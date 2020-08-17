«До вчерашнего дня не знала, где находится ИВС на Окрестина»: сотрудницу МВД в соцсетях обвинили в пытках над задержанными

Кристина говорит, что не знакома ни с кем из сотрудников на Окрестина и никогда там не была. Фото: личный архив

За последние несколько дней большинство людей, задержанных во время акций протеста, вышли на свободу. Многие рассказывали о том, что их избивали, кто-то называл конкретные имена и особые приметы сотрудников, которые издевались над задержанными. По интернету разошлась история Дмитрия Моргунова, который рассказывал о том, что он пережил на Окрестина: по его словам, зверствовала сотрудница, к которой коллеги обращались по имени Карина. Об этом писал tut.by:

- Она ходила, раздвигала мужчинам ноги и прицельно, по-садистски, била дубинкой в пах. Била по яичкам и приговаривала: «Скоты!» Одного задержанного - ему на вид лет 50 - девушка избивала по гениталиям, стоя у него на ногах. Он мне потом показал - весь пах у него синий. Карине, кажется, около 30, она невысокого роста, блондинка. Была одета в форму, на лице - защитная маска.

Похожую девушку описывала и журналистка Алена Дубовик, которая была задержана 10 августа.

- Меня досматривала самая жесткая надзирательница. Молодая блондинка, лет 30. Я ее сейчас пытаюсь найти. Грубо толкала в спину, пинала, хватала за руки. После досмотра даже не дала мне до конца одеться и выгнала в их «приемную», где были мужчины, в одном бюстгальтере, - рассказывала «Комсомолке» Алена.

А 16 августа в соцсетях стали распространять фотографию девушки, одетую в форму милиции. Ее зовут Кристина, у девушки светлые волосы. Фотографию сопровождал такой текст: «А вот и нашумевшая Кристина - именно она жестко пытала в пах мужчин (била дубиной в пах), избивала и пытала женщин. Кристина Казаной - прапорщик департамента охраны Центрального района Минска. Самбистка. Именно она избивала и пытала людей на Окрестина».

В адрес девушки сразу посыпались угрозы и оскорбления. Кристина записала видеообращение, в котором говорит, что никак не связана с Окрестина и тем, что там происходило.

«У нас совпали имена и цвет волос - этого было достаточно»

- Я работаю в Академии МВД преподавателем. То, что обо мне сейчас пишут - вранье и клевета, - говорит Кристина. Сейчас она не отвечает на незнакомые номера, у нее закрыты соцсети, девушка боится выходить из дома.

- Все началось в обед 16 августа - знакомые сбросили информацию из соцсетей. Кто хоть раз со мной общался, знает, что я совершенно на такое не способна. Ко мне в друзья в соцсетях стали добавляться десятки человек, писали угрозы и оскорбления. В такой ситуации я никогда не была. Меня целый день тошнило, было очень плохо. Люди озлоблены, им надо было найти козла отпущения. Почему-то им стала я. Потом, когда я записала видеоопровержение, некоторые писали и извинялись. Но после слов «Умри, мразота» и «Убью тебя и твою семью» получить «Извините, я ошибся» - такое себе. Я не злопамятная, но это очень и очень неприятно. Я волонтер, помогаю животным, к детям больным езжу в интернаты. Я люблю свою страну, и мне горько видеть, что происходит, когда брат на брата бросается.

- Как так вышло, что именно ваши фотографии стали распространять в интернете?

- Мне просто не повезло. Я так понимаю, девушку, о которой все говорят, зовут то ли Кристина, то ли Карина, она блондинка. У нас совпали имена и цвет волос - этого было достаточно. Наверное, люди стали искать в интернете сотрудников МВД, подходящих по этим данным. На сайте Департамента охраны были мои фотографии.

Девушка говорит, что окончила педагогический университет и магистратуру БГУФК, в Департаменте охраны работала два месяца

- Как вы оказались в Департаменте охраны?

- Я окончила педагогический университет имени Максима Танка, до этого училась в училище Олимпийского резерва. С раннего детства занимаюсь спортом. После педагогического я окончила магистратуру БГУФК. Как спортсмен национальной сборной по самбо, я числилась в составе Департамента охраны МВД, но фактически на работу туда устроилась только в начале этого года, когда получила травму. Департамент охраны - это не боевое подразделение, мы занимаемся охраной. Пошла в органы, потому что мне хотелось помогать людям. Работала я там всего два месяца, потом перевелась в Академию МВД - с 1 июня преподаю физическую подготовку. Мои слова подтверждает национальная команда по самбо - они давали интервью на телевидении. Я получила тяжелую травму на соревнованиях - даже одно это доказывает, что я никак не могла быть в этом ОМОНе на Окрестина. Меня бы туда просто не взяли на работу. У меня разрыв глаза, запрещены серьезные физические нагрузки. Кого-то бить мне тем более нельзя. Преподавателем физической подготовки на кафедру я по состоянию здоровья прохожу.

- Что вы думаете об историях про пытки, которые устраивала сотрудница по имени Кристина или Карина? Знакомы ли вы с ней?

- После того, как сфабриковали эту историю про меня, им уже нет веры. Я не знаю никого из сотрудников на Окрестина, не знаю, на самом ли деле эта девушка мучила и избивала людей и есть ли такая сотрудница вообще. До вчерашнего дня я не знала, где Окрестина находится, думала, что это не в Минске. Поэтому даже не знаю - я бы не верила. Фейку про меня люди поверили просто так, на основе одной фотографии, а теперь от меня требуют четких доказательств. Мне советуют идти в прокуратуру: те, кто меня оскорблял и угрожал, могут получить наказание.

- С чем вы столкнулись за эти дни?

- Мне страшно выходить из дома, страшно ездить в метро, моей семье угрожают. Мои фотографии распространили по всем соцсетям, объявлена награда в 500 долларов за мой адрес. Родственникам звонили в Санкт-Петербург, пытались что-то узнать про меня. Мне без перерыва звонили с разных номеров, в том числе российских и литовских. В воскресенье вечером сестра с грудным ребенком и мамой вышли около дома погулять - люди стали орать «Как вам не стыдно!» Угрозы нам поступают постоянно - очень страшно. Я не могу понять, как у людей язык поворачивается такое говорить. Врагу не пожелаешь оказаться на моем месте. Самое страшное, что страдаю не только я - мама готовится к операции, у нее подозрение на онкологию. Мы очень переживаем за ее здоровье.

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