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«Ну что, пшек е….ый, майдан нам привез?»: рассказ поляка, которого задержали в минском парке и держали два дня на Окрестина

В печально известном ИВС оказались и другие иностранцы - китаец, американец, итальянец, таджик, украинец
Раиса ЮдинаРаиса ЮдинаРаисаЮдина
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Ссадины, синяки и психологическая травма - с такими "сувенирами" из Беларуси возвращаются некоторые иностранцы...

Ссадины, синяки и психологическая травма - с такими "сувенирами" из Беларуси возвращаются некоторые иностранцы...

Как большинство иностранцев, приезжающих в нашу страну, поляк Роланд был уверен, что здесь он в безопасности. Ведь в Беларуси уважают и любят иностранных туристов. Поэтому в парк на проспекте Победителей вышел погулять спокойно. В тот день людей там почти не было, не то что массовых акций.

Когда к нему подошли двое в форме и балаклавах и спросили, что он здесь делает, ответил, что турист и для убедительности показал свой паспорт. Реакция была неожиданной.

- Ну что, пшек е….ый, - услышал он от белоруса в балаклаве. - Майдан нам привез? О том, что происходило дальше, парень говорит немногословно - он пока не может отойти от шока. Затолкали в автозак, который постоянно пополнялся новыми людьми. Несколько часов возили по городу.

- Нас привезли куда-то (как выяснилось позже в Заводской РУВД. - Ред.), связали руки за спиной, положили лицом вниз на асфальт, - рассказывает Роланд. - Били? - Да. Сильно. Прыгали по спинам. По голове били. В таком положении задержанные пролежали всю ночь, потом их привезли в изолятор на Окрестина, где им тоже досталось. Подробности избиений, о которых Роланд сейчас не хочет вспоминать, «зафиксированы» по всему телу в виде огромных гематом. Интересно, что ни о майдане, ни о цели визита в Беларусь, ни вообще о чем-либо его больше никто не спрашивал. Просто били. В это время белорусские друзья Роланда, подключив польское посольство, безуспешно разыскивали его по всем РУВД, тюрьмам и ИВС - в списках его нигде не было.

Гематомы от побоев по всему телу.

Гематомы от побоев по всему телу.

То, что происходило на Окрестина, где парень провел два дня, он назвал одним словом - masakra, что в переводе с польского означает «бойня, ужас». Когда через несколько часов после освобождения он наконец-то прилег отдохнуть, то закричал от боли - грудную клетку сдавило, каждый вдох-выдох давался с трудом. В больнице скорой помощи, куда его привезли, оказался еще один парень с такими же симптомами - его привезли на скорой прямо из изолятора на Окрестина. У него перелом ребер. Парень рад - его положат в больницу, а не отвезут обратно в камеру, где его продолжали бы бить. Роланду диагностировали сильный ушиб грудной клетки. Кстати, оперативная помощь белорусских медиков и их доброжелательное отношение к избитым задержанным стала для молодого поляка бальзамом на душу. Гостеприимная Беларусь частично себя реабилитировала. Роланд был не единственным избитым иностранцем.

Фотограф Патрик тоже приехал в Беларусь из Польши. Он рассчитывал месяц здесь попутешествовать, познакомиться со страной, сделать красивые фотографии, но домой пришлось вернуться уже через неделю. Его забрали на проспекте Победителей во время уличной акции, в которой он не участвовал, а просто фотографировал. Все по уже обычному сценарию: автозак, Окрестина, побои. Правда, били его не так сильно. В камере, где он был, оказался целый интернационал - американец, таджик, украинец, китаец, итальянец.

- Китайца не били, а американца вообще быстро отпустили, - говорит Патрик, проведший на Окрестина 3,5 дня. Он говорит, что если к иностранцам и было какое-то снисхождение то в виде издевательских шуточек. Вроде: «Ты поляк? Тут не польский злотый, тут белорусский рубль» или «Итальянец? Оставайся в своей Италии, пей вино и ешь пиццу».

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