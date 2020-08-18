В Беларуси начались забастовки на крупнейших предприятиях: «Настроены ребята категорично»

14 августа рабочие МТЗ прошли через весь город к Дому правительства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси в понедельник, 17 августа прошел девятый день протестов, размах которых страна да этого не видела. Люди выходят на улицу, чтобы сказать действующей власти: мы против итогов выборов и силового разгона уличных акций. В пятницу к протестующим начали присоединяться целые коллективы крупных предприятий. Они выставили требования: прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, выпустить на свободу политических заключенных и провести честные выборы. Иначе объявят забастовку.

С похожими требованиями к акции сразу присоединились десятки предприятий - «Гродножилстрой», МАПИД, МАЗ, «Интеграл», МТЗ, «Белкард», «Белмедпрепараты», «Керамин», «Химволокно», «ГродноАзот», МЗКТ, «Белэнергосетьпроект». Поддержали их медики, работники культуры, Академия наук Беларуси. И многие другие. «Тушить локальные пожары» направили важных чиновников разного ранга, но это не возымело должного эффекта. Ни руководство предприятий, ни мэры, ни премьер-министр, ни даже президент не смогли обещать работникам исполнения их требований.

Первыми о забастовках объявили сразу две гродненские компании - VIRPIL Controls (производит системы управления и аксессуары для авиа- и космосимуляторов) и «Терразит Плюс» (поставщик окон и дверей). С готовностью остановить работу еще до выходных выступили три десятка коллективов.

14 августа, в пятницу, протесты прошли сразу на трех крупных предприятиях - Минском тракторном и автомобильном заводах и Белорусском автомобильном заводе. Так, на МАЗе встреча прошла без журналистов, но вышедшие работники рассказывали, что настроены решительно.

- Я сам на больничном, но по такому поводу пришел сегодня, - говорит один из работников завода. - Мы говорим, что все это несправедливо. Настроены ребята категорично - или все требования, или не выходим на работу. Терять нам нечего.

На встречу с руководством вышло не меньше полутора тысяч работников.

- Я полностью поддерживаю остальных, нас тут большинство. Кто, если не мы, это сделает? - говорит сотрудница МАЗ Светлана. - Будем ли мы бастовать? Я надеюсь, что да, потому что иначе ничего не изменится.

К вечеру понедельника, 17 августа, работники рассказали, что работу прекратила примерно половина коллектива завода.

14 августа часть работников Минского тракторного завода отказалась говорить без прессы и вышла на улицу в ожидании приехавшего на завод премьер-министра Романа Головченко.

- У нас давно это назревало, но сначала кто-то боялся, а кто-то не знал. Сейчас все скооперировались, у нас тут одних рабочих больше 12 тысяч, - говорит работник механического цеха Петр. - Большинство настроено на забастовку с понедельника, но есть и те, кто не готов, у кого-то дети и кредиты. Вчера вышел механический цех и группы из других цехов. Гендиректор нас выслушал и пообещал, что никто не потеряет за это работу. Сегодня директор ответил, что по поводу освобождения политзаключенных направил свои требования в Жодино, Слуцк и на Окрестина, а по поводу проведения выборов отправил требования в Администрацию президента.

Когда о забастовке объявил Минский завод колесных тягочей, Александр Лукашенко решил прилететь к рабочим на вертолете. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В тот же день, чуть ранее, президент высказался о забастовках примерно так: «20 человек бросили работу и начали забастовку». Люди стали закипать.

- Нет, ну вы слышали? Нас обозвали двадцатью людьми! Приди и посмотри, сколько нас тут! - возмущались работники последнему высказыванию Александра Лукашенко.

Люди стали в один голос требовать премьер-министра. Премьерне появился на улице, и работники длинной колонной направилась к дому правительства, скандируя: «Далучайся». Шествие собрало многотысячную толпу, которая провела несколько часов у дома правительства, призывая к диалогу чиновников. Чиновники так и не вышли, люди собрали за собой мусор и ушли.

«Из всех требований можем выполнить лишь один пункт - не подвергать наказаниям рабочих за их протест»

В понедельник 17 августа о забастовке объявило несколько десятков работников завода холодильников «Атлант». К собравшимся на проходной рабочим и сочувствующим вышел гендиректор Дмитрий Соколовский. Суть его посыла была такова: он отвечает за завод, на самом заводе никто не бастует.

