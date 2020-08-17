С гендиректором Купаловского театра разорван контракт. Коллектив тоже увольняется

Актеры Купаловского театра пишут заявления на увольнение. Фото: скриншот видео

- Толькі што стала вядома, што з генеральным дырэктарам Купалаўскага тэатра датэрмінова разарваны працоўны дагавор паводле артыкула 259 працоўнага кодэкса РБ! Калектыў падтрымлівае свайго дырэктара і таксама падвісвае заяўленні на звальнення! - сообщается в Телеграм-канале Купаловского театра.

- Мы, актеры, и другие работники театра, действительно подписываем заявления на увольнения, сейчас в процессе, - рассказали "Комсомолке" купаловцы. - Мы были готовы к этому.

Напомним, директор Купаловского театра Павел Латушко пришел на марш свободы в Минске, чтобы высказаться против жестокости и насилия.

Артисты и сотрудники Купаловского также выступили против насилия. И на прошлой неделе распространили открытое обращение, подписанное коллективом театра:

- Мы патрабуем ад усіх сілавых структур неадкладна спыніць гвалт адносна мірных грамадзян, якія маюць законнае канстытуцыйнае права на свабоду збораў і выказвання сваіх меркаванняў, - написали купаловцы в обращении . - Адвольныя затрыманні без тлумачэння прычын і нічым не вытлумачальная жорсткасць з’яўляюцца прамым парушэннем закону.

Не так давно купаловцы записали новое обращение.