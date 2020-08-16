«Он не сломался». Мама звукорежиссера Влада Соколовского, который включил Цоя на районном празднике, - о 10 сутках сына

Кирилл и Влад (справа) за пультом на празднике в Киевском сквере Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Седьмого августа суд приговорил Кирилла и Влада к аресту на 10 суток за то, что они сорвали праздник, включив музыку, которая не подходила формату праздника. В тот вечер в Киевском сквере должен был пройти митинг Светланы Тихановской, но она не смогла его провести из-за того, что там должен был проходить "День открытых дверей учреждений дополнительного образования". После выступления баяниста Виталия Воронко там вдруг включили "Перемен" - толпа встретила это овациями. Через минуту звук выключил глава администрации Центрального района, выдернув штекеры из колонок. Он же вызвал милицию, а через полчаса парней задержали по дороге в метро.

Парни с обвинением не согласились.

- Мы использовались, как затычка, чтобы занять место этого мероприятия, - рассказывал в суде Влад. - Я не хотел в этом участвовать: это неприлично, незаконно и противоречит моим убеждениям. Я хотел поддержать людей, которые пришли поддержать Светлану. Никакого умысла срывать концерт у меня не было. Никто формат не объяснял, сценарий не предоставили вплоть до окончания мероприятия.

10 суток Кирилл и Влад провели в изоляторе на Окрестина в Минске. 16 августа парней отпустили.

- Накануне ему разрешили принять душ, воду даже отрегулировали. Прямо пятизвёздочный отель, - иронизирует мама Влада, Ирина Александровна. - Все вещи отдали, покормили.

Женщина говорит, что внешне парни выглядели нормально, но сильно устали.

- Что внутри у них в головах, это мы пока не знаем, это все будет потом.

Пока парни отбывали арест, в интернете им собрали 42 тысячи долларов. А в день, когда они вышли на свободу, на марш свободы в Минске вышли сотни тысяч человек. Ничего этого Влад и Кирилл не знали.

- Они в неведении были. Для них это вообще было, как полет на Луну. А тут вышли - такая известность. Они сами до сих пор не осознали, что произошло. Все говорят, что они герои , а они просто граждане, - продолжает Ирина Александровна.

Звукорежиссеров отпустили даже на два часа раньше положенного.

- Мы не ожидали! Влад первым делом принял душ, сейчас отдыхает. Разговаривали с ним много, интересовался, что у меня происходило. Он не сломался, все хорошо. Я очень рада, что нас поддерживают, спасибо всем. Очень сочувствую и соболезную всем матерям, которые испытали большое горе, чьих детей избивали. Я с наименьшими потерями вышла.