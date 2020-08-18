«Если Батька победит - рожу сына». Как в Гомеле прошел митинг за Лукашенко

В Гомеле прошел митинг за Лукашенко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вечером 18 августа на центральной площади в Гомеле провели большой провластный митинг. Многие участники воспринимали его как «Антимайдан» - именно такие плакаты они держали в руках. Напомним, два дня назад здесь же прошел стихийный митинг сторонников перемен.

Вереница автобусов, на которых привезли участников митинга за Лукашенко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция в поддержку Александра Лукашенко была хорошо организована: с уличных рупоров на столбах звучали патриотические песни, советские хиты белорусских коллективов, а площадь Ленина полностью закрыли для движения транспорта. Благодаря этому участники митинга - в основном, люди среднего и старшего возрастов - смогли занять всю территорию площади.

Многие стояли с плакатами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Трудно сравнить число участников встречи против власти и в ее поддержку, ведь участники протестов в воскресенье вынуждены были рассредоточиться по большой территории вокруг площади, поскольку тогда движение не перекрывали. Визуально на провластном митинге людей было несколько тысяч, но визуально меньше, чем на митинге сторонников перемен.

В Гомеле прошел митинг за Лукашенко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Отметим, что многих частников нынешнего митинга привезли на автобусах из райцентров и городских предприятий. Несколько десятков автобусов заняли площадку за облисполкомом, а также растянулись вереницей по улице Пролетарской, которую тоже заранее перекрыли.

Со сцены звучали многие лозунги и речевки "за Батьку" Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Некоторые участники, во время шествия на площадь, агрессивно среагировали, когда увидели по пути группу независимых наблюдателей, державших в руках Конституцию:

- Снимай меня, недоношенная! В школе ведь за государственные деньги жрала! - крикнула женщина девушке, снимавшей шествие на смартфон.

Некоторые стояли на площади с флагами СССР и "Национально-освободительного движения" Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Митинг начался по-военному: кто-то скомандовал в микрофон сделать равнение на знамя, когда на площадь вносили огромный государственный флаг. Кстати, на митинге было несколько черно-оранжевых знамен «Национально-освободительного движения» и советских флагов.

Среди участников митинга, в основном, были люди среднего и старшего возрастов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Затем выступали женщины, которые хвалили стабильность, мир и благополучие. Многие ругали участников протестов. А одна из выступающих, мать в декретном отпуске, пообещала родить сына:

- У нас две дочки. И я сказала мужу, что если Батька победит, будем делать сына!

Женщина также поблагодарила президента за то, что он не ввел в стране карантин во время пандемии:

- Но этот вирус повредил мозги всему миру! Из-за этого началась травля нашего Батьки!

Некоторые держали плакаты "Антимайдан" Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Взял слово и начальник Гомельского гарнизона полковник Андрей Кривоносов. Он заявил, что любит порядок, и что «мы своими глазами видели методички западных кураторов, которые хотят развалить страну» и обратился к протестующим:

- Вернитесь домой, успокойтесь, остыньте и отправьте свои предложения президенту. Он обещал провести реформы, и он это сделает, потому что он настоящий мужик!

Начальник гарнизона призвал протестующих вернуться домой Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Площадь скандировала: «За Батьку!», «За Беларусь!», «Батька, Родина, Беларусь!», «Батька, вперед - с тобою народ!», «Батька нас не бросил!»

Один из выступающих заявил, что приехал из Украины и пережил там уже два майдана. Украинец уверен, что в Беларуси «уже происходит майдан»:

- Но ваш президент вас не предал, потому что он настоящий вождь!

В первых рядах - руководство города и области Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В это время традиционно на площадке у цирка собрались несколько сотен сторонников перемен. Уличные музыканты устроили концерт, на котором исполняли протестные песни. Вечером колонна отправилась гулять с лозунгами по городу.

Протестная молодежь, тем временем, устроила концерт Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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