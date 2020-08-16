В Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко: кто пришел, что говорят люди и что сказал президент

Митинг на площади Независимости в поддержку политики Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Накануне стало известно, что в регионах собирают группы сотрудников различный предприятий, чтобы утром 16 августа организованно отправить их в Минск. Тут, на площади Независимости, в 12.00 начался митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Событие проходит с общим посылом «Сохраним страну».

Уже утром в интернете появились видеозаписи того, как на идущих в Минск магистралях (в частности, из Бреста, Гродно и Гомеля) идут колонны с автобусами побольше и поменьше. Есть сообщения и об отправке в столицу вагонов и чуть ли не железнодорожных составов с активистами. Так, передает tut.by, на столичный железнодорожный вокзал около 11.20 действительно прибыл поезд из Витебска. В нем 7 вагонов, а главное - состав этот в расписании не отмечен. Как пишет ресурс, приехало в этом поезде более 50 человек.

Как пишет портал, в регионах за участие в митинге одним обещали премии, отгулы, но, хватает и тех, кто по своей инициативе приехал в столицу поддержать власти страны.

Автобусы едут в сторону площади Независимости с проспекта Дзержинского. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Тем временем уже в 9.55 утра 16 августа Минский метрополитен закрыл выход со станции «Площадь Ленина» на площадь Независимости. Об этом предупредила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте в Твиттере. Время открытия дверей не уточняется. Добавим, что кроме полуденного митинга сторонников власти в 14.00 с площади Якуба Коласа в сторону площади Независимости начнется марш за свободу несогласных с итогами выборов президента, которые состоялись 9 августа, и противников насилия силовиков при подавлении протестов.

Неподалеку от площади стоят автобусы... Фото: Виктор ПАЖИТОК

...и техника посерьезнее. Фото: Виктор ПАЖИТОК

К 11.50 со стороны проспекта Дзержинского проследовала колонна автобусов. Их компактно разместили на улице Мясникова. В каждом близлежащем дворе - милиция. На ул. Мясникова припаркованы автозаки. Прессу на площадь пока не пускают. Всех журналистов досматривают.

Журналистов на площадь пока не пускают. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Впрочем, и простых граждан на митинг сторонников президента пока тоже не пускают. Зато, говорят люди, на площади может быть и сам Александр Лукашенко. Вывод такой сделали из-за увиденного неподалеку автомобиля представительского класса. Но на 12.10 подтверждений этому не публиковалось. Позже очевидцы уточнили: на площадь Независимости проехал с автомобиль с гос номером 0001. Кто был в машине - неизвестно.

Участники митинга собираются с прилегающих к площади улиц. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Колонна "Белой Руси" идет со стороны улицы Берсона. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У зданий на ул. Советской большое количество сотрудников силовых структур в форме и в штатском. К журналистам подошел сотрудник в штатском.

- Мы вас пока пустить не можем: расставляем народ. Сейчас на площади людей нет.

- Расставляете народ? Будет глава государства?

- Скоро узнаете.

Организации пришли экпированными в появившиеся еще перед выборами майки с лозунгами сторонников Александра Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Корреспондент «КП» прошел на площадь, хотя прессу особо не пускают. В 12.15 на площади, по нашим оценкам порядка 500 человек, но на огромной территории они выглядят весьма немногочисленно. Видно, что людей приводят коллективами - многие перезваниваются в духе: «Сергей Николаевич, вы где? Ориентируйте нас. Мы уже на месте».

Автобусы из регионов стоят на недалеких от площади Независимости улиц. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этот автобус был на видео tut.by из Барановичей, где его сняли перед отправлением в столицу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Транспорт силовиков неподалеку от Музыкального театра. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На вопросы журналистов прибывшие не отвечают. Над площадью много государственных флагов, знамен общественного объединения «Белая Русь» и города Минска. Также видно, что большое число машин и людей находятся у Красного костела. Но пока подойти туда не получается.

На митинге много охраняющей мероприятие милиции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из участников митинга на площади Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 12.30 площадь не сильно заполнена. Люди собираются, но не особо группируются вместе - пока своими группами.

