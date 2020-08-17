«И мы отсюда не уйдем!» На многотысячном митинге в Бресте требовали освободить заключенных, признать Тихановскую президентом и уволить мэра

Марш свободы и митинг прошли в Бреста 16 августа. Фото: Оксана БРОВАЧ

Пожалуй, такого массового марша и митинга под бело-красно-белыми флагами, какой был 16 августа, не помнят даже старожилы Бреста. В шествии накануне участвовали по разным подсчетам от 15 до 20 тысяч человек. В воскресенье на площади Ленина собралось если не в два, то в полтора раза больше.

С лозунгами «Лукашенко, уходи!», «Верым, можам, пераможам», «Жыве Беларусь!» колонна вошла на площадь - и почти полтора часа ждала, когда на ней появится председатель горисполкома Александр Рогачук. Вместе с ним к микрофону подошли начальник УВД Александр Астрейко, начальник областного управления Следственного комитета Руслан Сычев, прокурор Бреста Андрей Володько. Публика, если сказать прямо, была с ними не особенно приветлива. Милицию встречали гулом и выкриками «Убийцы!»

Люди требовали освобождения задержанных.

- Я вас услышал! Разберемся! Мы все хотим перемен к лучшему! - вот короткое содержание ответов председателя горисполкома многотысячному народному вече.

- Проведем проверку! - так реагировали на обвинения в незаконных задержаниях и избиениях силовики.

- Отвечай! Фашисты! В отставку! Не простим! Трибунал! Уходи! Выпускай! - ревела площадь.

Флаг повесили на фонарный столб. Фото: Оксана БРОВАЧ

Речи председателя горисполкома и начальников было не расслышать не только из-за гула толпы: очень плохо работала звукоусиливающая аппаратура. Хотя когда к микрофону подходили брестчане, все было хорошо слышно: срывающимися голосами они призывали начальников к ответу.

- Хватит эмоций! И хватит болтологии. Вас сейчас стоит передо мной четыре красивых мужчины. За вашими спинами очень много людей в черном, которых мы проспонсировали своими налогами. Там во дворах стоит море автозаков, автобусов и очень красивых бусов. Я требую: немедленно, сейчас, погружайтесь в этот транспорт и едьте, - микрофон взяла многодетная мать.

Рогачука на площади ждали полтора часа. Фото: Оксана БРОВАЧ

Следующими требованиями митингующих стали незамедлительное освобождение всех задержанных из ИВС и СИЗО Бреста, привлечение к ответственности всех ответственных за издевательства, пытки и похищения мирных граждан, отставка местных органов власти, наказание причастных к фальсификациям выборов, признание единственным легитимным президентом Светланы Тихановской.

В Александре Рогачуке митингующие разочаровались - потребовали его увольнения. Фото: Оксана БРОВАЧ

- Это требования города Бреста! И мы отсюда не уйдем! - кричала в микрофон женщина. Площадь горячо ее поддержала.

Досталось и Александру Рогачуку. Площадь его «уволила» с должности главы города: - Кто его здесь выбирал? Никто! Значит что? Уволен!

«Мы будем здесь до ночи, пока всех не выпустят!»

Выступил на митинге и греко-католический священник, отец Игорь Кондратьев. Он тоже призвал местные власти и силовиков вмешаться и незамедлительно освободить задержанных и предложил председателю горисполкома вместе с митингующими проследовать до СИЗО. После этого закончился неожиданно: спустя примерно час микрофон вдруг замолк - Александр Рогачук удалился. После этого в толпе прошел слух, что сейчас на площадь привезут освобожденных. Когда этого не произошло, шествие направилось в сторону СИЗО.

- Нас тут было всего 15 человек, волонтеров. Когда мы узнали, что сюда идет толпа, очень испугались. Потому что перед этим на территорию СИЗО заехали два автозака и микроавтобусы с людьми в балаклавах. Мы не знали, как будем сдерживать людей. Перегородили дорогу машиной. На нас сыпались угрозы и оскорбления, нас обзывали провокаторами, хотя мы тут день и ночь дежурим... Помогли футбольные фанаты и ВДВшники. Они сдержали людей, - рассказывает волонтер Евгений, который уже несколько дней дежурит под СИЗО, помогает родственникам задержанных.

Вечером под СИЗО находились только волонтеры, адвокаты и родственники задержанных. Толпу удалось сдержать. Фото: Оксана БРОВАЧ

На переговоры с начальником СИЗО вышел бывший командир 38-й десантно-штурмовой бригады, подполковник запаса Валерий Сахащик - митингующие хотели запустить делегатов в СИЗО, чтобы посмотреть, как там содержатся задержанные. В разговоре выяснилось, что начальник СИЗО служил в бригаде при Сахащике и с теплом его вспоминает.

Бывший комбриг и его сослуживцы-десантники помогли сдержать толпу перед СИЗО. Фото: Оксана БРОВАЧ

- Мы, следственный изолятор, не в полномочиях решать, кого пропускать на территорию. Мы, следственный изолятор, если нам дает разрешение руководство УВД, мы препятствовать не будем. Пожалуйста, проходите, все, что надо, покажем, - пообещал начальник СИЗО.

Позже выяснилось, что к изолятору едут представители прокуратуры и суда. Чтобы отпустить тех, кто отбывает «сутки», нужно пересматривать дела - а их около 200.

Освобожденные шнуруют кроссовки и готовятся проехать сквозь ликующую толпу митингующих. Фото: Оксана БРОВАЧ

- Выпускай! Выпускай! - скандировала публика.

Все решилось очень неожиданно. Адвокаты Брестской областной коллегии адвокатов узнали, что есть решение Генпрокуратуры о досрочном прекращении исполнения решений суда об административном аресте.

Около 20.00 из СИЗО вышел первый освобожденный. Его осмотрели волонтеры-врачи на предмет телесных повреждений. Ничего не нашли. Выглядел он уставшим. Пройти через толпу он постеснялся. Публика ревела: «Всех! Выпускай!»

Следующих троих вышедших из СИЗО проехать мимо митингующих уговорили волонтеры. В толпе были люди, которые не верили, что выходят реальные задержанные.

Освобожденных из СИЗО встречали бурными овациями. Фото: Оксана БРОВАЧ

- Если у вас есть смелость, подойдите к людям, - попросил волонтер.

- Молодец! Ура! - приветствовали машины с вышедшими из СИЗО людьми брестчане.

К полуночи освободили 68 человек.

- Мы никуда не спешим! Будем здесь до ночи, пока всех не выпустят! - настаивали митингующие.

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