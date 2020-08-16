«Ну что, пшек е….ый, майдан нам привез?»: рассказ поляка, которого задержали в минском парке и держали два дня на Окрестина

Ссадины, синяки и психологическая травма - с такими "сувенирами" из Беларуси возвращаются некоторые иностранцы...

Как большинство иностранцев, приезжающих в нашу страну, поляк Роланд был уверен, что здесь он в безопасности. Ведь в Беларуси уважают и любят иностранных туристов. Поэтому в парк на проспекте Победителей вышел погулять спокойно. В тот день людей там почти не было, не то что массовых акций.

Когда к нему подошли двое в форме и балаклавах и спросили, что он здесь делает, ответил, что турист и для убедительности показал свой паспорт. Реакция была неожиданной.

- Ну что, пшек е….ый, - услышал он от белоруса в балаклаве. - Майдан нам привез? О том, что происходило дальше, парень говорит немногословно - он пока не может отойти от шока. Затолкали в автозак, который постоянно пополнялся новыми людьми. Несколько часов возили по городу.

- Нас привезли куда-то (как выяснилось позже в Заводской РУВД. - Ред.), связали руки за спиной, положили лицом вниз на асфальт, - рассказывает Роланд. - Били? - Да. Сильно. Прыгали по спинам. По голове били. В таком положении задержанные пролежали всю ночь, потом их привезли в изолятор на Окрестина, где им тоже досталось. Подробности избиений, о которых Роланд сейчас не хочет вспоминать, «зафиксированы» по всему телу в виде огромных гематом. Интересно, что ни о майдане, ни о цели визита в Беларусь, ни вообще о чем-либо его больше никто не спрашивал. Просто били. В это время белорусские друзья Роланда, подключив польское посольство, безуспешно разыскивали его по всем РУВД, тюрьмам и ИВС - в списках его нигде не было.

Гематомы от побоев по всему телу.

То, что происходило на Окрестина, где парень провел два дня, он назвал одним словом - masakra, что в переводе с польского означает «бойня, ужас». Когда через несколько часов после освобождения он наконец-то прилег отдохнуть, то закричал от боли - грудную клетку сдавило, каждый вдох-выдох давался с трудом. В больнице скорой помощи, куда его привезли, оказался еще один парень с такими же симптомами - его привезли на скорой прямо из изолятора на Окрестина. У него перелом ребер. Парень рад - его положат в больницу, а не отвезут обратно в камеру, где его продолжали бы бить. Роланду диагностировали сильный ушиб грудной клетки. Кстати, оперативная помощь белорусских медиков и их доброжелательное отношение к избитым задержанным стала для молодого поляка бальзамом на душу. Гостеприимная Беларусь частично себя реабилитировала. Роланд был не единственным избитым иностранцем.

Фотограф Патрик тоже приехал в Беларусь из Польши. Он рассчитывал месяц здесь попутешествовать, познакомиться со страной, сделать красивые фотографии, но домой пришлось вернуться уже через неделю. Его забрали на проспекте Победителей во время уличной акции, в которой он не участвовал, а просто фотографировал. Все по уже обычному сценарию: автозак, Окрестина, побои. Правда, били его не так сильно. В камере, где он был, оказался целый интернационал - американец, таджик, украинец, китаец, итальянец.

- Китайца не били, а американца вообще быстро отпустили, - говорит Патрик, проведший на Окрестина 3,5 дня. Он говорит, что если к иностранцам и было какое-то снисхождение то в виде издевательских шуточек. Вроде: «Ты поляк? Тут не польский злотый, тут белорусский рубль» или «Итальянец? Оставайся в своей Италии, пей вино и ешь пиццу».