- Мы сейчас и так не выполняем план, каждый день недособираем 600 холодильников, - рассказал он собравшимся. - Дайте нас спокойно работать. Если сейчас остановим производство, через три месяца мы останемся без денег. У меня семь тысяч сотрудников, что они будут кушать? И вообще, не впутывайте имя «Атланта» в политические дрязги. После работы можете ходить, куда хотите.

17 августа бессрочную забастовку также объявило одно из самых прибыльных государственных предприятий - «Беларуськалий». В Солигорске шахтеры остановили выдачу руды и сказали, что будут стоять да конца.

- Руда наверх не идет, дробление скоро остановится само, дальше на фабриках заканчивается руда, и по цепочке все остановится, - говорит работник 4-го рудоуправления. - Все, руда не идет. Ведутся какие-то подготовительные работы по безопасной остановке, чтобы можно было потом запустить (шахту. - Ред.) без проблем.

17 августа бессрочную забастовку объявил "Беларуськалий". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обращение работников «Беларуськалия» опубликовано в группе «САЛIГОРСК.org» в ВКонтакте.

- К сожалению, мы не получили ни одного вразумительного ответа на заданные вопросы. Тем самым мы увидели нежелание главы предприятия и сенатора Ивана Головатого хотя бы малейшим образом выйти из сложившейся ситуации. Мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела, мракобесия и террора по отношению к мирному населению.

Корреспондент российской «Комсомолки» Владимир Ворсобин съездил в Солигорск в понедельник.

В главном офисе «Беларуськалия» на лицах менеджеров паника.

- Как мне рабочих убедить?! Как?! - кричал кому-то в трубку начальник управления автоматизации Олег Чечуха. - Они говорят только о политике, черти! Я им - о зарплатах, о том, что они гробят предприятие, а они... (огорченно машет рукой). Я им - если объявите забастовку, автоматически прекращаются трудовые договоры. В ответ - опять про Лукашенко и зверства ОМОН. Я им - как мы можем выполнить ваши требования? Как?! При чем тут предприятие?! Впечатление, что мы попали в 1994 год.

- Но что рабочие требуют от вас?

- То, что мы можем выполнить - лишь один пункт, - вздыхает менеджер. - Не подвергать наказаниям рабочих за их протест. Все остальные пункты у них фантастические - отставки, освобождения, наказания, тюрьмы. Они не понимают, что пользуясь нашими проблемами, русские нарастят производство и будут выжимать нас с рынка... «Уралкалий» уже отменил плановую остановку на ремонт.

Присоединился к забастовке и «Нафтан», работники которого также разместили открытое обращение.

- Мы солидарны с народом Республики Беларусь. Мы заявляем: у нас нет доверия к действующей власти, так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране. Белорусам страшно выйти на улицу, страшно высказать свою позицию, страшно сделать и отстаивать свой выбор. Избирательная кампания по выборам президента, прошедшая в Республике Беларусь в 2020 года, была проведена с многочисленными нарушениями и провокациями со стороны власти: аресты кандидатов, ограничение присутствия на участках независимых наблюдателей, непрозрачный подсчет голосов, фальсификации, запугивание членов участков избирательных комиссий. Мы не признаем результаты этих выборов, как и многие граждане нашей страны.

Работники завода «Нафтан» сообщили, что в 14-дневный срок воспользуются правом на забастовку для выражения обеспокоенности и защиты наших социальных и политических интересов.

- В случае невыполнения наших требований в полном объеме мы будем вынуждены остановить технологический процесс на работающих цехах и производствах для обеспечения безопасности, - говорится в обращении.

Поддержать забастовку коллег с Белтелерадиокомпании пришел телеведущий Денис Дудинский, который после критики действий силовиков в соцсетях еще до выборов перестал появляться на экране. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

«Дайте эфир бастующим рабочим!»

Не остались в стороне и государственные СМИ. В понедельник забастовку начали часть работников Белтелерадиокомпании и радио «Столица», которые сказали, что хотят вещать честные новости.

