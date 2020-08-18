Министр культуры назначил своего заместителя главой Купаловского театра вместо Павла Латушко

Утром 18 августа у Купаловского театра было многолюдно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

17 августа стало известно, что Министерство культуры досрочно расторгло контракт с генеральным директором Национального академического театра имени Янки Купалы Павлом Латушко. Его уволили по статье 259 Трудового кодекса Беларуси: "Трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока его действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя организации". Латушко сообщил, что в Министерстве культуры ему было сказано, что он освобожден от работы по согласованию с премьер-министром страны Романом Головченко.

Латушко в день увольнения 17 августа вышел к прессе и поддерживающим его минчанам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие 17 августа пришли с плакатами поддержки купаловцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сразу после этой информации многие актеры и сотрудники театра стали съезжаться в здание труппы и писать заявления на увольнение. Они говорили, что были готовы к такому повороту событий. Но Павел Латушко говорил коллективу, что в сегодняшней ситуации более важно сохранить коллектив и дух старейшего театра республики, который 14 сентября отметит 100-летие.

Еще вчера на встрече Латушко и коллектива ждали приезда министра культуры Юрия Бондаря или кого-то из топ-чиновников госоргана. Но этого не случилось. Предварительно встречу с министром назначили на 10.00 вторника 18 августа, но потом перенесли на 11.00. В это время Бондарь и прибыл к театру. До того к главному входу вышли артисты Роман Подоляко и Михаил Зуй, которые сказали, что планы у сотрудников прежние - увольняться вслед за гендиректором. За время ожидания к театру приехала представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова - она поддержала собравшихся и самих купаловцев и быстро исчезла.

Собравшиеся несколько десятков человек (потом число протестующих выросло примерно до 300) встретили министра криками "Позор!". Бондарь вошел в театр через главный вход. В зале, куда пустили и прессу, находились сотрудники коллектива. У многих на коленях лежали уже написанные заявления на увольнения. Сначала актеры сказали, что встреча должна быть спокойной и задавать вопросы будут по очереди в микрофон. Но вскоре все пошло с точностью до наоборот - градус эмоций зашкаливал.

У Купаловского театра министра встречала недовольная толпа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр сообщил, что приехал обсуждать работу коллектива в новом сезоне, как будем отмечать юбилей. Но в театре говорят о политической подоплеке увольнения директора Павла Латушко. Министр заявил, что не надо переводить ситуацию в политическое русло. В ответ на это артисты поставили ультиматум: если Латушко не восстановят на работе, завтра к 10 утра они будут подавать свои заявления официально через отдел кадров.

Был у купаловцев и вопрос, а где сейчас Латушко. Министр отметил, что вопрос - не к нему, звоните и спрашивайте у него. "Дома наверное", - сказал Бондарь.

Артисты с заявлениями на увольнение после того, как был уволен гендиректор Купаловского Павел Латушко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотрудники Купаловского говорят, что диалог Юрий Бондарь не пытался выстраивать, а на вопросы от коллектива не отвечал по существу. После этого на сцену стали нести заявления, класть их к ногам министра и выходить из зала.

Артисты с заявлениями на увольнение после того, как был уволен гендиректор Купаловского Павел Латушко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В фойе первого этажа Бондарь ответил на вопросы сотрудников и прессы. На часах было 11.11. То есть встреча шла совсем недолго. В первую очередь, у него спрашивали о гражданской позиции по насилию в стране. В ответ министр говорил о том, что не стоит приводить к насилию с обеих сторон конфликта. А еще министр подчеркнул, что государство немало сделало для театра в последние годы.

Николай Пинигин с заявлением на увольнение и Юрий Бондарь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заявления артистов легли на сцену под ноги министру. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также в фойе, где, кстати, по-прежнему висит портрет и Павла Латушко, министр культуры представил Валерия Громаду - своего заместителя. Он, по словам Бондаря, будет связующим звеном между Минкультуры и коллективом Купаловского на этот сложный период, исполняя обязанности главы коллектива. По словам министра, именно Громаде предстоит подписывать или не подписывать заявления купаловцев, если ситуация не разрешится.

