События в Беларуси 9-17 августа: акции и протесты после выборов президенты и мировая реакция

Мир сравнивает Беларусь с карцером в центре Европы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Улицы Минска превратились в места военных действий

Напомним, 9 августа, сразу после состоявшихся выборов президента, явка на которые составила 84,27%, экзитполы опубликовали предварительные данные. И по ним за действующего президента проголосовало свыше 80% избирателей - фактически это означает, что 8 из 10 избирателей проголосовали за Александра Лукашенко. Но протестные настроения в избирательную кампанию-2020 были такими явными и массовыми, что многие в результаты выборов просто не поверили.

Сразу после выборов тысячи минчан вышли на улицы города, чтобы высказать свой протест. Дальше события развивались, как в фильме с апокалипсическим сюжетом. В стране почти на три дня пропадет интернет, в чем позже Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты обвинит DDoS-атаки из-за границы, а силовики настолько жестоко начнут разгонять протестующих, что уже через пару дней весь мир сравнит Беларусь с карцером для пыток в центре Европы.

Выйдя на улицу после выборов, многие белорусы столкнулись с жестким противостоянием силовиков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После выборов президента вечера и ночи в Минске больше стали походить на поле военных событий. Многие минчане, в том числе и журналисты «Комсомольской правды» в Беларуси, которые работали в те дни на улицах города, до сих пор не могут прийти в себя от увиденного. Водометы, разгоняющие протестующих, жестокие избиения дубинками, светошумовые гранаты, брошенные в скопление людей, стрельба резиновыми пулями, колонны спецтехники, готовых по команде вступить в бой…

Основные протесты в эти дни проходили у стелы «Минск - город-герой», станции метро «Пушкинская», универсама «Рига» на улице Сурганова. Вечером в понедельник, 10 августа, стало известно, что у станции метро «Пушкинской» погиб человек…

Погибший Александр Тарайковский 2 (Кадр видео Associated Press)

Спустя несколько часов больницы были переполнены ранеными людьми. Многие - с переломами и черепно-мозговыми травмами.

Утром 10 августа силовики заявили о том, что акции протеста прошли в 33-х белорусских городах и что в результате разгонов задержано 3 тысячи человек. В условиях отсутствия интернета в стране узнать, где именно они находятся, родным было крайне сложно.

С тех пор каждый день белорусов поражали истории задержанных, о которых удавалось узнать хоть что-то. Люди рассказывали о фактах жестоких избиений в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске и в тюрьме в Жодино, подтверждая слова фотографиями избитых, стонах из-за стен изолятора, криках о помощи. Те, кому повезло выйти раньше, рассказывали, что некоторых задержанных держат без одежды, по 25 человек в камерах вместо 4, заставляют стоять на коленях, спать стоя.

- Кладут на землю, бьют дубинами, прыгают по спинам, всячески унижая честь и достоинство. А перед тем, как начать избивать, говорят: «Готовьтесь, будем делать из вас инвалидов первой группы», - рассказал нам один из задержанных после освобождения.

Минимум две смерти, тяжелые больные и призывы прекратить насилие

От травм и ранений, с которыми людей свозили в больницы в эти дни, в шоке были даже медики, которые стали призывать власть и милицию отказаться от насилия и неоправданных силовых действий. Врачи подтвердили, что есть люди в очень тяжелом состоянии, не все живыми доехали до больницы, а 10 августа в Минске погиб участник акции протеста Александр Тарайковский. По сообщению МВД, причиной смерти стал взрыв неустановленного устройства в руках у мужчины. При этом медики диагностировали у него открытую рану грудной клетки и кровопотерю. Родные же и друзья погибшего уверяют, что в тот вечер он вышел из дома в шортах и сланцах, без какого-либо оружия.

Чуть позже медики подтвердят еще одну смерть - в Гомеле умер Александр Вихор. 9 августа его задержали за участие в несанкционированной акции. Медики сказали, что ему стало плохо в милицейской машине. О трагедии мать парня узнала только 12 августа - до этого женщина три дня искала сына. Позже до матери дошли сведения об издевательствах над ним со стороны сотрудников МВД. Позже выяснилось, что вместо обычной больницы Александра завезли в психиатрическую, оттуда его забрала скорая, но спасти мужчину не удалось.

Спустя три дня после выборов в МВД Беларуси официально заявили о более чем 6 тысячах задержанных, а в Минздраве - о 251 пострадавшем.

