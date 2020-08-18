«Пенсии в 520 рублей мне хватает: вместо полуфабрикатов покупаю мясо, билеты в театр беру заранее»

Как и где можно сэкономить, чтобы хватило денег на что-то важное Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Есть пенсионеры, которые жалуются, что мы не живем, а выживаем. А я считаю, что я живу и жаловаться мне не на что. Мне 72 года. Я инвалид 3-й группы по онкологии. Пенсия у меня была 491 руб., сейчас 520 руб. Мне ее вполне хватает. Лекарства, которые мне необходимы, выделяют бесплатно. Когда получаю пенсию, в первую очередь плачу за коммуналку, электричество, газ, телефоны, интернет. Выходит 100 рублей, летом поменьше. Покупаю сразу необходимые моющие средства и продукты. Это мясо, крупы, макароны, масло. Они все хранятся долго. Не покупаю никаких полуфабрикатов, колбас и сосисок. Все блюда готовлю только из мяса. Это намного вкуснее и экономнее. Овощи и фрукты покупаю в течение месяца, по необходимости. Для своей квартиры многое делаю своими руками. Все шторы сшила сама, а фасоны выбрала в интернете. Вышиваю и люблю заниматься декупажем. Ничего не продаю и бизнес на этом не делаю, а просто дарю. Люди довольны, и мне приятно. Никуда не выезжаю, так как в жаркие страны мне категорически запрещено, и если куда-то выезжать, то нужно везти с собой мешок лекарств. Поэтому себя не напрягаю и другим стараюсь не создавать проблем.

Отдых нахожу дома. Это парки, прогулки вдоль Свислочи. Люблю театр, особенно оперный. Билеты покупаю заранее, тогда можно купить недорого и на хорошие места. Дочь у меня многодетная мать, поэтому помогаю ей с детьми. Если нужны поделки в гимназию, то помогаю, и наши поделки всегда выбирают на выставки. На день рождения внукам дарю деньги. Дочери и невестке обычно по бутылке хорошего вина и конфеты. А сыну и зятю - по бутылке армянского коньяка. Но и они меня не забывают, всегда поздравляют. Так и живу - не тужу!»

Кушнерова Галина Евгеньевна, Минск.

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