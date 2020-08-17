Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 августа 2020 года: за сутки заразились менее 100 человек и + 3 новые смерти

Во всем мире коронавирусом заразились более 21,7 млн человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав Беларуси продолжает сообщать цифры по коронавирусу. По последним данным, в Беларуси выявлено 69 516 человек (+92 за сутки). Выздоровели и были выписаны 67 072 человека. За время с начала вспышки в стране скончались 610 человек, за последние сутки - трое. В ведомстве традиционно подчеркивают, что у них был не только «ковид», но и многочисленные хронические заболевания.

За весь период в Беларуси проведено 1 422 158 тестов на COVID-19.

Ситуация в мире

Ресурс worldometers.info передает, что число заразившихся коронавирусом превышает 21,7 млн человек по всему миру. Выздоровели 4,4 миллиона, умерли - 770 тысяч.

В топе наиболее пострадавших стран - США (более 5,5 млн), Бразилия (3,3 млн) и Индия (более 2,6 млн заражений).

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