Валерий Иванович, как гласит сайт Министерства культуры, до марта работал главным советником управления социальной политики главного идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь. В его трудовом пути – должность преподавателя хореографии в Университете культуры, худрука-балетмейстера в детском ансамбле, место главного специалиста управления учебных заведений и кадров Минкультуры, работа в отделе культуры, информации, религий и национальностей управления социально-культурной сферы Аппарата Совета Министров. До прихода в Администрацию президента Громада 4 года был председателем Минской городской организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Юрий Бондарь в фойе театра с прессой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юрий Бондарь уходил под общий недовольный гул и лозунги и ушел к своей машине, которая стояла ближе к Гостеатру кукол. По дороге его остановил кандидат в президенты на выборах-2020 Андрей Дмитриев и побеседовал с министром.

С Юрием Бондарем после встречи в театре говорил кандидат в президенты на выборах президента-2020 Андрей Дмитриев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Артисты Купаловского театра после встречи с министром. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые артисты вышли с бело-красно-белым флагом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, после силовых разгонов акций протеста несогласных с итогами выборов купаловцы отреагировали среди первых в сфере культуры. 12 августа около двух десятков артистов и сотрудников театра снялись в ролике, который появился в соцсетях.

- Мы супраць тэрору і гвалту! Мы супраць смерцяў і крыві ў нашай краіне! Мы хочам міру і спакою, - говорят артисты, озвучивая позицию принявших участие в записи коллег.

Назавтра в театре не менее 2/3 коллектива поддержало принятие открытого письма со словами: «Мы прыпыняем паказ спектакляў да вырашэння існуючай сітуацыі і ініцыюем працэдуру абвяшчэння забастоўкі».

14 августа свое обращение у театра, где собрались представители и других театральных коллективов, записал гендиректор труппы купаловцев Павел Латушко. Экс-министр культуры, работавший также послом страны в Польше, а затем во Франции, Испании и ряде других стран, Павел Латушко сказал:

«Мне сорамна, але я ганаруся. Мне стала сорамна, калі сёння раніцай пабачыў сведчанні простых людзей, над якімі адбываліся катаванні, якія рабілі над імі таксама беларусы. Сёння раніцай я сказаў матулі: «Мне сорамна, што я беларус». Але адразу прыйшла думка, што я ганаруся тымі, хто прагне месць сваё ўласнае меркаванне, каб яго паважалі, чулі і нарэшце пачулі».

Люди пришли поддержать купаловцев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди пришли поддержать купаловцев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Латушко уверен, что наше общество – это искренние, честные и мужественные люди. «Мы, беларусы, хочам людзьмі звацца», - повторил за директором коллектив театра, а после аплодисментов артисты и сотрудники Купаловского добавили: «Жыве Беларусь!». А Латушко ответил: «І будзе жыць!».

После этого обращения Латушко вызвали в Минкультуры. Туда же пришли артисты театра, которые его поддерживают. Затем гендиректор Купаловского появился среди манифестантов на площади Независимости. Там же он высказал мнение, что министр внутренних дел должен уйти в отставку, а все случаи насилия тщательно расследованы.

Затем у театра появилась бело-красно-белая подсветка окон на фасаде. Наконец, на здании театра был вывешен сам бело-красно-белый флаг. Также театр снял с другими представителями культурной сферы ролик с требованием остановить насилие в стране и о ситуации с выборами президента.

Затем Павел Латушко появился на "Марше за свободу" 16 августа у стелы "Минск - город-герой".Там он заявил, что, по его мнению, действиям силовиков необходимо дать детальную правовую оценку.

