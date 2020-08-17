Шоу-бизнес разделился: Крыжановский назвал Ермошину «врагом Беларуси», а Ланская всецело поддерживает власть

Крыжановский назвал Ермошину «врагом Беларуси», а Ланская всецело поддерживает власть. Фото: Павел МАРТИНЧИК/Кадр из видео

В субботу, 15 июля, заслуженный артист Беларуси Евгений Крыжановский записал видеообращение к главе ЦИК Лидии Ермошиной. Артист обвинил Лидию Михайловну в фальсификации подсчетов голосов на выборах президента Беларуси 9 августа 2020 года.

- Решил обратиться к вам, Лидия Михайловна. Мы с вами знакомы очень давно. Я как гражданин, как член Либерально-демократической партии - кстати, не самой для вас опасной - многократно принимал участие в выборах: и в местные советы, и в парламент. И даже в 2001 году у меня была попытка стать кандидатом в кандидаты. Поэтому эту кухню знаю очень хорошо: знаю, что такое пикеты…знаю, что такое подсчет голосов…Я понимаю, что вам сегодня страшно: страшно, потому что все, что происходит сейчас - бесконечные гудки автомобилей, тысячи людей, которые вышли и перестали бояться (заводчане на самых крупных заводах страны, врачи, студенты), удары палками, Окрестина, - это ведь все благодаря и вам…

Артист обвинил Лидию Михайловну в фальсификации подсчетов голосов на выборах президента Беларуси 9 августа 2020 года. Фото: кадр из видео.

Крыжановский уверен: без этого можно было бы обойтись, не выталкивай ЦИК независимых наблюдателей с участков и не завешивай окон участков шторами. И не будь тайных подсчетов, не вывешивания результатов выборов. Однако артист благодарит Ермошину:

- Сегодня Беларусь становится другой немножко благодаря и вам… У меня спрашивают: а будет ли Нюрнбергский процесс? Может, он будет называться по-другому, но то, что он будет, - это точно… Сегодня все ответят за все: и те, кто отдавал приказы бить людей на улице, и те, кто бил людей на Окрестина. Они ответят - начиная от командиров и заканчивая министрами. И вы ответите (имеет в виду Ермошину. - прим. Авт.). Мне как человека вас очень жалко, но как чиновника - нет. Нас учили: не врать, не врать, не врать! И вот сейчас вам нельзя было врать категорически. Но вы это сделали. Лидия Михайловна, вот как повернулась жизнь - сегодня вы стали врагом Беларуси, - заявил Евгений Крыжановский на своей странице в Фейсбуке.

«События в родной Беларуси отодвинули остальные мысли на второй план»

Не остались в стороне и те белорусские звезды, которые сейчас живут и работают в России. Вадим Галыгин уже не первый раз за последние несколько недель проявляет солидарность с гражданским обществом Беларуси. Известный комик не так давно снялся в клипе Анны Шаркуновой «Нас мало, но есть», а 16 августа записал видеообращение, которое выложил на своей странице в Инстаграме.

Вадим Галыгин уже не первый раз за последние несколько недель проявляет солидарность с гражданским обществом Беларуси.

- Дорогие соотечественники, я Вадим Галыгин и хотел бы выразить свою гражданскую позицию относительно происходящего в нашей стране. Прежде всего, хотел бы обратиться к представителям силовых структур. Как офицер, как человек, принимавший присягу, прошу: пожалуйста, остановите кровопролитие, насилие над своим народом. Далее, как человек публичный, хочу обратиться к представителям власти: предлагаю создать общественный комитет, который был бы от народа и вел переговоры с представителями власти, силовыми структурами и был бы согласно Конституции наделен полномочиями для решения таких вопросов. Как человек, имеющий много друзей в разных странах, хочу сказать, что на сегодняшний день в Беларуси нет левых, нет правых, нет пророссийских, нет прозападных. Есть один единый белорусский народ, который требует восстановить справедливость и остановить кровопролитие. С огромной любовью к своему народу и к своей стране, - высказался Вадим Галыгин.

