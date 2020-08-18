Уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко уходил под крики «Браво!»

С гендиректором Купаловского театра Павлом Латушко разорван контракт. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В сторону Купаловского театра вечером в понедельник, 18 августа устремились сотни людей. Вокруг здания собрались несколько сотен потенциальных зрителей – но повод был совсем не театральный. Люди пришли поддержать сотрудников театра. Все они написали заявление на увольнение , когда узнали, что с директором Павлом Латушко расторгли трудовой договор.

Артисты и сотрудники Купаловского также выступили против насилия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, 14августа Павел Латушко заявил перед участниками акции на площади Независимости, что ответственные за жестокое обращение с задержанными должны уйти в отставку. К словам директора ведущего театра Беларуси не прислушались и отправили в отставку его.

- Міністр культуры накіраваў да мяне свайго прадстаўніка – намесніка начальніка аддзела кадраў міністэрства. І мне быў толькі што ўручаны загад аб звальненні мяне з пасады дырэктара, - рассказал собравшимся в театре журналистам Павел Латушко. Зал аплодирует ему стоя.

апомним, директор Купаловского театра Павел Латушко пришел на марш свободы в Минске, чтобы высказаться против жестокости и насилия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Точно так же искренними долгими овациями встречают на выходе из театра артистов Купаловского.

- Малайцы! Малайцы! Малайцы! – дружно и долго кричат благодарные зрители. Артисты растроганы. Они улыбаются, но можно только догадываться, чего стоят в такой ситуации эти улыбки. Ведь артисты могут скоро расстаться со сценой,которая для них – часть жизни. Прима Купаловского Валентина Гарцуева тихонько вытирает слезы…

Актеры Купаловского театра и люди готовы защищать Павла Латушко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Артисты,поблагодарив всех,кто пришел их поддержать, откланиваются. И тут же кто-то громко объявляет: “Павел Латушко!” Люди,которых уже стало еще больше, встречают его аплодисментами и криками “Браво!”

- Я не кароль і не каралева,- шутит по поводу такого торжественного приема Павел Павлович. – Хаця прыхадзілася вітаць і каралёў. Але я сапраўды не чакаў, што столькі людзей прыйдзе.Я проста нармальны звыклы чалавек, я грамадзянін сваёй краіны,я проста выказаў сваю грамадзянскую пазіцыю, свае стаўленне да той сітуацыі,якая адбываецца. Я лічу, што гэта вельмі важна. Важна кожнаму мець свой пункт гледжання, сваё меркаванне. І сказаць, што мы не можам дапусціць, каб у краіне у 21 стагоддзі ў цэнтры Еўропы было парушэнне - такое драматычнае - элементарных правоў и свабод грамадзян праз насілле, праз тое што збіваюць людзей,якія ходзяць па гораду. Ды нават калі удзельнічаюць у дэманстрацыях – гэта іх права, іх пункт гледжання. Гэта права базавае, і за гэта збіваць нельга. Прагаласаваць, хто павінен быць кіраўніком дзяржавы – гэта таксама маё права, і яно павінна быць рэалізавана і падлічана належным чынам.

Предугадывая, что кто-то может его упрекнуть в том, что поздно “проснулся”, Павел Латушко говорит, что и сам понимает – поздно, но он это сделал.

Купаловцам и Павлу Латушко скандировали «Молодцы». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Дзякуй! Дзякуй! Дзякуй! – дружно кричат растроганные зрители.

У кого-то на глазах слезы. Директор театра снижает градус драматизма:

- 14 верасня запрашаю вас - я яшчэ ўсе-такі хвілінку, секунду дырэктар- да 100- годдзя Купалаўскага тэатра. Прыходзце, калі ласка!

Слово берет поэт и экс-кандидат в президенты Беларуси Владимир Некляев, который пришел поддержать Павла Латушко:

Поддержать Латушко пришел Владимир Некляев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Стары апазіцыянер прыйшоў сказаць дзякуй маладому апазіцыянеру і дырэктару тэатра за ягоную грамадскую пазіцыю, за беларускасць і за мужнасць. У сенняшні час каб зрабіць гэта, трэба мужнасць. Дзякуй вам! Вы – лідэр!

- Я не згодны, - улыбаясь,возражает Латушко. - Я не апазіцыянер і не лідэр. Нас – большасць!

С этими словами под крики «Браво!» уже бывший директор уходит. Кажется, еще никого из руководителей театра не провожали с работы так красиво и с такой благодарностью.