозак въехал в нас со спины, когда мы стояли цепочкой напротив ОМОНа. Он на секунду притормозил, мы пытались перед ним стать, чтобы никуда дальше не ехал - и он нажимает по глазам. А самое страшное, что мы сделали - мой друг кинул яблоко в ОМОН. Из оружия были только яблоки.

Люди обсуждают акции протеста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У Никиты пять ран от резиновых пуль, разрыв барабанной перепонки.

- Поэтому к телевизионщикам у меня персональные вопросы. Я хочу, чтобы вышли те, кто отвечает за тот сюжет, и извинились передо мной. Я хочу, чтобы мне ответили, почему они это делают.