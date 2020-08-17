Отпуск «Нашего утра» и пустая студия в «Добрай ранiцы, Беларусь!»: какими были эфиры на БТ и ОНТ утром 17 августа

Телеканал ОНТ сообщил на своем сайте, что с 17 августа 2020 года «Наше утро» уходит в отпуск. Фото: ont.by

- Уход некоторых сотрудников, вызванный давлением на одних журналистов и преследованием других, не позволяет производить контент в должном качестве. Кроме того, телеканал в текущей ситуации считает необходимым уменьшить объем собственных развлекательных программ. «Наше утро» вернется, как только это будет возможно и уместно, - официально сообщает телеканал.

Как стало известно «Комсомолке», на 17 августа на ОНТ больше не работают телеведущие Дмитрий Шунин и Анна Шалютина, а также некоторые редакторы и продюсеры канала.

- Все, кто разорвал или разрывает отношения с ОНТ, хотят одного: освещать события, происходящие в стране, правдиво, - рассказали увольняющиеся сотрудники «Комсомолке».

В итоге 17 августа вместо «Нашего утра» в эфире показали российскую передачу «Модный приговор». А в 11 утра сотрудники ОНТ вышли на забастовку. С 10 утра митинг проходит и у стен «Белтелерадиокомпании».

В эфире программы «Добрай ранiцы, Беларусь!» на «Беларусь 1» телеведущая Светлана Боровская сказала, что «вчера мы доказали, что мы мирные люди», вероятно, намекая на мирные акции, которые прошли 16 августа у сторонников и противников действующей власти. Дальше в эфире показали пустую студию, что для постоянных зрителей передачи стало удивлением: обычно в конце для них поют белорусские артисты.

- Светлана, зрителям показалось, что преждевременно закончили эфир «Добрай ранiцы, Беларусь!»?

- Нет, я закончила эфир, но мне показалось, что на последних секундах исчезла картинка. А потом я вышла и присоединилась к своим коллегам (речь идет о митинге у здания «Белтелерадиокомпании» - прим. Авт), которые хотят делать правдивые новости. Кто-то выбирает бросить свой «завод», а кто-то хочет привести его в порядок, - говорит Светлана Боровская.