МВД же уверяло, что найти сведения о задержанных можно по номеру 102. Однако на деле сделать это было сложно. Родные и близкие задержанных метались по разным городам и изоляторам, пытаясь узнать хоть что-то. Как рассказывают волонтеры, о судьбе десятков людей, вышедших на акции протеста, до сих пор ничего не известно.

С призывом остановить насилие на улицы вышли женщины в белых одеждах

На третьи сутки в стране появился интернет, медики и сами пострадавшие стали показывать фото и видео, доказывающие издевательства над ними. Со слов пострадавших, некоторым в изоляторах обрезали волосы, не кормили, применяли пытки.

12 августа в белой одежде с цветами в руках вдоль дорог выстроились белорусские женщины, призывающие прекратить насилие.

Мирный протест женщин. Фото: Павел МАРТИНЧИК

12 августа на улицы города вышли женщины с цветами в руках и в белой одежде. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тем временем пострадавшим семьям стали помогать волонтеры - обычные горожане дежурили возле ИВС, юристы давали бесплатные консультации, многие привозили теплую еду и одежду к месту содержания участников акций, развозили по домам освобожденных…

В государственных СМИ тем временем сообщалась об умышленных наездах на правоохранителей, задержанных координаторах массовых беспорядков, нападающих на милицию протестующих, пострадавших милиционерах и о деньгах, которые протестующим якобы платят за участие в акциях протеста.

Все ожидали реакции властей.

13 августа в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, принес извинения и пообещал выпустить задержанных, однако вместе с тем сказал, что, разгоняя протестующих, милиция выполняла свой долг:

- Мы не можем позволить быть массовому несанкционированному мероприятию в такой напряженный общественно-политический момент.

Позже к ЦИП на Окрестина в Минске приехал замглавы МВД Барсуков.

- Издевательств никаких не было, - ответил он на вопрос журналиста «Комсомолки» об издевательствах в центре изоляции правонарушителей.

14 августа на совещании с членами Совета безопасности о протестующих говорил президент Беларуси Александр Лукашенко:

- Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!

При этом он заявил, что не имеет претензий к действиям силовиков по отношению к протестующим: «Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз».

Сотни тысяч людей вышли в Минск на акцию протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А потом рассказал о пострадавших милиционерах.

- Скажите, а как матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти около сотни человек пострадали! - сказал Лукашенко в защиту сотрудников МВД, передает его слова БелТА.

«Все жалобы кандидатов в президенты отклонены»

14 августа Лидия Ермошина объявила окончательные итоги выборов. Президентом избран Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Журналисты «Комсомолки» дозвонились председателю ЦИК и спросили, что она думает о ситуации, почему в их офисе не снимают трубку и можно ли сейчас увидеть результаты по отдельным участкам.

Лидия Михайловна рассказала, что опасается за свою безопасность и находится в очень напряженном положении и состоянии - по этой причине она отпустила всех сотрудников и уехала сама.

- 11 августа кандидаты в президенты Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая подали свои жалобы, Светлана Тихановская сделала это раньше. Что с жалобами кандидатов в президенты? - спросила «Комсомолка» у Лидии Ермошиной.

- Все эти жалобы рассматривались сегодня. Жалобы отклонены. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: «Мы можем просто потерять страну».

- У многих возник вопрос: сейчас можно узнать результат на конкретном избирательном участке?

- Боюсь, что нет. Участковые комиссии прекратили свои полномочия, и все протоколы сданы в территориальные комиссии. А сегодня прекратили полномочия уже и территориальные после подведения итогов выборов.

Тем временем в стране началась волна рабочих забастовок. Честных выборов и прекращения насилия требовали рабочие МАЗа, МТЗ, «Беларуськалия», ученые НАН, медики, о своем несогласии с существующими порядками заявляли даже журналисты государственных телеканалов, однако по состоянию на 17 августа характер новостей белорусского телевидения и государственных изданий не изменился.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ. В интернет попала видеозапись, которую кто-то из присутствующих вел из толпы. Кто-то выкрикнул: «Офицер, застрелись». Президент подошел ближе и сказал одному из рабочих: «Я сейчас избивать вас не буду, это не в моих интересах, но если хоть один спровоцирует здесь что-то, разберемся жестоко».

Забастовки провели и трудовые коллективы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На акцию протеста вышли и учителя. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лукашенко назвал забастовки рабочих «ножом в спину».

- Еще раз повторяю: никого не уговаривайте. Все понимают, что происходит. Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут - пусть идут… Но на заводах им после этого места быть не должно, - сказал он.

«Даже когда я буду мертвым, не позволю отдать страну!»

