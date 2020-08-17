Руководитель Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт - протестующим: Определяйтесь, вы работаете? Или увольняйтесь

Протестующие сотрудники собрались на улице и начали по очереди высказывать свое мнение о происходящем. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Уже в 9 утра в понедельник перед зданием на Макаенка, 9 начали собираться сотрудники, которые поддержали забастовку. Наиболее активных ждал неприятный сюрприз: их пропуска оказались заблокированы после субботних выступлений. Так что внутрь они попасть уже не смогли. В это время председатель Белтелерадикомпании проводил собрание с коллективом, на котором поставил жесткое условие – вам час на то, чтобы определиться: вы работаете или увольняетесь.

Протестующие сотрудники собрались на улице и начали по очереди высказывать свое мнение о происходящем в мегафон. Общий смысл был прост: надоело говорить неправду, хотим честных новостей. Увольняться не будем – пусть Эйсмонт увольняется сам.

Наиболее активных ждал неприятный сюрприз: их пропуска оказались заблокированы после субботних выступлений. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- Последние два дня я уже не являюсь сотрудником Белтелерадикомпании, потому что написала заявление на увольнение, - рассказала Катерина Водоносова. – Я была ведущей передачи «Живая культура» на «Беларусь-3». Мы снимали передачу про обряды, песни, ремесла, про ткачество. Я это знаю, люблю и умею. На мне наряд, который я сделала своими руками – каждый шов! Я люблю белорусскую культуру, и я занималась на 100% своим делом. Но то, что сделала власть с моими друзьями – одному из них сломали ногу в шести местах. Другой подруге едва не сняли скальп. Моя цимбалистка (я еще и музыкант), лауреат президентской премии по поддержке талантливой молодежи, провела в этом пекле шесть суток. Ее били по пальцам! Я хочу, чтобы вы не увольнялись, хотя сама, разведенная мать с двумя детьми, уволилась. Я хочу, чтобы вы говорили правду, и чтобы вам не было стыдно. И чтобы я когда-нибудь продолжила заниматься делом, которое я люблю – рассказывать о белорусской культуре, но не на таком канале, который врет.

В чате, который организовали забастовщики, около 600 человек, в то время как в Белтерадиокомпании около 2000 сотрудников. Но это не значит, что большинство лояльно к власти – многие по ряду причин боятся высказывать свою позицию. У телевизионщиков всегда очень неплохо решался квартирный вопрос, так что многие выплачивают кредиты – пусть и льготные – за жилье. И это для некоторых сдерживающий фактор – ну или оправдание своего молчания.

Сотрудники телеканалов говорят, что готовы поддержать забастовку. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Поддержать забастовщиков приехал поэт Владимир Некляев:

- Хочу всех вас поздравить с тем, что происходило в воскресенье в Минске. Я счастливый человек, я дожил до этого момента. Честно говоря, я не ожидал такого от белорусов. Нам очень идет, когда мы улыбаемся. Помните – заходишь в метро, все понурые сидят. А в воскресенье мы увидели, что белорусы умеют улыбаться, быть культурными и не оставлять мусор после митинга, в котором участвовали сотни тысяч человек. Я уверен: будет трибунал, и будут судить всех, кто издевался над нами. Не нужно писать вам заявления на увольнение. Пусть увольняются те, кто сидел в высоких кабинетах в этом здании. Это должно быть требование не просто рабочего коллектива, но и всей Беларуси. У них нет никакого морального права принимать ваши заявления.

На Коммунистической перед телецентром, где расположены ОНТ и СТВ также проходит митинг. Протестующие держат плакаты «Покажите «Лебединое озеро». Сотрудники телеканалов говорят, что готовы поддержать забастовку.