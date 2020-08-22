«Посмотрела видео про ребят, вышедших из СИЗО, и просто разрыдалась!»: как справиться с напряжением этих дней

События, происходящие сейчас в Беларуси, мало кого могут оставить равнодушным. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Посмотрела видео про ребят, вышедших из СИЗО, и просто разрыдалась!», «Опять всю ночь не спал, нервы ни к черту!», «Поругалась с родителями, которые назвали протестующих бандитами»… Как в кошмаре этих дней сохранить психику?

Реальная помощь кому-то - способ справиться со стрессом

«Мой муж не ходит на протесты, но следит за всеми новостями, в последние дни стал очень агрессивным. Чтобы сбросить стресс, нарезает круги на мотоцикле. Я сама тоже нервничаю, мало сплю, нервы сдают. Как сейчас восстановиться эмоционально?»

- Когда мы смотрим сюжеты с негативной информацией - например, о жертвах насилия, - то идентифицируем себя с людьми, которые испытывают боль. Мы чувствуем страх, в кровь выбрасывается так называемый «гормональный суп»: адреналин, кортизол и другие гормоны. И биологическая реакция на этот страх включает защитный механизм: бей либо беги. Чтобы сохранить психику, в случае стресса человеку нужна физическая разрядка. Например, вы можете заняться спортом или сделать уборку в доме, вымыть духовку. Хорошо помогают дыхательные практики. Вот одна из самых простых: сначала делаете короткий вдох, затем очень длинный выдох, насколько хватает дыхания. Повторите 6 - 8 раз. Постарайтесь спать достаточное количество времени, не забывайте есть и пить. Общайтесь с близкими, делитесь с ними своими переживаниями.

Если вы чувствуете сильное напряжение, вплоть до паники, постарайтесь возвращаться в реальность, заземлиться. Посмотрите, где вы сейчас находитесь, оглядитесь вокруг, оцените, реально ли вам сейчас угрожает опасность. Если да - постарайтесь ее избежать, если нет, то подумайте, что вы можете для себя сделать. Очень важно перейти на уровень действия: возможно, успокоить себя той же дыхательной практикой, с кем-то пообщаться или, например, кому-то помочь: привезти нужные вещи, перечислить деньги, предоставить машину. Когда вы это сделаете, вам станет легче.

Что делать нельзя: замыкаться, отстраняться от друзей и близких, запоем смотреть негативные новости и видео со сценами насилия. Не стоит работать или волонтерить без отдыха, употреблять алкоголь в состоянии хронического или острого стресса.

Если мужчина нарезает круги на мотоцикле, с одной стороны, это способ успокоиться, но с другой - надо трезво оценить, безопасно ли это для него.

И еще один важный момент: взрослому человеку надо принять для себя внутреннее решение и определиться со своей позицией. И уже через этот фильтр воспринимать информацию. Потому что если пока вы не определились, вас эмоционально будет качать во все стороны.

Важно: эти советы не помогут тем, кто столкнулся с настоящим насилием. В этом случае нужна психологическая помощь (см. «БУДЬ В КУРСЕ»).

Как не разругаться с родственниками?

«Я до слез переживаю за людей, пострадавших во время протестов, и постоянно спорю с родителями, которые называют их бандитами и наркоманами. Вчера разругалась с ними окончательно: они кричали на меня, я - на них. Теперь не знаю, как с ними дальше общаться».

- Каждый человек имеет право на свое мнение, и оно может отличаться от вашего, - говорит Светлана. - Сражаться в спорах нет смысла, потому что результат будет нулевым. А точнее, минусовым, так как отношения будет испорчены. Когда вы кричите на близких, идет слив негатива, того самого «гормонального супа»: от чувства бессилия и беспомощности начинаются конфликты между близкими людьми. Нужно понять, что поведение родителей объясняется очень просто: им страшно за вас, и они таким образом пытаются вас обезопасить. Их поведение означает: «Я за тебя боюсь. Пожалуйста, не ходи туда».

