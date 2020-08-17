Гендиректор завода холодильников: «Не впутывайте «Атлант» в политические дрязги. После работы можете ходить, куда хотите»

Гендиректор завода холодильников: «Не впутывайте имя «Атланта» в политические дрязги». Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В понедельник, 17 августа, у проходной минского завода холодильников «Атлант» стали собираться люди. Собралось несколько десятков человек. Из них сотрудников самого завода - единицы. Остальные говорят, что пришли поддержать заводчан и призвать их к забастовке.

- Я 25 лет отработала на этом заводе, и сейчас я хочу, чтобы мои бывшие коллеги поддержали весь народ, - говорит бывшая работница завода Елена.

Ее коллеги говорят, что на заводе сейчас никто не бастует.

- Как бы нам ни хотелось, но «Атлант» не выйдет, - говорит другой сотрудник завода.

К собравшимся вышел гендиректор завода Дмитрий Соколовский, он занимает эту должность с конца января. Суть его посыла такова: он отвечает за завод, на самом заводе никто не бастует.

- Мы сейчас и так не выполняем план, каждый день недособираем 600 холодильников, - рассказал он собравшимся. - Дайте нас спокойно работать. Если сейчас остановим производство, через три месяца мы останемся без денег. У меня семь тысяч сотрудников, что они будут кушать? И вообще, не впутывайте имя «Атланта» в политические дрязги. После работы можете ходить, куда хотите.

По его словам, за время протестов было арестовано пять сотрудников завода, но все они уже на свободе.

- Все, закрываем дебаты, - сказал гендиректор, но оставался перед проходной и дальше.

Постепенно количество людей увеличивалось - всего собралось около сотни человек. Многие держали в руках самодельные транспаранты. В 15:20 с завода стали выходить люди - закончилась первая смена.

Постепенно количество людей увеличивалось – всего собралось около сотни человек. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Оставайтесь с нами, мы вам поддержим! - кричали собравшиеся. - Не бойтесь, вы не рабы!

Но все заводчане прошли мимо. Правда, кто-то поддерживал собравшихся, но все равно шел к остановке транспорт. Одна женщина, проходя, тихонечко сказала:

- Вы молодцы.

Толпа продолжала скандировать:

- Требуем забастовку! Далучайся!

- Они не выйдут, они - рабы, - выразил свое мнение один из собравшихся парней.