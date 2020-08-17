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Поисковый отряд: «Каждый день поступают сотни звонков о пропавших без вести. Раньше был один-два звонка в день»

Сколько людей пропало без вести во время протестной недели?
Ольга ШуманскаяОльга ШуманскаяОльгаШуманская
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В первые дни протестов задержания были очень жестокие

В первые дни протестов задержания были очень жестокие

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В социальных сетях тиражируется сообщение о том, что на 15 августа в Беларуси был 81 пропавший без вести. На фоне ужасающей жестокости, о которой рассказывают освободившиеся из СИЗО на Окрестина и в Жодино, белорусы опасаются за здоровье и жизнь исчезнувших.

Так сколько же в Беларуси людей пропало без вести за последнюю неделю по официальным данным? В пресс-службе МВД оперативно ответить на этот вопрос не смогли, сославшись на то, что нужно время на подготовку.

- Мы регистрируем обращения за сутки, в это количество входят и пропавшие грибники, и в деревнях пропавшие. Статистики по теме, которую вы обсуждаете, нет. Возможно, эти люди находятся в изоляторе временного содержания, - сказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. - Информация по розыску людей открытая, мы постоянно публикуем сведения о том, кого разыскиваем. Мы наоборот стараемся, чтобы люди быстрее устанавливались.

Официальную статистику по пропавшим без вести за последнюю неделю мы опубликуем, как только получим ответ из МВД. Кстати, в пятницу, 14 августа ведомство открыло «горячую линию», по телефонам которой можно узнать о том, где находятся граждане, задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране.

«Вы можете оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если гражданина нет в списках», - поясняется на сайте МВД.

Алесь Беляцкий: «Колькасць людзей, пасаджаных на суткі, настолькі вялікая, што мы проста губляемся»

Людей задерживали просто за то, что они хлопали. Некоторых родственники ищут до сих пор.

Людей задерживали просто за то, что они хлопали. Некоторых родственники ищут до сих пор.

В лишенном регистрации правозащитном центре «Вясна» пока нет точной статистики по пропавшим без вести. Хотя, по словам представителей, обращений по этому вопросу очень много.

- Мы не акумулюем яе, мы ведаем пра зніклых, але няма чалавека, які б займаўся падлікамі. У нас на тэлефонах працуе да дзесяці чалавек. Колькасць людзей, пасаджаных на суткі, настолькі вялікая, што мы проста губляемся, - сказал «Комсомолке» Алесь Беляцкий, председатель и основатель правозащитного центра «Вясна». - Яны ж выпускаюць паступова, людзі ўсплываюць, але зараз дакладную колькасць ніхто сказаць не можа. Калі выйдуць асноўныя массы, якія сядзяць, а іх яшчэ больш за тысячу, можна будзе казаць пра нейкія лічбы. І мы зараз дабіваемся, каб выпусцілі ўсіх, і тых, кто ўжо сядзіць па два месяцы, як Павел Севярынец на Акрэсціна, і тых, каго пасадзілі зараз. І калі выпусцяць усіх, мы будзем глядзець на індывідуальныя сігналы па тым, хто не знайшоўся, калі такія будуць.

Он добавил, что в Минске те, кто попал после задержания в больницы, уже нашлись. А вот что происходит в регионах, пока до конца не известно.

- Магчыма, чалавек не ў стане пазваніць блізкім, - поясняет Алесь Беляцкий. - Мы даведваемся зараз больш дакладна, што з тымі, хто патрапіў у бальніцы.

Такие плакаты стоят сейчас на месте гибели участника протеста Александра Тарайковского.

Такие плакаты стоят сейчас на месте гибели участника протеста Александра Тарайковского.

Фото: Ольга ШУМАНСКАЯ

Поисковый отряд «Ангел»: «До сих пор нет единых списков»

Поисково-спасательный отряд «Ангел» на официальной странице сайта «ВКонтакте» сообщает о том, что с 9 августа к ним ежедневно поступают десятки звонков со всей Беларуси с призывом о помощи в поиске пропавших людей.

- Очень много обращений поступает. Поскольку до сих пор нет единых списков, они подбиваются, проверяются, не совпадают, - рассказал «Комсомолке» Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел». - Каждый день поступают сотни звонков о пропавших без вести со всей Беларуси. Все телефоны разрываются, я с вами сейчас разговариваю, а на второй линии снова звонок. Раньше были один-два звонка в день, в зависимости от ситуации.

По его словам, ряды волонтеров в последнюю неделю подняты и максимально усилены для того, чтобы помогать белорусам в поиске пропавших близких. Сейчас отряд работает в нескольких направлениях, одно из них - формирование списков задержанных и освобожденных, а также его оцифровка и передача в интернет, чтобы можно было обновлять его в режиме онлайн.

- Как известно, ТУТ.бай запустил платформу, на которой родственники самостоятельно могут отмечать информацию о тех, кого они разыскивают. Мы стараемся мониторить в режиме реального времени информацию о тех, кого выпустили, и отмечать ее на платформе. Мы активно работаем с «Вясной». То есть мы пытаемся соединить работу всех заинтересованных в поиске пропавших, потому что помощь в поиске пропавших людей - это как раз наше направление, - поясняет Сергей Ковган.

Также он отметил, что часть обратившихся за помощью в поиске пропавшего рассказывали о том, что в РУВД отказывались регистрировать заявления о пропаже человека.

- Это было тотально. И получалось, что фактически человек не разыскивался. Когда репрессии ослабли, механизм заработал. Люди говорили, что их не слышали, им угрожали. Они приходили в милицию искать пропавшего, им не хотели давать информацию. Люди же были настойчивы, а им угрожали отправить туда же. Нам звонили люди и плакали, они чувствовали себя бессильными. Мы очень старались поддержать людей и дать те данные, которые могут помочь.

Родители пропавших без вести хотят знать, где их дети.

Родители пропавших без вести хотят знать, где их дети.

Фото: Ольга ШУМАНСКАЯ

Справиться с потоком звонков помогает активно подключившаяся общественность: появилось очень много новых волонтеров, которые звонят и предлагают свою помощь, спрашивают, как искать людей. И помощь эта отряду очень кстати, ведь много волонтеров отряда было задержано.

- Сейчас люди сплотились и помогают. Все заряжены, я думаю, что это победа, - резюмирует Сергей Ковган.

Как искать пропавших людей?

1. Звонить на 102. По этому номеру нужно оставить обращение о том, что человек пропал без вести. Именно в милиции есть списки задержанных и отпущенных.

2. Позвонить на «горячую линию» МВД. Телефоны для уточнения информации по Минску: (017) 218-73-92, (017) 218-73-40, (017) 239-43-84. Брестская область: (0162) 20-55-87. Витебская область: (0212) 24-03-29. Гомельская область: (0232) 96-74-47. Гродненская область: (0152) 79-70-22. Минская область: (01775) 4-68-19. Могилевская область: 8 (0222) 22-55-57.

3. Поискать в интернете. Списки задержанных есть в интернете, они появляются в разных источников и аккумулируются в телеграмм-канале «Пропавшие люди Беларуси». Посмотреть платформу поиска ТУТ.бай и внести данные в нее.

4. Обратиться в поисково-спасательный отряд «Ангел». Это можно сделать через социальные сети отряда, по короткому номеру 7733 для всех мобильных операторов или по номеру руководителя 8 (033) 666-68-56 Сергей. Для запуска поиска человека нужна его фотография, ФИО, дата рождения и дата пропажи. Также нужно заполнить гугл-форму, которую создали в связи с массовостью обращений.

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