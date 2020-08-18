Номер белорусской «Комсомолки» за вторник 18 августа не попал в киоски

Номер белорусской «Комсомолки» за вторник 18 августа утром не поступил в продажу.

Дорогие наши читатели и подписчики!

К сожалению, мы не смогли отпечатать очередной ежедневный выпуск «Комсомольской правды» в Беларуси за вторник 18 августа. Газета пока еще не попала к своим подписчикам и в киоски.

У этого есть причина. Мы долго работали над этим номером и поздно сдали его в печать. В последние две недели это не мешало нам печатать газету. Но, этой ночью случилась еще одна беда - в типографии Дома печати сломалась печатная машина.

Мы делаем все для того, чтобы газета дошла до своих читателей! С утра мы занялись срочным поиском типографии, которая смогла бы отпечатать 21 тысячу экземпляров. И уже нашли!

В последнее время редакция получает особенно много поддержки от вас, наши читатели. Она придает нам сил и заставляет не опускать руки перед сложностями! Спасибо вам. Надеемся на ваше понимание в этой ситуации. Мы обещаем, что свою газету вы получите!

Предыдущий номер ежедневной газеты за субботу, 15 августа, пользовался особой популярностью. Его раскупали в киосках, читатели звонили нам в редакцию и спрашивали, где взять несколько десятков газет для того, чтобы подарить их соседям, родственникам, прохожим. Нам очень приятно, что наша работа вызвала такой отклик!

Очередной номер ежедневной газеты поступит в киоски завтра, 19 августа. Мы будем продавать тираж и через редакционную торговую точку.

Номер «Комсомольской правды» в Беларуси за 15 августа 2020 года

Номер «Комсомольской правды» в Беларуси за 18 августа 2020 года

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