В субботу, 15 августа, белорусы хоронили погибшего 10 августа у «Пушкинской» Александра Тарайковского. Около тысячи человек приехали к моргу. Еще более многочисленная группа собралась на месте гибели Александра и не расходилась 5 часов. Люди с цветами и черными шарами в руках приходили почтить память погибшего целыми семьями, несли плакаты: «Убийц к ответу», «Цветы лучше пуль». У многих в руках были фото избитых на протестах родственников и друзей.

В день похорон Александра Трайковского. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье в Минске произошло грандиозное, по оценкам многих, событие. По самым приблизительным подсчетам, в обед к стеле «Минск - город-герой» со всех улиц столицы устремились как минимум 200 тысяч белорусов - в светлой одежде, бел-чырвона-белыми флагами, с цветами и лозунгами, выражающими несогласие с результатами выборов. Люди шли пешком, ехали на машинах, велосипедах… С детьми, пожилыми родителями и громкими лозунгами: «Верам, можам, пераможам!», «Уходи!», «Остановите насилие!», «Жыве Беларусь!».

Практически в это же время на площади Независимости проходил митинг в поддержку Александра Лукашенко, людей на который созвали со всей страны. Митинг организовали в последний момент, привозили людей поездами и автобусами, и, по официальным данным МВД, на нем присутствовало более 65 тысяч человек.

- Я не сторонник «площадей»! Но не моя вина, что вас пришлось позвать на помощь, - говорил Лукашенко собравшимся. Он же говорил о недопустимости сделать Беларусь «отхожим местом для Европы», просил не позорить страну и не толкать людей к силовому противостоянию, уверял, что не предаст страну, и заявил: «Даже когда я буду мертвым, не позволю отдать страну!»

После митинга большинство людей погрузились в автобусы и уехали. Тем временем у стелы собралось громадное количество людей с бел-чырвона-белыми флагами. Как говорили люди, собравшиеся на эту акцию протеста, решающим аргументом выйти на улицы для них стал тот кошмар, который они пережили в последние дни. Около 17.00 пешая колонна от стелы двинулась в сторону площади Независимости и растянулась на весь проспект Победителей. Затем вышедшие на улицу люди пришли к площади, где завершили акцию. Там же, у подножия памятника Ленину, они оставили десятки плакатов с лозунгами об отношении к результатам выборов, действующему президенту и насилию со стороны силовиков.

Многие, глядя на толпу, удивлялись, что ею никто не руководит. В ответ на это люди отвечали: «Мы выражаем свою гражданскую позицию, а для этого лидер не нужен. Мы пришли сюда не за деньги, как объявил министра МВД, а сами».

У стеллы "Минск-город-герой" собрались порядка 200 тысяч белорусов. И это по самым скромным подсчетам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье белорусы вышли на самую массовую акцию протеста в истории страны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Митинг превратился в настоящий праздник - никаких беспорядков, свалок и пьяных дебошей. Люди включали «Перемен» Цоя, пели «Муры» Войтюшкевича, песни N.R.M., Лявона Вольского... Разошлись поздно вечером. Проходя мимо здания КГБ, оставляли плакаты: «Немедленно освободите заключенных», «Стоп террор» и «Уходи!». Люди из окон вывешивали флаги, кто-то нес в руках Конституцию…

На улицы в воскресенье вышел не только Минск, но жители десятков других городов Беларуси. Солигорск ночью прошел строем, по Гомелю разносилось хоровое пение, а в Бресте горожане призывали к ответу за происходящее городских чиновников и силовиков… И все вышедшие на протесты радовались тому, что могут беспрепятственно выразить свое мнение, а милиция их не трогала и не разгоняла.

«Ряд представителей правоохранительных органов возродили традиции НКВД в Беларуси»

Действия Лукашенко и силовых структур Беларуси вызвали резкую критику со стороны официальных лиц в ЕС и США.

Одним из первых участников акций протеста в Беларуси поддержал посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

- Я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны… К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта «Линия Сталина». И речь шла не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина - имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел, которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века, - заявил посол.

Напомним, ранее о «неприемлемом насилии» в Беларуси уже заявили все страны ЕС.

- Призываем все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия. Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло, - прокомментировала ситуацию в Беларуси официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

А вот так на наши реалии отреагировал госсекретарь США Майк Помпео:

- Как мы видели, выборы никак не были свободными и честными. Нас это волнует, потому что нам не безразличен белорусский народ. Мы хотим, чтобы у народа Беларуси были свободы, которых они требуют, которые они считают отвечающими их интересам. Мы следим за протестами, мы призываем, чтобы участники ненасильственных протестов были защищены и не вооружены.