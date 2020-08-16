«Пока мы едины, мы непобедимы». Возле Стелы собралось больше 200 тысяч сторонников перемен

Людское море лилось со всех четырех сторон и соединилось на Стеле Фото: Павел МАРТИНЧИК

Огромные колонны людей, одетых преимущественно в белое, шли к 14.00 со всех четырех сторон к стеле «Минск - город-герой» - месту заявленного сбора противников нынешней власти. Люди шли как на праздник, с воздушными шарами и бело-красно-белыми флагами. На подходе к стеле, когда перед митингующими открывался общий вид, люди ахали от удивления. По разным оценкам, собралось от 200 тысяч человек. А люди подходили и подходили. Вся огромная территория от офиса Белкалия до гостиницы «Планета», от Дворца спорта до Стелы была сплошным человеческим морем.

Люди скандировали «Уходи!», «Забастовка», «Один за всех и все за одного», «Пока мы едины, мы непобедимы».

При этом не было даже намека на хоть какой-то беспорядок. Коммунальные службы, опасаясь, что митингующие начнут возводить баррикады, убрали все мусорки. Взамен люди приносили с собой мусорные пакеты и ставили их, чтобы не бросать ничего на землю. Наверху, возле памятника мужчины самоорганизовались в цепь и просили не залазить на парапет, чтобы «не создавать неприглядную картинку».

От самого Востока протестующие несли 100-метровый бело-красно-белый флаг Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под палящим солнцем было очень жарко, +30. Появились волонтеры, которые по своей инициативе покупали еду, воду и угощали всех желающих. Рядом с гостиницей «Юбилейная» поставили пост Красного креста, где откачивали тех, кому стало плохо от жары. К счастью, их было совсем немного.

Самое удивительное, что у этого митинга протеста не было организаторов и лидеров. Приезжала последняя из оставшихся в Беларуси «трех граций» Мария Колесникова - но, чтобы произнести речь, не было аппаратуры. Да и зачем, когда картинка говорит сама за себя.

Очень многие пришли с плакатами. «Я не знал, что у меня есть огромная семья» держали две девушки длинную растяжку. Проходящие мимо люди улыбались и согласно кивали головой. Такого единения нации, наверное, еще никогда не было. Несли плакаты «Сами с усами», «Хорошая девочка Лида» (намекая на главу ЦИК Лидию Ермошину), «Цирк, заберите уже вашего артиста», и даже универсальный плакат на все случаи жизни «Любовь спасет мир». На одном из углов перекрестка повесили растяжку "ВДВ с народом", которую держали не менее 15 крепких мужчин в тельняшках.

Милиции и силовиков днем практически не было видно - правда, в толпе сразу выделялись одинаково стриженные парни в гражданском с непременной черной маской на лице. Но их было совсем немного.

Проспект Независимости оказался необычно пуст. Зато на Карла Маркса - у Администрации президента стояло множество спецмашин и силовиков в полной экипировке. В легком недоумении они смотрели на проходящих с флагами людей, но никаких действий не предпринимали.

Около 17.00 колонна двинулась в сторону площади Независимости и растянулась на весь проспект Победителей.