А возле здания телецентра на улице Коммунистической начали собираться протестующие, которые пришли поддержать забастовку сотрудников ОНТ. Те, кто выходил из здания, на вопрос, что там, отмахивались и говорили, что обстановка очень напряженная. С сотрудниками общается председатель ОНТ Марат Марков, который заявил: не нравится - увольняйтесь, никого не держим. Довольно многие написали заявления. Среди них Дмитрий Шунин и Анна Шалютина, которые вели «Наше утро» - им подписали заявление.

- Поднимать настроение, когда в 100 метрах от телецентра избивают людей только за то, что они вышли на мирный протест, - нам показалось это циничным, - говорит Шунин.

- Юмор должен быть не только смешным, но и уместным. Мы считаем, что шутить с экрана в такое время мы не можем. Я хочу говорить только то, что считаю правильным, а сейчас этой возможности нет, - поддерживает коллегу Аня Шалютина. - Это мы, публичные люди, уходим заметно, но множество людей за кадром проявляют свою гражданскую позицию. «Наше утро» ушло с сегодняшнего дня в отпуск, потому что коллектив, который работал над передачей, поддержал забастовку.

К зданию Белтелерадиокомпании пришли многие минчане. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Тем временем перед зданием появилась молодежь, которая прямо у входа на парковке разложила плакаты. Поддержать телевизионщиков пришли и рабочие с заводов. Прямо напротив входа произносят речь все желающие. Один из наиболее часто повторяемых лозунгов - «Дайте эфир бастующим рабочим!»

Пока не бастуют, но выразили поддержку остальным белорусские медики. Они вышли к зданию Минздрава несколькими сотнями человек, которые держали в руках плакаты «Белые халаты за перемены», «Уходи красиво». Министр здравоохранения Владимир Караник коротко ответил на вопросы о состоянии избитых силовиками и поспешил покинуть митинг, пошел к своей машине. Однако долго не мог уехать - люди вышли на проезжую часть и стучали по автомобилю с криками «Позор». Под эти возгласы министр и уехал.

Белорусский металлургический завод в Жлобине затих, объявив забастовку. А один из работников жодинского БелАЗа рассказал, что в понедельник забастовку объявили около 200 работников и призывают остальных присоединиться.

- У нас пока основная масса людей работает. Многие боятся, говорят, у них дети и кредиты. Еще и начальство стало запугивать людей увольнениями и штрафами, - рассказал один из работников завода.

«Кто хочет работать, пусть работает»

Когда о забастовке объявил Минский завод колесных тягачей, Александр Лукашенко решил прилететь к рабочим на вертолете, чтобы лично ответить на все вопросы. Сначала сходил в цеха, где начальство доложило: заводы в целом работают.

- Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну,150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим, - процитировала президента БелТА. - Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов. - Ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все.

Ведущие программы "Наше утро" на ОНТ Дмитрий Шунин и Анна Шалютина написали заявления об увольнении. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всего этого многочисленные митингующие, которые пришли поддержать рабочих завода к проходной МЗКТ, не слышали, а толпа свистела и скандировала: «Уходи!»…

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Все будет зависеть от воли народа и его готовности отстаивать свои требования»

- Для успешной забастовки нужно несколько условий. Первое - чтобы в ней участвовало более половины работников предприятия, согласных с позицией, за которую собираются бастовать. Второе - чтобы они осознавали, что их реально больше, - объясняет экономический эксперт исследовательского центра BEROC Лев Львовский. - Сейчас мы видим уникальный для Беларуси случай: люди впервые поняли, что их большинство. Каждого отдельного работника можно уволить и заменить, а вот когда требования массовые - власти придется идти на диалог. В случае забастовки государство предпочитает общаться только с начальством предприятия - толпу сложнее провести или уговорить. Начальство, в свою очередь, будет пытаться запугивать работников, убеждать, что их не большинство. Удастся ли добиться таким способом проведения новых выборов, говорить сложно - это новая ситуация, и черпать идеи о будущем Беларуси из ее прошлого ошибочно. Все будет зависеть от воли народа и его готовности отстаивать свои требования. Сложно предсказать, насколько забастовки сейчас примут массовый характер, но мы видим начало довольно масштабных забастовок на ключевых предприятиях, например, на БелАЗ. А забастовка врачей - это вообще отдельная тема. Если бастуют сварщики, то это не так критично, как если бастуют медики. Их и так в стране не хватает, и заменить их будет некем.

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