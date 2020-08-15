Номер белорусской «Комсомолки» от 15 августа 2020 можно скачать здесь

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Пожалуй, давно не было такого интереса к печатной прессе - свежий номер «Комсомольской правды» в Беларуси разлетелся из киосков уже к обеду. А мы всего лишь написали правду о том, что происходит в стране, об изувеченных и избитых людях, которые попали в руки силовиков. И о том, как это всколыхнуло всю страну - рабочие и офисные клерки, медики и работники филармонии, программисты и сотрудники метрополитена вышли на улицы, чтобы сказать «нет» насилию.

Нам тоже очень больно и страшно смотреть на кадры с избитыми людьми, слушать истории о том, как над ними издевались. Журналисты - одни из тех, кто по специфике своей профессии близко соприкасается с трагедией. Но даже нас, привыкших ко всему, эти истории приводили в ужас и доводили до слез.

Редакция не стала делать заявлений о том, что происходит в стране и как мы к этому относимся. Мы просто, как обычно, продолжили хорошо делать свою работу. И результат нашей работы - номер, который вы можете скачать по этой ссылке:

Номер «Комсомольской правды» в Беларуси от 15 августа 2020 года.

КСТАТИ

Где еще можно искать «Комсомолку»

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Одинцова, Бурдейного, Налибокская,Асаналиева, Ложинская, Никифорова, Алибегова, Горецкого, Голодеда, Дзержинского, Жилуновича, Любимова, Притыцкого, 29, Бачило, Есенина, Менделеева, гипермаркет на ТЭЦ-4

Сеть Соседи: на улицах Дунина -Марцинкевича, Долгиновский тракт, Сурганова

Сеть Гиппо: Рокоссовского, Партизанский пр, Игуменский тр, Горецкого, Шчомыслица

Сеть Корона: Победителей, Кальварийская, Денисовская, Корона-Уручье

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