«Почему протесты в Минске - не то же, что Майдан в Киеве»

Мирная акция в Минске на площади Независимости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это сравнение повторяют российские СМИ, эту же риторику подхватывает белорусская государственная пресса. Многим так просто удобно думать. Но сравнение, которое, как кажется, лежит на поверхности - на самом деле не корректно. И вот почему.

В Беларуси нет сильного деления на восток и запад, страна достаточно монолитна. Нет регионов, которые бы, как в Украине, голосовали за Януковича (у нас Лукашенко). Это очевидно по географии протестов, которые проходят сейчас по всей стране. Более того, протестующие выходили как под бело-красно-белым (историческим), так и под красно-зеленым (государственным) флагом - и никого это не смущало.

В отличие от Украины, у нас практически нет влиятельной оппозиции. Если в Киеве во время протестов были лидеры, олигархи, которые поддерживали революцию - тот же Порошенко, то протестами в Минске никто не руководил - если не считать многочисленных телеграм-каналов, в которых постоянно сообщали о передвижении протестующих и силовиков. Даже Светлану Тихановскую, которая стала кандидатом в президенты, нельзя назвать полноценным лидером. Она «президент любви», как ее уже назвали - женщина, которая вышла бороться за своего мужа. И в том главный парадокс и непохожесть белорусского протеста - Лукашенко многим настолько надоел, что они готовы были проголосовать за вчерашнюю домохозяйку, потому что она оказалась искренней и симпатичней многих оппозиционных политиков. Многие говорят сейчас, что на протесты поднялись люди, которые до этого лета вообще не интересовался политикой. Просто потому, что от действующей власти люди больше ничего не ждут - ее действия стали предсказуемы, а риторика свелась к одной фразе «лишь бы не было войны». Правда в том, что войны не хочет никто - об этом не раз говорила на митингах Светлана Тихановская.

В Беларуси, как кто-то ни пытался бы разглядеть, нет и намека на антироссийский характер протестов. За все время я не видел и не слышал ни одного антироссийского лозунга у протестующих. Цель совершенно другая - люди требовали честные выборы в своей стране. А в том, что они были несправедливыми - похоже, не сомневается уже никто. Мы живем во время, когда любое событие уже через несколько минут знает весь мир благодаря интернету. В этот раз общественность делала все, чтобы нарушения и махинации на выборах стали известны. Вопросы к точности подсчета голосов и к окончательным итогам (напомним, за Лукашенко - 80%, за Тихановскую - 10%) остались у многих и звучат сейчас на улицах.

Беларусь и Украину также коренным образом отличает мирный характер протестов. Майдан - это площадь по-украински. У нас не было такой площади - протест был на каждой улице Минска. Никто не был витрины, не жег покрышки и не ставил палатки. Есть фото, где сами же митингующие возвращают на место цветочные клумбы и скамейки, которые использовали в качестве баррикад. И еще - снимают обувь, прежде чем встать ногами на скамейку, чтобы быть выше и посмотреть, что происходит.

В абсолютном большинстве стычки с силовиками спровоцированы неадекватной жестокостью, с которой они разгоняли протестующих. В четверг вечером на улице не было силовиков - и люди протестовали совершенно мирно - стояли вдоль дорог с цветами, им сигналили машины. И их за это не били и не паковали силовики. Люди сами пришли к этой тактике протестов, ими никто не руководил. Это важное и существенное отличие от украинской, да и любой другой цветной революции.

Наконец, еще одна важная особенность - женский протест, который с самого начала играл очень важную роль. Это ахиллесова пята Лукашенко, который со своим архаичным представлением об устройстве мира даже не подумал, что женщина может стать ему конкурентом. Всю президентскую кампанию блестяще провели три женщины - Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова - и это обязательно войдет в учебники истории новой Беларуси. Жестокое подавление протестов силовиками также смогли остановить женщины, которые в белых одеждах с цветами в руках вышли на улицы, чтобы сказать - кого вы бьете?

Конечно, ничего еще закончено, но очень хочется верить, что самые темные и страшные дни мы преодолели.