Площадь местами кажется полупустой. Фото: Виктор ПАЖИТОК

А кое-где людей побольше. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Корреспондент «КП» подошел к семейной паре минчан. Представиться они отказались, но рассказали, что узнали о мероприятии из Фейсбука - решили прийти. Говорят, что пришли показать поддержку действующей власти. На вопрос «Комсомольской правды» о том, видели ли они фотографии насилии и жестокости, которые публиковала и наша газета, пара ответила: это фейки.

Не обошлось на митинге и без сторонников советского прошлого. Фото: Виктор ПАЖИТОК

И даже людей с флагом цветов георгиевской ленты Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Есть ли у вас дети? - спросил журналист газеты. Женщина ответила, что есть, уже взрослые. Какого мнения в текущей ситуации они придерживаются? «Они взрослые, решают сами за себя, а я - сама за себя».

Есть на площади рыцарь. На коне. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Галина Васильевна и Александр Петрович пришли на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Фотографировались они неохотно, но позицию свою пояснили.

Галина Васильевна и Александр Петрович. Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Я всегда голосовала за Лукашенко. Все разы. И пришла поддержать его. У меня из-за этих, которые с цветочками гуляют трагедия в семье, - сбивчиво говорит женщина. - Моя невестка попала в эти бело-красно - белые группы еще в 2014 году. Вы знаете, это как секты, туда берут только по рекомендации. И там ей так промыли мозги, что она бросила моего сына и ушла к женщине по имени Лейла. Вы - молодежь, не понимаете, как там промывают мозги. Я бы может и хотела, что-то поменять в стране, но не на бело-красно-белые флаги. Александр Григорьевич - единственный достойный, ну нет ему альтернативы.

Большое количество людей - в теньке, справа от Красного костела. Они активно говорят о том, что допустить «майдана в Беларуси» нельзя.

Тенек на площади пока только возле туалетов, поставленных почему-то к Красному костелу. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Среди тех, кто собрался на площади - Андрей. Он активно жестикулирует, выступает. Вокруг него то и дело собираются люди. Молодой человек эмоционален, рассказывает про своих дедов, которые «сгинули при Польшчы».

Знакомимся. Андрею - 37.

Андрей собирается переезжать из Эстонии в Беларусь. Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Отсюда, из Беларуси, мои деды вышли. Сам я родом из Эстонии, но собираюсь переезжать на Родину, в Беларусь. Объясняю: я - за традиционные ценности, за тишину, за покой. Я хочу здесь жениться, завести детей, много детей. Там, в Европе, той же Эстонии, Литве - бедлам, там ценностей нет, все они - попраны. Беларусь при Лукашенко - это то место, где хочется жить и любить.

На митинг пришли сторонники белорусско-российской интеграции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники митинга в поддержку президента. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники акции на площади Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На площади начинает работать что-то вроде открытого микрофона, как и на акциях протеста. Выступает молодой человек, он не назвал себя.

- Я против насилия! Это наш президент! Мы его будем отстаивать?

- Да - отвечает толпа, но не синхронно.

- Беларусь! Беларусь! - заводит людей оратор. И уходит. На площади - тишина.

Как и у участников акций протестов, у сторонников президента лозунги на листах А4. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники акции на площади Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники акции на площади Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Депутат и доверенное лицо Александра Лукашенко на выборах Олег Гайдукевич призвал всех к миру. Он сказал, что в нашей стране никто никому не враг. Все должны работать.

Выступает Олег Гайдукевич. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выступление представителя ветеранского движения перебили возгласы девушек. Они закричали: «Жыве Беларусь!» Тогда этому стала вторить часть площади, а вторая кричала просто «Беларусь!».

Лозунги сторонников президента. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мнение о цветных революциях на лозунге. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К микрофону прорвался еще один неназвавший себя выступающий сказал, что Лукашенко не набрал на выборах 80%.

- Его подставили ж*пализы, которые хотят его подвести. Мы не можем отменить результаты выборов, но мы можем создать независимые комиссии для того, чтобы расследовать все преступления, которые произошли во время этих выборов, - после этих слов люди начинают одобрительно свистеть. - Мы не хотим гражданскую войну. Мы придем к гражданской войне, если мы не будем слышать другое слово. Мы должны решить нашу судьбу без запада, без востока - только мы. Я не хочу, чтобы здесь произошел второй майдан, я не хочу военных. Все должно быть мирно и спокойною Есть люди, которые за это отвечают. Надо вести себя порядочно и по-человечески. Никаких пыток и прочего. Пацанов, которые по своей дурости или по своему убеждению попали в тюрьму на Окрестина, надо выпустить. Нельзя бить людей.

