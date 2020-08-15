На стене у Дворца искусств вывесили фотографии избитых людей

Стихийная выставка около Дворца искусств. Нарисовать плакат или повесить фотографии здесь может любой желающий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стихийную выставку организовали слева от входа во Дворец искусств, на стене с растяжкой галереи "Арт Беларусь".

Стихийная выстовка появилась 15 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На фотографиях - снятые крупным планом травмы, которые получили задержанные 9 -10 августа: пулевые ранения, гематомы на ногах, животе, ягодицах. Есть здесь и снимки фотографов tut.by из больницы, где сейчас лечатся пострадавшие после избиений силовиками. Всего - около 50 фотографий.

Некоторые не верят, что фотографии избитых реальны: "у нас никто никого не бьет" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом висят плакаты: "Не забудем, не простим", "Преступников в погонах - за решетку", "Крики от пыток - новый гимн?", распечатанная статья 128 УК "Трибунал".

Здесь вывесили плакаты, фотографии избитых людей, которых задерживали с 9 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К молодым людям, которые обсуждают фотографии, с вопросом подходит пожилая женщина:

- А вы что, требуете отставки Лукашенко? Ничего не было, это глупости, - кивает она на стену с фотографиями. Послушать подходит несколько человек. - Вам стыдно будет за ваши поступки. У нас совершенно другое общество. У нас никто никого не бьёт, так как вы там воюете - вас вообще надо гнать. Что это такое?

- Женщина, вы фотографии видели? Вы с соседями разговариваете?

- Я со всеми разговариваю. Человек старается, а вы... Вы и есть бандиты, которые приехали в нашу страну. Чего вы приехали и поднимаете хай? Пришли и нарисовали это все!

Нарисовать плакат можно прямо на месте Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У "выставки" останавливаются заинтересованные люди.

- Молодцы, все правильно. Главное, чтобы это все нарастало и как можно больше людей увидело, - считает женщина, которая держит в руках мишку с перебинтованной головой.