Популярная певица Катя Иванчикова, солистка группы IOWA, записала песню Мечта#ЖывеБеларусь в поддержку мирных демонстрантов, которые хотят честных выборов, а также заявила:

- Трагические события этой недели в родной Беларуси отодвинули остальные мысли на второй план. Мы можем сколько угодно говорить, что перемены - это плохо, что они до добра не доводят... Я читаю десятки таких комментариев. Но, в конце концов, все сводится к тому, что несвобода равно несчастье. Несчастные люди не могут строить будущее, не могут мечтать, не могут воспитывать детей, не могут расширять рамки восприятия и говорить: «Я знаю цену своему слову». Иметь право выбора - это не привилегия, это норма.

Популярная певица Катя Иванчикова, солистка группы IOWA, записала песню Мечта#ЖывеБеларусь в поддержку мирных демонстрантов. Фото: Инстаграм

Известная белорусская группа NaviBand 17 августа выпустила новую песню «Молчание сменят наши голоса» в поддержку всех, кто приходит на мирные акции за честные выборы. До этого ребята выпустили трек «Мы прачнемся iншымi», которая стала для многих мирных протестующих привычной.

Известная белорусская группа NaviBand 17 августа выпустила новую песню «Молчание сменят наши голоса» в поддержку всех, кто приходит на мирные акции. Фото: Инстаграм

«Настолько долго было стабильно, что стало скучно и хочется чего-то или кого-то нового?»

За неделю до выборов и все неделю после них заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская в соцсетях активно поддерживала Александра Лукашенко и выбранный им курс. Певица просила людей не выходить на улицы и не вестись на провокации. А после того, как в столице десятки тысяч людей стали выходить на мирные акции противников власти, Алена написала на своей странице в Инстаграме (тогда аккаунт еще был открыт. - прим. Ред): «Просто белорусам надоело быть бедными, и они захотели стать нищими…» Также певица сама не делает громких заявлений, но делает посты в своем Фейсбуке, где через других ораторов обвиняет Светлану Тихановскую в устройстве майдана.

Певица сама не делает громких заявлений, но делает посты в своем Фейсбуке, где через других ораторов обвиняет Светлану Тихановскую в устройстве майдана. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Действующую власть поддерживают певица Юлия Быкова, которая была доверенным лицом Александра Лукашенко на выборах, и ее супруг продюсер Евгений Олейник. Их проект - группа Aura. Евгений активно высказывается на своей странице в Фейсбуке. Сразу после выборов продюсер сделал пост, где высказался в сторону поддерживающих альтернативных кандидатов.

- Господа, поддержавшие альтернативных кандидатов, пару слов вам. И, если позволите, просьба. Во-первых, искренне поздравляю вас всех с таким выдающимся результатом. Вас, голосовавших и не голосовавших, около миллиона. Это очень много. Если вы действительно за перемены, а не за хаос и протесты ради протестов, - найдите себе нового лидера, который не сбежит в трудную минуту, создайте партию и смело выигрывайте местные и республиканские выборы. Сначала депутатов, а через 5 лет, если вы будете заботиться о народе, а не запугивать его разобранными скамейками и тротуарной плиткой, - возможно, придет ваш час.

Композитор и продюсер Евгений Олейник и его супруга Юлия Быкова. Фото: личный архив.

Евгений Олейников прокомментировал забастовки МТЗ и осудил рабочих за то, что они режут сук, на котором сидят.

- Я не поверил, перепроверил. И точно - пару тысяч сотрудников МТЗ вышли днем бастовать. Видимо, и часть сотрудников других гигантов тоже... Я не то, что в шоке - у меня в голове ломается логика, - смеется Евгений. - ...Итак, сотрудники МТЗ и других предприятий вышли что-то там требовать от человека (имеется в виду Лукашенко. - прим. Авт.), который чуть ли не единственный стоит на пути их увольнения и тотального исчезновения гигантов промышленности. Я в зазеркалье? Люди, это вообще как? Настолько долго было стабильно, что стало скучно и хочется чего-то или кого-то нового? Как всегда, всем мира!