Митинг становится многолюдным. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На площади присутствуют министр здравоохранения Владимир Караник, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

На митинг пришел министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Тем временем к открытому микрофону вышли сестры Груздевы, певицы и телеведущие, которые активно высказывались во время избирательной кампании в пользу Александра Лукашенко. В своем выступлении они были очень эмоциональный, порой срываясь на крик:

- Просим власть не допустить бесчинства, которые были на Майдане. Защитите нас! - говорили сестры в белых маках: у одной на ней зеленое сердце, у другой - желтое.

По словам Груздевых, миллиард долларов был вложен в дестабилизацию в нашей стране.

- Люди переходят за деньги на сторону зла, - говорят они, подчеркивая, что на площади - большинство, а протестующие - активное меньшинство.

На митинг пришли активно высказывавшиеся во время электоральной кампании сестры Груздевы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выступающие в большинстве своем по-прежнему не представляются. Собравшиеся поддерживают ораторов, но в основном это касается тех, кто стоит ближе к памятнику Ленина. Те, кто стоят в тени здания педуниверситета - чаще всего просто стоят, не реагируя на речи выступающих.

Тень на площади Независимости - у высотки БГПУ имени Максим Танка. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Человеку стало плохо в толпе. Мужчины в штатском помогли ему, доставили до «Скорой», передали в руки медиков.

Со стороны вокзала слышны множественные гудки автомобилей. В паузах между речами ораторов они становятся слышимым фоном.

Человеку, которому стало плохо, оперативно помогли. Фото: Виктор ПАЖИТОК

На площади появляется Александр Лукашенко в сопровождении сына Николая и женщины. Президент вышел в белой рубашке. Он поднимает правую руку и приветствует собравшихся. Его встречают бурными возгласами: «Здравствуйте, Александр Григорьевич!«

- Дорогие друзья! Спасибо вам, что пришли, - начинает он свою речь.

Его приветствуют криками в ответ: «Спасибо!» Больше всего кричат те, кто ближе к сцене недалеко от памятника Ленину.

На площади появляется Александр Лукашенко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент благодарит представителей каждой области и Минска. Уточняет, что его тут давно терпят - 26 лет.

- Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века, чтобы вы могли защитить свою страну, свои семьи, своих детей. Я не хотел вас звать на эту площадь, - говорит Лукашенко. - Во-первых, я знаю, у вас очень много дел дома. Вы убираете хлеб. Я знаю, что завтра в школу, и у вас много забот, чтобы подготовить детишек и внучат к этой работе. А самое главное, я помню те 90-е. Здесь стояли люди, рабочие с кастрюлями и чайниками просили накормить детей. И я это все видел… И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей.

Президент вышел в белой рубашке и приветстовал собравшихся. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Последнюю фразу на площади встречают аплодисментами.

- Я не сторонник площадей, я не сторонник митингов. Но это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь.

«Беларусь! Беларусь!» - скандируют собравшиеся, но, отметим, далеко не все.

- Тогда, в середине 90-х, на митингах и площадях, к сожалению, здесь, в парламенте, мы уничтожили то, что было дано нам богом, - свою огромную великую империю, без которой не решался ни один вопрос в мире. Мы получили кровавый обрубок этой империи, - эмоционально говорит президент и продолжает: - Вы просили кусок хлеба. Вы просили 20 долларов заработной платы. Вы просили запустить и раскрутить заводы, вы просили комбайн, вы просили трактор, чтобы вы могли работать в деревеньке (…). Вы просили не отнимать у крестьян землю, вы просили не вводить платную медицину и образование. Вы просили вернуть честь офицерам и солдатам, которые боялись выходить на улицы.

Некотрые люди пришли с плакатами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Короче, вы просили меня, совсем молодого, неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали! Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников. Мы построили суверенное, независимое государство впервые нашей истории. Время выбрало тогда нас, и мы это сделали.