Но в нашем обществе не принято говорить о своих чувствах, поэтому так много конфликтов и недопониманий. Нам всем сейчас нужно сохранять душевный покой и здравый смысл, вы можете просто сказать друг другу «Я боюсь за тебя» или «Я в безопасности, со мной все хорошо».

Если все-таки вам сложно услышать друг друга, то на время сведите общение к минимуму, сделайте паузу. Не обсуждайте горячие темы, созванивайтесь только для того, чтобы сообщить, что вы живы и здоровы. Сейчас это единственное, что нужно знать родителям. Если получается, то разговаривайте с ними на другие темы.

Как разговаривать с детьми о том, что происходит

«В первые дни протестов у нас под окнами взрывались светошумовые гранаты, и дети были очень напуганы. Теперь сын-подросток постоянно спрашивает, что происходит, и рвется на протесты. Как разговаривать с детьми об этом?»

- Маленькие дети полностью считывают состояние взрослых. Если маме страшно, то и ребенок будет напуган. Поэтому позаботьтесь в первую очередь о своем эмоциональном состоянии, верните себе спокойствие и здравый смысл (см. выше) - и это будет лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации.

Постарайтесь ограждать детей от негативных эмоций. Не смотрите при них шокирующие видео. У детей до 7 лет незрелая психика, они не способны с этим справиться. Если они увидят сцены насилия, то не смогут это «развидеть». Им не нужно этого знать. Если ребенку страшно, надо его успокоить, снять страх, сказать, что все хорошо, мама и папа дома, дверь закрыта.

С детьми постарше разговаривайте о происходящем простым языком, который они смогут понять. Обращайте внимание на то, задает ребенок вопросы из интереса или из страха. Вы можете сказать ему о том, что действительно происходит что-то необычное, то, чего еще не было в нашей стране, и что вы делаете все, чтобы обезопасить свою семью. Отвечайте на вопрос исходя из того уровня, который вам доступен, так, как вы понимаете ситуацию.

Если подросток рвется на протесты, то в этом случае надо его ограничить, потому что это небезопасно. До 18 лет родители несут ответственность за жизнь и здоровье детей, ведь в силу своего возраста и отсутствия опыта подросток не до конца понимает, какие могут быть последствия. Также вы имеете право поговорить с ним о том, что шокирующая информация или сцены насилия вредят его психике и могут стать причиной некоторых нарушений здоровья.

У всех детей разная чувствительность, и иногда людям кажется: понервничал - и забыл. Но через полгода могут начать появляться, например, панические атаки. Есть такое определение - посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР). Это как раз и есть те последствия, которые проявляются в виде нарушений здоровья еще до полугода после травмы. Наша задача - зная об этих последствиях, уберечь от них и себя, и своих детей.

БУДЬ В КУРСЕ!

Психологи готовы помогать бесплатно

Если вы столкнулись с насилием и жестокостью во время последних событий в Беларуси, вы можете получить бесплатную психологическую помощь.

Психологическая помощь для пострадавших в Беларуси:

+375 29 350-57-27

+375 29 829-59-30

Городской телефон экстренной психологической помощи:

+375 17 352-44-44

+375 17 304-43-70

Также можно обращаться по номеру: +375 25 612-52-40.

Инициатива «Салiдарныя» - группа в фейсбуке @solidaryteamby.

Психология за права человека - группа вКонтакте vk.com/psychology_for_human_rights

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На «Беларуськалии» забастовка, работники остановили выдачу руды. Туда приехали премьер-министр и губернатор

Руководство предприятия умоляет рабочих не бастовать (ПОДРОБНЕЕ...)

Руководитель Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт - протестующим: Определяйтесь, вы работаете? Или увольняйтесь

Протестующие в ответ кричат: «Увольняйся сам!» (ПОДРОБНЕЕ...)