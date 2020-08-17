«Трагедия закончилась, начинается фарс». После выборов следователь из Полоцка подал рапорт об увольнении, в отношении него начали проверку

Подполковник Лясович предложил коллегам созвать офицерское собрание, ему "заткнули рот". Тогда он подал рапорт об увольнении. Фото: Инстаграм Руслана Лясовича.

Подполковник юстиции Руслан Лясович – следователь по особо важным делам Полоцкого межрайонного отдела Следственного комитета. 15 августа он подал рапорт об увольнении в запас до истечения срока контракта. Причины такого решения Лясович объясняет в своем рапорте.

«Выражая обеспокоенность нарушениями закона в нашей стране, 14 и 15 августа предлагал своим коллегам и своему руководству созвать офицерское собрание сотрудников нашего отдела и дать принципиальную оценку действиям силового блока, высказаться о пересчете голосов и новых свободных выборах. Как обычно, мне «затыкают рот», ссылаясь на «позицию следственного комитета», - написал подполковник в рапорте. Там же он пишет о том, какие действия считает необходимыми со стороны руководства СК в теперешней ситуации – возбудить уголовные дела по фактам фальсификации выборов, изменить меру пресечения для Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Павла Северинца, Николая Статкевича и других задержанных, немедленное инициирование офицерских собраний Следственного комитета для дачи оценки действий силового блока и по другим актуальным вопросам.

После того, как следователь подал рапорт, его сначала хотели задержать якобы за нападение на руководителя, а потом отстранили от работы. Фото: Инстаграм Руслана Лясовича.

Когда Руслан Лясович принес руководству рапорт, его пытались задержать, якобы за попытку нападения на руководителя.

-Один из коллег встал перед дверьми, второй закричал: «Вы пытались напасть на начальника отдела при подаче рапорта!». Я вел аудиозапись и сказал, что идет ее прямая трансляция в СМИ. Поэтому меня не задержали, - рассказал Руслан.

Подполковник Лясович на настоящий момент не уволен, его отстранили от работы.

-Трагедия закончилась, начинается фарс. Руководство перезвонило, сказало, что я отстранен, но не уволен, - рассказал он «Комсомолке». – Отстранен для проведения служебной проверки о дискредитации Следственного комитета. Думаю, если меня уволят за дискредитацию СК потому, что я требовал свободных выборов, это будет фарс! Мне предложили в понедельник выйти на работу, но ничего не делать, просто сидеть за столом, пока эта проверка идет.

Следственный комитет – элита правоохранительных органов, считает Руслан Лясович, в этой среде сильно понятие офицерской чести. Но тем не менее ни один из коллег не повторил его поступок, хотя многие поддержали.

-Разговаривал с коллегами, все говорят – ну как, ну как? Люди боятся за семьи, за контракты, это очень сильный сдерживающий фактор. Но мы же присягали кому? Народу присягу давали! А нам сказали сидеть как мыши, ждать развития событий, вот как-то так. Но я думаю, что в ближайшие дни сотрудники Следственного комитета хотя бы декларируют, выскажутся, что они понимают – нужны повторные выборы или легитимный переход власти, - рассказывает офицер и подчеркивает:

-Это мой личный выбор, я ни коим образом не хочу оскорбить или унизить Следственный комитет или людей, которые там работают. Большинство сотрудников Следственного комитета – профессионалы и замечательные люди.

"Я, моя семья и мои друзья примем участие в Марше Свободы свободными людьми", - написал офицер в своем рапорте. Фото: Инстаграм Руслана Лясовича.

16 августа подполковник Лясович с семьей собирался принять участие в Марше Свободы. «Я, моя семья и мои друзья примем участие в Марше Свободы свободными людьми», - написал он в рапорте.

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