Президент выдержал паузу, пока люди на площади выражали ему свою поддержку, и сказал, что дальше будет обращаться не столько к пришедшим.

- Я хочу обратиться к выступающим на вы, к тем, кто сегодня заблудший, кто сегодня дезориентирован, и, может быть, кого сегодня нет на площади. Я хочу спросить у вас, чего хотите вы сейчас?

На это люди на площади Независимости отвечают: «Мира!».

- Вы хотите свободы? Скажите, какой. Вы хотите перемен? Каких, что будем менять? Вы хотите реформ? Скажите, каких? Завтра начнем? Вы хотите вертолетных денег? - задается вопросом президент и отвечает: - Вы знаете, что деньги надо зарабатывать каждый день и не на площади. На полях, на заводах, на фабриках.

Участники митинга скандируют «Беларусь!» А президент (на площади ведь очень жарко) вытирается платочком.

Лукашенко говорит, что кто-то хочет новых выборов, но словно не видит, что «самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ - и это не зря:

- У наших ворот... идет наращивание военной мощи на западных границах. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство, приказывают нам провести новые выборы. Если мы только пойдем на это, мы ворвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш корабль и погибнем как народ, как нация, - говорит Лукашенко.

Последнюю фразу Александра Лукашенко на площади встречают аплодисментами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вместо того, чтобы быть там, на полигонах на западе, чтобы продемонстрировать свою силу, мы своих ребят держим на площадях, чтобы успокоить их. Разве это нормально?

После высказывания о цепи солидарности от Вильнюса до Киева, о том, что «этот «ланцуг» - санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х» и о том, что «мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом, отхожим местом для Европы», Лукашенко подают стакан воды. А собравшиеся возгласами поддерживают его.

Президент говорит, что нам предлагают новое правительство.

- Его создали за рубежом, целых два. Но не могут разобраться, кто приедет нами руководить. Но мы помним историю: этих правительств было море. Сейчас в Америке сидит одно из них - три их там. Нам не нужны заморские правительства. Нам нужно свое правительство, свое руководство.

Люди скандируют «За Батьку!», «За Беларусь!». После короткой паузы президент продолжает:

- Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО: чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите? Если кто-то этого хочет - без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства, того, что создано нашими руками, - сказал президент. - Но у меня, как у вас у всех, кто нас слышит, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле, в своем государстве - плохо, совсем плохо, хорошо, лучше. Но на своей земле, своим умом.

Снова овация, после которой Александр Лукашенко говорит, что следующее - не для митинга.

- Но я вам должен сказать, поскольку вы приехали сюда из далекого края - Брагина, вы приехали из Малориты, вы приехали (...) с востока и запада. Может, у меня не будет возможности сказать вам всем. Да, мы проводили жесткий курс. Кому-то моя политика, может, не нравилась. Власть. Власть такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 1990-х. Вы тогда просили навести порядок - я вам его навел. Вы просили без коррупции и олигархов. Где они, эти олигархи? Вы просили очистить улицы этого Минска и дороги от бандитов - я вам сделал.

Люди скандируют: «Спасибо!«

Президент благодарит представителей каждой области и Минска. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Силой, железной волей, пацанами, которых сегодня шельмуют, их родителями, - рассказывает Лукашенко, кем наводился порядок в Минске. И спрашивает у «кучки молодежи», слышали ли они о том, как стреляли у Дома правительства, о 32 уничтоженных бандах в Минске и на брестской трассе. Их убрали за полгода. Наверное, говорит Лукашенко, и молодые люди, и их родители про это забыли. А речь шла, по его словам, о единицах, которые брали оружие.

- Вы молили, вы просили меня, рыдали ваши жены - детей кормить нечем, - вспоминает Лукашенко о том, как боролся с преступностью 1990-х.

Также президент замечает: «Да, мы не богатые, но и не 20 долларов. Как можем, так и живем. Вы просили учить детей, вы просили лечить людей. Учим и лечим. И лечим не хуже других, как показала недавняя история».

Лукашенко просит взять голову в руки тех, кто не слепой - учителей, врачей. И подчеркивает, что мы пошли своим путем.

