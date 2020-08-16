«Брат отказался петь, и ему с ноги вбили дубинку в горло»: 16-летний Тимур попал в реанимацию из минского РУВД

В эти дни тысячи людей, как и Тимура попали под раздачу, не совершив ничего противозаконного. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Недавно 16-летнего Тимура вывели из медикаментозной комы. Состояние, в котором его привезли в 3-ю городскую детскую больницу из Партизанского РУВД, было на грани - он не мог дышать, бился в конвульсиях, почти ничего не видел. Сейчас он пришел в себя, старается держаться бодро и успокаивать родных. Но у него продолжаются панические атаки, они усиливаются, появилась светобоязнь. Об этом рассказала сестра Тимура Катерина. С мамой разговаривать пока нельзя - она в шоке от случившегося и не понимает, что такого плохого мог сделать ее мальчик, чтобы люди в форме позволили себе такое с ним вытворять - пытать электрошокером, бить дубинкой в глаза...

«Били головой о бетон, рукояткой дубинки - в глаза»

- Тимур пошел к другу, с которым они собрались на рыбалку. Как я поняла из его рассказа, к нему просто подъехали и забрали возле станции метро «Каменная Горка», затолкали в автозак, - рассказывает Катерина. - Бить начали уже при задержании. Парень, который видел это (он и сам сейчас лежит в больнице), рассказывал потом на видео: «Мальчика били-били, били-били, потом его на асфальт кинули, ему плохо стало».

По словам сестры, Тимур ничем особенным не выделялся. Он один из 9 детей в семье, одет обычно, никаких татуировок, дредов и прочих вызывающих примет нет. Разве что темноволосый, не славянской внешности.

- До сих пор не могу понять, как он все это пережил… Мне очень тяжело снова об этом говорить, - со слезами в голосе продолжает Катя. - Он все вспоминает постепенно, мы из кусочков составляем картину полную.. Ему прижимали со всей силой электрошокер к пяткам много раз. Потом сказали с матами: «Сейчас ты будешь петь гимн ОМОНа» и слова продиктовали. Он сказал: «Не буду», за что его схватили за волосы вставили в рот дубинку и с ноги вбили ее в горло. Били головой о бетон. Он стал задыхаться, у него начались конвульсии. Рукояткой дубинки ему выбивали глаза. Тимур говорит, когда ему стало совсем плохо, один из мужчин, которые его избивали, сказал другому: «Этого дохлого куда?». Второй говорит: «Да туда кинь, пускай сдыхает там». Нашелся один нормальный человек, который вызвал Тимуру скорую. Его ввели в медикаментозную кому, он просто не мог дышать, начинались приступы, конвульсии.

«Нам очень долго придется бороться за его психическое здоровье»

Сейчас он в реанимации. Врачи делают все возможное, и состояние, конечно, намного лучше, чем было при поступлении. Если слово лучше вообще применимо здесь. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, сломана верхняя челюсть, небо разорвано, повреждены ткани в горле. Одним глазом он расплывчато видит, вторым не видит вообще. Пока есть предположение, что это из-за отека, а как будет дальше - неизвестно.

Иногда он начинает снова задыхаться у нас на глазах. Я его успокаиваю: «Тимурчик, солнышко, ты можешь дышать, успокойся. Все хорошо, ты с нами». Варю ему кашки дома, как ему нравится, кормлю с ложечки.

Он старается держаться. Говорит: «Собираемся, идем домой, четыре дня полежал и хватит». А у самого адские боли и моральные и физические. Как бы он ни пытался улыбаться, не представляю, что у него внутри творится. Я уже нашла психолога ему. Но вы сами понимаете, какая это душевная травма. Наверное, очень долго придется бороться за его психическое здоровье.

Знаете, он очень хороший мальчик. Когда-то говорил, что хочет поступать, чтобы работать в правоохранительных органах… Наверное, сейчас передумает.

Маме тяжело, она очень переживает. Постоянно повторяет: «Мой Тимур, мой Тимур». Она одна нас растит сейчас, самой младшей сестренке 7 лет.

Бог все видит, каждому воздастся. Но я буду искать юристов, адвокатов, чтобы это не сошло с рук тем, кто это сделал с Тимуром.

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