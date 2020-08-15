Сотрудники Белтелерадиокомпании сказали, что им надоело выпускать однобокие новости: с 17 августа планируют забастовку

Протесты у Белтелерадиокомпании Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Днем в субботу стало известно, что сотрудники Белтелерадиокомпании создали телеграм-чат и обсуждают забастовку. Тушить ситуацию срочно выехала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Параллельно о происходящем стало известно и мирным демонстрантам, и они стали стягиваться к телецентру на Макаенка, 9.

Протесты у Белтелерадиокомпании Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Переговоры решили устроить в самой большой 600-й студии. Впрочем, послушать чиновников пришло достаточно мало сотрудников, по информации выходящих из телецентра людей - около 40 человек, причем телеведущих среди них практически не было. В основном технические службы (к слову, говорят, что всю бучу начали именно телеоператоры - они сказали, что им надоело однобокое освещение событий, и замалчивание происходящего в стране. В то время, как многие их друзья попали под омоновские дубинки после мирных акций протеста.

Протестующие все подходили и подходили. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Посторонних на собрание не пустили. Журналисты негосударственных изданий стояли на улице и ждали результатов. Их здорово подбадривала растущая толпа людей, которая то и дело начинала скандировать «Комсомолка» молодец», «tut.by молодец». Многие собравшиеся держали в руках субботний номер нашей газеты с фотографией чудовищно избитых в приемнике на Окрестина протестантов. Люди то и дело скандировали «Покажи Окрестина!» и «Жыве Беларусь!».

У дверей Белтелерадиокомпании вечером появились свечи Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Переговоры шли долго - но уже через час здание Белтелерадиокомпании начали покидать сотрудники, которые не дождались окончания встречи.

- Наталья Эйсмонт молчит, говорит в основном Наталья Кочанова. Обстановка очень напряженная и эмоциональная. Стороны буквально кричат друг на друга. Требования телевизионщиков очень просты - показывать обе стороны конфликта. Не только мнение президента Александра Лукашенко, но и мнение тех, кто считает, что он проиграл выборы. «Так кто же вам мешает снимать такие сюжеты» - риторически вопрошала Кочанова. Сотрудники жестко спрашивали - как могли допустить такое, чтобы на телевидении вообще не было правды. В ответ льется вода водой, опять эти слова про «не надо раскачивать ситуацию», - рассказала режиссер Наталья Бибикова «Беларусь-3», которая вышла из здания одной из первых. - Я устала это слушать.

Сотрудники Белтелерадиокомпании настроены устроить забастовку. Не исключено, что в ближайшем будущем вообще некому будет рассказывать новости - а в эфире нон-стоп польются художественные и документальные фильмы.

Начали выходить первые сотрудники, которые были на переговорах с высокими чиновниками. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Возле Белтелерадиокомпании появились ведущий Денис Дудинский, которого приветствовали громкими аплодисментами, а также Мария Ермакова, участница прошлогоднего отбора на детское «Евровидение», девочка пришла с родителями. Среди участников стихийного митинга был замечен также экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Появилась и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, которая прошла вдоль митингующих, лучезарно улыбнулась и так же внезапно пропала.

Денис Дудинский у стен Белтелерадиокомпании. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мирные демонстранты тем временем вывесили на двери два бело-красно-белых флага и спели песню Лявона Вольского «Тры чарапахi». Вели себя все предельно корректно, то и дело скандировали «Не нагнетайте». Настроение у всех и так было очень позитивное - за 26 лет правления Александра Лукашенко стены Белтелерадоикомпании точно не видели. Да и собравшиеся (а это в абсолютном большинстве не знавшие другой власти), кроме Александра Лукашенко, то есть молодые люди 20-25 лет - тоже не видели.

Многие прямо там, на парапете рисовали на ватмане плакаты «Свободу политзаключенным», «Хочу правды» и даже креативное: «Куплю вруна! Дешево. Опыт работы на БТ и ОНТ обязателен».

Выходящих из здания телецентра встречали аплодисментами. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Приблизительно через полтора часа после начала встречи в здание Белтелерадиокомпании зашли шесть омоновцев.

Такого стены Белтелерадиокомпании еще не видели! Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На прилегающей улице выстроили автозаки. Но никакой активности силовики не проявляли. Было видно, что применять силу и разгонять протестующих команды не было.

На пути Марии Колесниковой, откуда ни возьмись, появилась невеста. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

По словам участников переговоров, в Белтелерадиокомпании в воскресенье планируется еще одно большое собрание всех работников, где их будут уговаривать продолжить работу и искать точки соприкосновения. Но все, кто присутствовал на собрании говорят, что сотрудники твердо намерены бастовать.

Сотрудники ОМОН прошли в телецентр. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

У стен Белтелерадиокомпании Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Музыканты сыграли песню "Грай" Сергея Михалка. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Толпа не расходилась от здания и в 22 часа. Когда снаружи протестующие включили фонарики в телефонах, стало видно, что внутри стоят силовики со щитами.