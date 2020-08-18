Лукашенко - на МЗКТ: «Вы, работяги, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х»

Утром 17 августа на МЗКТ прилетел Александр Лукашенко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что Александр Лукашенко собирается встретиться с коллективом МЗКТ, стало известно в субботу, 15 августа.

- Потерять хотят работу и предприятия - потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы, - заявил тогда Лукашенко.

«У Дворца правительства 16 августа было мощное выступление. А сегодня на МЗКТ выступление будет не менее яркое», - такое сообщение появилось утром 17 августа в официальном президентском Telegram-канале «Пул Первого».

И действительно, президент прибыл на завод - по воздуху, на вертолете. Около 10 утра на площадке у завода собрались журналисты, которых на встречу президента с рабочими не пригласили, и несколько сотен человек, которые пришли поддержать рабочих МЗКТ. К проходной завода никого не пропускали - территория была оцеплена сотрудниками в штатском. Неожиданно проехал автозак. Собравшиеся освистали его. «Уходи! Трибунал!» - скандировали они.

В течение получаса людей становилось все больше: они организовывались сами, распределялись на площадке.

- Ребята, Лукашенко начал речь, мне только что позвонили с завода, - сказал какой-то парень. - Давайте сделаем так, чтобы он нас услышал!

И сотни человек отозвались, скандируя «Уходи!», «Позор!».

Поддержать рабочих МЗКТ пришли рабочие других заводов: МТЗ, МАЗ Фото: Виктор ПАЖИТОК

Среди участников митинга - Ирина. По ее словам, она работает на Минском электромеханическом заводе, а сюда пришла в знак солидарности.

- Я уже предпенсионного возраста, у меня две дочери в декрете, у каждой дети, оставить их не с кем. Можно сказать, что я сегодня пришла не только за себя, но и для того, чтобы выразить их точку зрения: самое главное - новые выборы, в которых Лукашенко участия не принимает. Я тоже лично готова бастовать, - говорит она и добавляет, что увольнения не боится после событий последних дней.

Наш диалог прерывают проезжающие мимо машины - они подают гудки в знак поддержки митингующих. А через несколько минут к заводу подходит огромная колонна людей. Судя по спецовкам, это работники Минского тракторного завода и МАЗа. И под их крики «Уходи!» президентский вертолет вдруг стремительно взмывает вверх. Находился ли в нем Александр Лукашенко - неизвестно. Но если да, то он не мог не видеть огромную колонну людей, которые выступают за его отставку.

В это же время на сайте президента Беларуси появились подробности того, о чем говорил Александр Лукашенко.

- Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек. - Авт.) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим, - сказал Лукашенко.

- Что касается этого завода: чего не хватает? Вы - субъекты экономической деятельности, экономики. Вас клонят в политическую плоскость. Но запомните: там - в политике, куда вы ринулись - другие законы. Чтобы потом не было больно ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство, - предупредил глава государства, его слова приводит БелТА. - Второе: если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, давить. Пожалуйста, с завтрашнего дня или сегодняшнего - ворота открыты.

В эфире телеканала СТВ показали кадры общения Александра Лукашенко с рабочими МЗКТ.

- Будет так, мужики, нам надо принять новую Конституцию, что мы хотим. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю Конституцию принимали на референдуме. И по новой Конституции, если вы хотите, провести выборы - и парламента, и президента, и новых органов власти.

Лукашенко также высказался о том, что готов к компромиссу в плане распределения властных полномочий.

- Но не под давлением и не через улицу, - подчеркнул Лукашенко.

- Вы, работяги, выставляйте свои требования, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х, - призвал он рабочих МЗКТ.

Всего этого многочисленные митингующие, которых дальше проходной МЗКТ не пустили, не слышали. Толпа свистела, скандировала: «Уходи!» Люди ждали, что к ним выйдут рабочие завода, однако никто не выходил.

Неожиданно приехала Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской. Она обнялась с неравнодушными протестующими и поддержала их. Представительница штаба Тихановской вновь отметила, что она за мирные протесты, а также озвучила свои требования: отставка действующего президента, перевыборы и освобождение политических заключенных.

На митинге около проходной МЗКТ появилась Мария Колесникова Фото: Виктор ПАЖИТОК

Колесникова уехала, а толпа митингующих осталась у входа на завод.

- Я только что по телефону общался с коллегами, которые работают на МЗКТ, - сказал в мегафон один из активистов, который работает на Тракторном заводе. - Их не выпускают с территории предприятия, говорят, это режимный объект, пока смена не закончится, никто из рабочих не выйдет. Надо решать: что делать, куда идем?

Минут десять спустя люди двинулись по Партизанскому проспекту в центр столицы, чтобы оттуда идти к зданию Белтелерадиокомпании.

Люди собрались непосредственно около центральной проходной МЗКТ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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