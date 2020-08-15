Директор школы из Полоцка записал обращение к коллегам: «Я точно знаю, как по указанию из исполкома подписываются цифры, необходимые в протоколах!»

В Полоцке директор школы записал видеообращение к коллегам и к Наталье Кочановой с требованием пересчитать голоса и провести новые выборы. Фото: кадр из видео.

Директор полоцкой школы №10 Сергей Стречко записал видеообращение к коллегам.

- Я не был в этом году председателем избирательной комиссии, но я точно знаю, как по указанию из исполкома подписываются все цифры, необходимые в протоколах. Поэтому я прошу вас, уважаемые педагоги, написать коллективное обращение в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности лиц, которые отдавали преступные приказы и написать обращение с требованием произвести пересчет голосов, - сказал директор.

Сергей Стречко уверен, что «ни один протокол не совпадет с тем количеством бюллетеней проголосовавших,которые лежат в запечатанных пакетах».

Директор школы обратился к председателю Совета республики Наталье Кочановой, уроженке Полоцка, и попросил ее инициировать проведение повторных выборов.

- Уважаемая Наталья Ивановна! Вы председатель Совета республики, я прошу вас инициировать проведение повторных выборов, чтобы не запятнать честь нашего города, гимназии №1 (в этом учебном заведении училась Наталья Кочанова. - Ред.), чтобы на воротах гимназии не висели золотые медали выпускников. Я не хочу чтобы на заборе моей школы висели золотые медали выпускников 10 школы, хочу с гордостью прийти 1 сентября на линейку, - сказал педагог.

Сразу после президентских выборов была обнародована аудиозапись с избирательного участка №25 в витебской СШ №44, на которой чиновник заставляет педагогов переписывать протокол, поменяв цифры «между третьим и четвертым кандидатами». Послушать ее можно ЗДЕСЬ.

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