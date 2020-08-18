«Еду привозят прямо в кастрюлях, есть даже веганская»: белорусы сплотились, чтобы помочь заключенным из ИВС Окрестина

Волонтеры оказывают медицинскую и юридическую помощь тем, кто был задержан во время протестов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ИВС на Окрестина - место, о котором в последнее время узнала вся страна. Задержанные во время протестов и попавшие в это место рассказывают об издевательствах и унижениях, которые им пришлось пережить. Благодаря неравнодушным людям здесь, у стен Центра изоляции правонарушителей, появился палаточный лагерь волонтеров, которые помогают физически и морально минчанам, отсидевшим в ИВС.

В одной палатке находятся медики, во второй - юристы. Здесь же волонтеры раздают еду. Сейчас сюда люди приезжают за своими вещами, которые у них забирали.

Вечером у двери, которая ведет на территорию ИВС, очередь из тех, кто получает вещи. Рядом - волонтеры. Одна из таких волонтеров рисует черным маркером цифры на руке парня.

Волонтер пишет на руке мужчины номер очереди. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- А зачем это нужно? - интересуемся мы.

- Цифры - это номер очереди. На всякий случай фиксируем - что вышло оттуда столько же человек, как и зашло. Это просто подстраховка, - говорит волонтер.

- Люди оттуда возвращаются? Точно? - спрашивает мужчина и слышит положительный ответ. - Ну это радует.

- Люди боятся туда идти за вещами. Есть страх, что не выпустят обратно, - говорит еще один волонтер Анастасия.

Любопытно, что на территорию ИВС допустили волонтеров - они раскладывают вещи задержанных минчан по коробкам. Чтобы понять, в какой коробке лежат твои вещи, нужно подойти к вывешенным листам с фамилиями и цифрами. Цифры - номера коробок, в которых лежат вещи задержанных. Выглядят списки пугающе.

Возле ИВС висят списки фамилий, вещи которых нашли волонтеры. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Какие-то коробки, номера... Жуть просто, - говорит женщина, смотря на списки фамилий. - Мы здесь живем рядом и периодически приходим - может, помощь какая-то надо.

"Есть даже веганская еда"

Мы решили посмотреть на тех, кто решил стать волонтером. Подходим к тем, кто предлагает людям чай и еду. Не отказывают в согревающем напитке и корреспонденту "Комсомолки".

- Там еще пицца есть, - предлагают мне угоститься волонтеры.

- Я пришла, сказала, что у меня есть свободные руки и все, - улыбается девушка-волонтер. - Я раздаю еду, режу..

Волонтер в палаточном лагере Елена. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

.- Я просто пришла сюда и не смогла уйти - точно также, как и все остальные, - говорит педагог по английскому языку и волонтер Елена. - Я подключила и свою маму. Она взяла на себя такую миссию - караулила у ворот, когда выпускали задержанных. Беседовала с ребятами, их близкими. Мы старались не оставить без внимания и помощи ни одного человека.

По словам Елены, людей, которые приносят еду, очень много.

- Все хотят помочь! И кафе еду передают, и люди дома ее готовят и привозят в кастрюлях. Еда разнообразная. Сегодня мужчина, педагог, очень хотел помогать. Нашли ему занятие - поручили координацию с посудой. Занимается ее учетом. Очень много термосов, кастрюль.. Какая-то посуда подписанная.

Ночь с субботы на воскресенье я ночевала здесь - на поддонах соорудили кровать.

- Люди, которые выходили оттуда, что хотели есть?

- Мы старались обеспечить их питание теплым и в соответствии сих травмами. Потому что были ребята с травмированными челюстями - они не могли есть. Искали им что-то жидкое. Например, бульоны. Есть у нас и детское питание.

Для веганов у нас тоже есть еда. Сегодня парень вышел - он веган. Огурца и помидора ему будет недостаточно. Есть люди с непереносимостью глютена, у которых тоже определенный набор продуктов. Нам приносят еду стихийно. Бывает, кто-то привезет 100 порций горячего.

Замечаем, что на входе в палаточный городок, висит таблица с запретом на фотосъемку.

- На входе сидят медики и юристы, которые оказывают помощь. Не все ребята хотят чтобы их лица были видны. Думаю, что запрет по этическим соображениям.

На следующий день, 17 августа, Телеграм-канал, где появляются новости для задержанных и их родных, сообщил, что лагерь волонтеров на Окрестина сворачивается. Но на месте остаются дежурить несколько волонтеров, медиков и адвокатов, также есть транспорт.

По словам волонтеров, в ИВС еще находятся задержанные.

- Как-то раз они стучали ночью по решеткам, светом моргали. Наверное, хотели обозначить, что они там есть...

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