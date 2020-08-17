«Ему было больно, что в мире несправедливость». В Волковыске пропал без вести член избирательной комиссии

Мария до сих пор не знает, где находится ее муж Константин. Фото из семейного архива.

Мария, жена пропавшего Константина Шишмакова, уже двое суток не знает, где находится ее муж. Он пропал в субботу, 15 августа.

- Мы разговаривали с ним последний раз в 15.45. Он был на работе, он директор музея. Сказал, что собрался увольняться, но причину по телефону говорить не захотел, - вспоминает Мария подробности этого дня, и рассказ прерывается рыданиями. - У меня началась истерика из-за того, что я не знала, как дальше жить на одну зарплату. У нас город небольшой, где-то устроиться нереально практически. Маленький ребенок, четыре года. А я работаю в гимназии, сами понимаете, как на одну зарплату выжить. Он мне сказал: «Я тебя люблю, успокойся, как-нибудь прорвемся. Я найду что-нибудь». Потом он сказал, что приедет домой и мы обсудим этот вопрос не по телефону. Я согласилась.

Рабочий день у Константина заканчивался в 17.00. По словам жены, максимум в 17.15 он всегда приезжал домой на ужин, но в этот день не вернулся.

- Я начала звонить ему. Сперва он не отвечал. Потом вызов сбросили, телефон стал недоступен. Позвонила его начальнику в райисполком, хотела узнать, не отправили ли его на мероприятие. Начальник предложил помощь в поисках, подключил ГАИ и милицию, а через два часа перезвонил и сказал, что результатов нет. Тогда я поехала в милицию и подала заявление. Там мне пообещали сделать все «возможное и невозможное», чтобы найти мужа, потому что «нет ничего важнее человеческой жизни». Пока, увы, не нашли.

С мужем Мария знакома восемь лет. Познакомились в сельской школе на отработке после распределения - она работала учителем начальных классов, а он - учителем истории. Стали встречаться. Константин ушел в армию, она его ждала. Через год после возвращения поженились.

- В ноябре у нас годовщина свадьбы - пять лет. Дочке нашей четыре года. Мужу - 29, в музее он работает пять лет, три года из них директором. Он очень умный, начитанный, на любой вопрос знает ответ. Он знает, что я впечатлительная и эмоциональная, и раньше телефон никогда не выключал. Всегда рядом был, всегда поддерживал.

В воскресенье Мария вместе с милицией поехала осматривать рабочий кабинет Константина. Там нашли только заявление на увольнение и ключи от кабинета.

- Руководитель сказал, что они действительно обсуждали вопрос увольнения, но сам руководитель сейчас в отпуске, поэтому договорились обсудить тему, когда он выйдет на работу, - поясняет Мария.

В воскресенье утром она неожиданно нашла его зарплатную карточку в почтовом ящике.

- В пять утра, когда возвращалась после поиска с сотрудниками милиции, мне как будто внутренний голос подсказал: «Посмотри в почту». А там его банковская карточка. Значит, он ее положил туда. Может, он психанул и обиделся, что я не поддержала его в решении уволиться, не знаю… Хотя сам сказал: «Приеду - поговорим».

Она говорит, что все родственники, близкие и коллеги в шоке от произошедшего, многие звонят, поддерживают, предлагают помощь.

- Звонили одногруппники, говорили, что он ушел в себя, что ему просто надо отдохнуть. Пишут люди, что он очень добрый и его очень уважают. Пишут, что все будет хорошо, что его найдут или он сам приедет. Вчера мне звонила бабушка, начала выдвигать версии, что его похитили, что его пытают. Меня колотить начало, я вызывала скорую. А сегодня шла по городу, встретила знакомую, которая рассказала, что он в КГБ. Я набрала милицию, мне сказали, что такой версии точно нет.

Такие плакаты стоят на станции метро Пушкинская Фото: Ольга ШУМАНСКАЯ

«Я за справедливость»

Муж Марии был одним из членов избирательной комиссии в Волковыске. Связано ли его исчезновение с выборами, жена сказать не может.

- Мы этот вопрос не обсуждали. Я не хотела. Ему было больно, что в мире несправедливость.

Отец Константина Андрей тоже не торопится связывать исчезновение сына с выборами, так как «утверждать этого мы не можем».

- Мы знаем одно, что 9 числа на избирательном участке он отказался подписывать итоговый протокол. И не подписал. И, с его слов, он отказался вбрасывать 500 бюллетеней за Лукашенко. Это с его слов. Меня там не было, я не знаю, как было. В субботу он вышел после отпуска на работу в музей, в очень сильно подавленном настроении позвонил жене и сказал, что больше на эту работу он никогда не пойдет. Сел в машину, поехал домой и пропал. Хочу отметить, что Следственный комитет принял заявление. В КГБ я ходил, меня приняли, выслушали, оставили номер телефона, чтобы у них каждый день информацию брать. Я к силовикам никаких претензий не имею на данный момент. Мы не хайпимся, мы ищем сына, - рассказывает отец пропавшего без вести. - Я никого не обвиняю. Если его найдут и окажется, что он сам включил истерику, я извинюсь перед всеми. А если кто-то виноват в его исчезновении, то я буду добиваться правды, писать и стоять на площадях.

ЕСТЬ ВОПРОС

Сколько человек пропали без вести во время протестной недели?

Организации, занимающиеся поисками людей, говорят о шквале обращений по пропавшим без вести: если до выборов на эту тему обращались 1-2 раза в день, то после выборов начали поступать сотни звонков. На вечер 17 августа официальной статистики о том, сколько людей пропало без вести в протестную неделю в Беларуси, МВД не предоставило. У правозащитников тоже точных списков пока нет. Тем временем tut.by запустил онлайн-платформу, где каждый может разместить информацию о пропавшем без вести во время протестов. На вечер 17 августа в этом списке находилось 74 человека.

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