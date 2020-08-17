«Его били в РОВД. Саше было совсем плохо, помутнение какое-то, он звал маму»: очевидец - о произошедшем с Александром Вихором, которого похоронили в Гомеле

Очевидец рассказал о произошедшем с Александром Вихором, которого похоронили в Гомеле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Главные события послевыборных протестов в Гомеле в воскресенье начались с похорон 25-летнего Александра Вихора. Напомним, парня жестко задержали во время мирной акции в центре города и осудили на административный арест. После суда парню стало плохо. Когда милиционеры, наконец, отправили Александра в больницу, было уже слишком поздно.

Проститься с ним в отдаленный микрорайон Костюковка приехали больше тысячи человек. Многие не смогли добраться: главную дорогу в микрорайон перекрыли перед путепроводом. Кому-то из водителей объясняли это ремонтными работами, кому-то вообще заявили, что мост якобы заминирован.

К собравшимся вышла мать Александра. Она еще раз заявила, что считает смерть сына убийством. Семья уверена, что Саше вовремя не оказали помощь, избивали. Поэтому попросили всех свидетелей, сидевших с Александром в РОВД, ИВС, машинах с задержанными, связаться с семьей, чтобы раскрыть правду:

- Он был самый непорочный, чистый, светлый. Он погиб, услышьте, он не умер! Я знаю, что ему было плохо. Несмотря на то, что он был спортсмен, у него были проблемы с сердцем. Но с этими проблемами он жил бы, понимаете? Люди, у кого есть хоть какие-то сведения, я встану на колени, помогите мне оправдать ребенка и наказать тех, кто лишил его жизни.

Сергей видел, что уже в РОВД Саше было плохо, но медиков никто не вызвал Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На похороны пришел и гомельчанин Сергей, тоже задержанный во время протестов, - он был с Александром в одной милицейской машине, ожидая оформления в СИЗО:

- После суда нас завезли в спортзал РОВД, и уже там Саше стало совсем плохо, его колотило, он страшно потел, звал маму, порывался уйти - с ним случилось какое-то помутнение. Все говорили, что парню срочно нужна медпомощь, но «скорую» так никто и не вызвал.

Еще один очевидец произошедшего с Александром связался с «КП» и на условиях анонимности рассказал некоторые подробности:

- Суд был в обед, а в РОВД мы просидели до вечера - тогда стали привозить новых задержанных. Нас всех положили лицом в пол - чтобы мы не видели, как избивают тех, кого привозят. Нас не трогали, били только «новеньких». Я был в ужасе, боялся поднять голову, но краем глаза видел, что избивали руками, ногами, дубинками «космонавты» - милиционеры в черной одежде. Причем, били с такой яростью, такой силой! Как только это началось, Саша вскочил, тогда «космонавты» бросились к нем и ударили его несколько раз. Но тут же подошел молодой милиционер из РОВД и сказал не трогать парня, потому что ему плохо. Милиционер отвернул Сашу в сторону, чтобы он не видел происходящего, сидел с ним, успокаивал.

В положении лицом в пол задержанные провели не меньше двух часов, и уже поздно вечером их стали перевозить в СИЗО:

- Нас с Сашей посадили в милицейскую ГАЗель в один «стакан» - очень тесное помещение. Там было темно и душно, и Саше стало совсем плохо. Пока нас везли, он кричал, звал маму и бабушку. Тогда нам в «стакан» брызнули перцовый газ. Когда привезли к СИЗО, сразу выгрузили, гнали бегом, а Сашу оставили в машине. Только потом я узнал о трагедии.

С Александром пришли проститься около тысячи человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В последний путь Александра провели под аплодисменты, колонна за гробом шла с белыми шариками. В начале отпевания даже на глазах священника были слезы, он с трудом читал молитву.