Возле ОНТ митингующие требуют предоставить эфир рабочим с заводов

Выступить дают возможность всем желающим. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник в первой половине дня возле здания телецентра на улице Коммунистической начали собираться протестующие, которые пришли поддержать забастовку сотрудников телевидения. Те, кто выходил из здания, на вопрос – что там, отмахивались и говорили, что обстановка очень накаленная. С сотрудниками общается председатель ОНТ Марат Марков. Он фактически говорит в унисон со своим коллегой из Белтелерадикомпании: не нравится – увольняйтесь, никого не держим. Довольно многие написали заявления. Среди них Дмитрий Шунин и Анна Шалютина, которые вели «Наше утро». Сегодня им подписали заявление.

Дмитрий Шунин и Анна Шалюина сказали, что вести "Наше утро" в такой ситуации, как сейчас в стране, они не могут Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Поднимать настроение, когда в 100 метрах от телецентра избивают людей только за то, что они вышли на мирный протест – нам показалось это циничным, - говорит Шунин.

- Юмор должен быть не только смешным, но и уместным. Мы считаем, что шутить с экрана в такое время мы не можем. Я хочу говорить только то, что считаю правильным, а сейчас этой возможности нет, - поддерживает коллегу Аня Шалютина. – Это мы, публичные люди уходим заметно – но множество людей за кадром проявляют свою гражданскую позицию. «Наше утро» ушло с сегодняшнего дня в отпуск потому, что коллектив, который работал над передачей, поддержал забастовку.

На ОНТ сейчас жарко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В здании сейчас происходит большая внутренняя трагедия для многих людей. У каждого она своя. У кого-то кредиты, которые взяли через телеканал, у кого-то распределение на ОНТ, кто-то мать-одиночка, и других средств к существованию нет. Они плачут, потому что полутонов в этой ситуации нет – нужно решать, с кем ты, - говорит Шунин.

К зданию телецентра на Коммунистической подошли рабочие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К зданию приезжала Мария Колесникова, которая заверила сомневающихся, что есть достаточно ресурсов для того, чтобы поддержать тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации.

Люди подошли к телевидению поддержать забастовку на ОНТ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддержать телевизионщиков пришли и рабочие с заводов. Прямо напротив входа произносят речь все желающие. Один из наиболее часто повторяемых лозунгов – «Дайте эфир бастующим рабочим!».

Митингующие принесли с собой плакаты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тем временем, перед зданием появилась молодежь, которая прямо перед входом разложила на асфальте плакаты. Ни милиции, ни автозаков возле телецентра нет. Видимо, власти решили не нагнетать и без того накаленную обстановку. Появились волонтеры, которые привезли воду в бутылках, следом появились девушки с большими мусорными пакетами, которые собирают пластик – чтобы ничего не бросали на землю.

На площадке перед зданием было людно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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