- Асуджаны павінны быць ўсе адказныя за гэтыя злачынствы ў адносінах да простых маніфестантаў, - высказал свое мнение в интервью «Комсомольской правде в Беларуси» Павел Павлович. - Паглядзіце, колькі нас. Ці мае хтосьці права на жорсткасць і гвалт у адносінах да гэтых людзей? Не, гэта не адпавядае заканадаўству. Гэта прамое парушэнне заканадаўства! Таму я кажу свае «не». Павінна быць прававая ацэнка, каб у перспектыве такога больш не было. І гэта таксама магчыма зрабіць праз перамены. Таму я прыйшоў, каб сказаць: мы хочам перамен.

Высказался Павел Латушко и по поводу митинга в поддержку Александра Лукашенко, который также прошел в Минске 16 августа возле Дома правительства. По словам директора театра, туда люди приехали на проплаченных за деньги налогоплательщиков автобусах, в то время как белорусы, пришедшие к стеле, руководствовались исключительно своей гражданской позицией.

Также Павел Латушко рассказал, что увиденное в телеграм-каналах (речь об избиении граждан силовиками. - Ред.) его потрясло, и выразил свое мнение о том, что фактически сегодня на наших глазах в Беларуси создается новая гражданская платформа. В ее основу должны быть положены следующие принципы: «Нет - насилию, да - праву, да - законодательству, да - исполнению законов нашей страны».

На следующий день, 17 августа, Купаловский театр сообщил: «Пасля таго, як мы, купалаўцы, выказалі сваю пазіцыю і ўзнялі бела-чырвона-белы сцяг над тэатрам, на нас пачаўся ціск». Актеры во главе с худруком Николаем Пинигиным и народными артистами сняли видео, где заявили: «Нашая пазіцыя нязменная. Мы будзем бараніць кожнага члена нашай сям'і». А вечером понедельника стало известно: Павла Латушко уволили – Минкульт досрочно разорвал с ним трудовой договор. Артисты театра стали писать заявления на увольнение.

Поддержать Латушко 17 августа приехал поэт Владимир Некляев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди стояли в ожидании Латушко 17 августа у театра и на проезжей части соседних улиц. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я не кароль і не каралева,- сказал собравшимся у театра журналистам і поклоннікам старейшей сцены страны Павел Латушко. – Хаця прыхадзілася вітаць і каралёў. Але я сапраўды не чакаў, што столькі людзей прыйдзе.Я проста нармальны звыклы чалавек, я грамадзянін сваёй краіны,я проста выказаў сваю грамадзянскую пазіцыю, свае стаўленне да той сітуацыі,якая адбываецца. Я лічу, што гэта вельмі важна. Важна кожнаму мець свой пункт гледжання, сваё меркаванне. І сказаць, што мы не можам дапусціць, каб у краіне у 21 стагоддзі ў цэнтры Еўропы было парушэнне - такое драматычнае - элементарных правоў и свабод грамадзян праз насілле, праз тое што збіваюць людзей,якія ходзяць па гораду. Ды нават калі удзельнічаюць у дэманстрацыях – гэта іх права, іх пункт гледжання. Гэта права базавае, і за гэта збіваць нельга. Прагаласаваць, хто павінен быць кіраўніком дзяржавы, – гэта таксама маё права, і яно павінна быць рэалізавана і падлічана належным чынам.

Предугадывая, что кто-то может его упрекнуть в том, что поздно “проснулся”, Павел Латушко говорит, что и сам понимает – поздно, но он это сделал.

- Дзякуй! Дзякуй! Дзякуй! – дружно кричат растроганные зрители.

У кого-то на глазах слезы. Директор театра снижает градус драматизма:

- 14 верасня запрашаю вас - я яшчэ ўсе-такі хвілінку, секунду дырэктар- да 100- годдзя Купалаўскага тэатра. Прыходзце, калі ласка!

Так вечером 17 августа прошались с Павлом Латушко, уволенным с поста гендиректора Купаловского.