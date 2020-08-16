Митинг за Лукашенко и марш за свободу. В режиме реального времени следим за тем, что происходит в Беларуси: онлайн-трансляция

Пушкинская около полуночи 15 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 августа в Беларуси прошли выборы. Люди, не согласные с цифрами в протоколах, которые вывесили на участках, вышли на улицы. В Минске были колонны военной техники, бойцы в бронежилетах, светошумовые гранаты. По информации МВД, в стране задержали 3 тысячи человек, из них около тысячи - в Минске.

10 августа ЦИК объявил, что Александр Лукашенко по предварительным данным набрал 80,08% голосов. Основные протесты в тот день сконцентрировались у стелы «Минск - город-герой», станции метро «Пушкинская» и универсама «Рига» по улице Сурганова. Погиб протестующий.

11 августа протесты стали более локальными. Основные точки сопротивления были в Серебрянке и на проспекте Притыцкого.

12 августа на улицы вышли женщины в белой одежде и с цветами. Они протестовали против насилия над протестуюшими. Вечером звучали взрывы, протестующие строили баррикады. снова были задержания.

13 августа на забастовки вышли несколько предприятий. Мэр Жодино встретился с жителями города. Ночью из изолятора на Окрестина выпускали задержанных.

14 августа тысячи сотрудников МТЗ вышли на улицы за честные выборы и против насилия. Колонной шли по проезжей части. У Дома правительства собрались тысячи человек. Самым обсуждаемым было, что силовики опустили щиты, а девушки стали их обнимать и дарить цветы.

15 августа тысячи человек простились с Александром Тарайковским. Мужчина погиб 10 августа во время протеста около станции метро «Пушкинская». По официальной версии, у него в руках взорвалось устройство, но 15 августа опубликовано видео его гибели, на котором все не так однозначно. Субботний номер «Комсомолки» стал распространяться среди людей на мирных акциях. Многие участники массовых акций вместо плакатов захватили нашу газету. Вечером в субботу у здания минского телецентра прошел массовый митинг. Работники с понедельника обещают выйти на забастовку.