- Меня и сегодня еще упрекают: «Не той шлях!» А посмотрите на них: Няма сацыяльнай дыстанцыі! А посмотрите на них!, - говорит президент, указывая, что по указке с запада все про это забыли, забыли про маски, когда вышли на площади. Лукашенко подчеркивает, что полгода, пока шла борьба с коронавирусом, он сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел.

Лукашенко говорит, что при всех сложностях и недостатках построена красавица-страна. «Кому вы ее решили отдать?» - задается вопросом президент и обещает, что не позволит отдать страну, даже когда будет мертвым.

- Я стою, ка перед богом: выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций! (...) Нас хотят уничтожить, ослабить! Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? - задается вопросами Лукашенко. - Пойдут на выборы, а работать, кто будет?

Лукашенко заявил, что слышны голоса из-за рубежа, мол, «проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Вы ее породили, эту жестокость. Я ее породил? Она не нужна была. Надо было остановить их. Если бы не остановили, нас бы здесь не было».

Затем Лукашенко снова стращает, что люди горбатились бы перед ними - видимо, речь о зарубежье и митингующих. «Пойдем на выборы - перевернем странцу», - резюмирует президент.

Митинг в поддержку Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- И солдаты, рабочие, и учителя, и врачи, и наша интеллигенция способна защитить себя! - сказал Президент.

На это ответили возгласами «Беларусь!»

- Я прошу вас: не трогайте учителей, им надо готовиться к школе. Не трогайте врачей! Они не должны сегодня из красной зоны переходить куда-то и оправдываться. Не трогайте журналистов государственных СМИ и их семьи! Не дай бог что-то случится, ответите сполна. Не толкайте людей к силовому противостоянию.

По причине того, что у нас мирная, спокойная и процветающая страна, у нас в мире нет друзей и сторонников: «Все хотят, чтобы мы стали на колени - не станем!»

- Но я реалист. Послушайте меня: спокойной жизни они нам не дадут, - говорит Лукашенко и указывает, что управляют протестующими кукловоды из-под Бреста. - Мы станем все Брестской крепостью, страну не отдадим.

- Да! - слышны возгласы в толпе.

Над площадью много государственных флагов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди начинают скандировать: «Лукашенко! Лукашенко!»

Президент сказал, что его вдохновляют люди на площади.

- Мы слышим эти голоса, мы понимаем это меньшинство, но и они должны считаться со мнением большинства.

“Беларусь! Беларусь!” – скандируют собравшиеся, но, отметим, далеко не все. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лукашенко говорит, что отдал лучшие годы служению родине. Говорит, что он готов уйти - не вопрос, президенты приходят и уходит. Но тогда армию распустим, люди снова сядут на площади, а уголовники и бандиты будут обдирать нас и наших детей. «Не убивайте свое будущее и будущее собственных детей своими руками», - заявил Лукашенко.

- Мы лакомый кусок для них, но кусок небольшой. Слопают и не подавятся.

Лукашенко удивлен белорусами, которые хотели веками «людзьмі звацца», а теперь выходят на улицы.

Глава Беларуси говорит, что предупреждал: после выборов будет интереснее. И сказал, что позвал сюда людей, чтобы они поддержали тех, кто идет в бой за страну и сами защитили страну.

- Сейчас много дряни повыползало и гремят позором: Лукашенко такой, у него много денег, дома. Не прошло. Где-то заболел, где-то уже помер. Но я живой. Помните, я никогда вас не предавал, - сказал Лукашенко и после паузы добавил:

- Вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут помнить, что мы здесь собрались. Я стою перед вами на коленях впервые своей жизни - вы этого заслужили, - образно выразился президент и поблагодарил крестьян и рабочих, всех, кто его поддержал.

На вопросы журналистов прибывшие не отвечают. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После своего эмоционального выступления Лукашенко ушел в дом правительства, откуда вышел.

Глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько зачитывает обращение к народу Беларуси.

- Соотечественники! Нельзя больше молчать. Мы не должны идти на поводу у подстрекателей, кликунов, уличных провокаторов. (...) Мы считаем, что уличные протесты ведут к расколу, чего нельзя допустить. В наших общих интересах сделать так, чтобы жизнь скорее вошла в привычную колею.

- Мы разные, но Беларусь у нас одна! - читает Давыдько.

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