Рабочие на бастующем «Беларуськалии»: «Народ не успокоится. А смысл успокаиваться?»

Рабочие "Беларуськалия" говорят, что большинство сотрудников их крупнейшего предприятия за забастовку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работники "Беларуськалия" сообщают, что выдача руды прекращена, фабрика 4-го рудоуправления еще работает, чтобы не было повреждений при остановке оборудования.

Напомним, на "Беларуськалии" забастовка. На крупнейшее предприятие приехал премьер-министр страны и губернатор области. Руководство "Беларуськалия" просит рабочих не бастовать, грозя разорвать трудовые договора в связи с забастовкой.

- Руда наверх не идет, дробление скоро остановится само, поскольку на складах руда закончится. Дальше на фабриках заканчивается руда, и по цепочке все остановится, - говорит работник 4-го рудоуправления. - Все, руда не идет. Ведутся какие-то подготовительные работы по безопасной остановке, чтобы можно было потом запустить (шахту - Ред.) без проблем.

Среди работников есть те, кто не хочет забастовки.

- Кто-то боится, кого-то все устраивает в стране, кому-то без разницы, какое насилие здесь творится. Но это единицы.

- Что известно по остальным рудоуправлениям? - спрашивают журналисты.

- Звонили им. Первый второй, третий, пятый рудники и фабрики стоят. И мы, четвертые, будем останавливаться. Нам уже обратной дороги нет - товарищей подвести нельзя никак. Если сейчас остановимся, это все.

На прощание работник "Беларуськалия" просит честно освещать события.

- Что, БТ показывает что-нибудь? - спрашивает.

Еще один рабочий говорит, что 90 процентов на "Беларуськалии" за забастовку, 10 - удерживается.

- В моей бригаде троих забрали (на акциях протеста - Ред.). Не было такого карательного (действия - Ред.) как в Минске, но были ребята избиты, конечно.

- До какого момента готовы бастовать? Какие ваши требования?

- Чтобы он (Лукашенко - Ред.) снял с себя полномочия президента. Второе - выпустил политзаключенных. Народ не успокоится. А смысл успокаиваться? Потому что могут быть репрессии... Рыгорыч тоже должен понимать, что ему дают шанс уйти мирно и спокойно. Даже если сейчас подавить это все военным методом, ты же не будешь гасить пять лет? Ты же не поставишь в городах технику и будешь пять лет править? (...) Мы готовы были с первого дня. Просто не знали, как правильно сделать. Когда увидели, что женщины выходят...