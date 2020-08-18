Власти Витебска утверждают, что боятся провокаций, а приказа избивать людей не было: люди 5 часов ждали у облисполкома итогов разговора с губернатором

В понедельник витебские власти отказались выйти на открытый разговор к протестующим, но согласились на диалог с инициативной группой. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В понедельник, 17 августа, основным местом в Витебске, где разворачивались события мирного протеста, стала площадке перед облисполкомом. Горожане уже пытались вызвать власти на разговор в пятницу, 14 августа, но тогда к протестующим никто не вышел – сослались на то, что рабочий день закончился. В понедельник люди пришли к облисполкому с самого утра. Управделами пообещал, что в 17.00 председатель облисполкома Николай Шерстнев примет инициативную группу не более, чем из 15 человек, а в 18.00 к людям выйдет заместитель председателя облсовета Александр Христофоров.

Протестующим поставили условие - не заходить на ступени. Их тщательно охраняли сотрудники милиции. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Около четырех часов на площади перед облисполкомом начали собираться люди. Власти поставили протестующим условие – они не должны подниматься на ступени лестницы, ведущей ко входу в исполком. На ступенях стояла редкая цепочка милиционеров.

В 17.20 группу из 15 человек пропустили в облисполком. У всех забрали телефоны. Прессу на встречу не пустили.

Людям, которых пропустили на беседу с губернатором, поставили условие - сдать телефоны. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

На площадке около облисполкома собралось не менее пятисот человек. Люди пришли с плакатами, с бел-чырвона-белыми флагами. В 18.05 начали скандировать: «Шесть часов! Шесть часов!», напоминая, что в это время к народу обещал выйти зампред областного совета депутатов. Когда люди поняли, что никто к ним не выйдет, развернули плакаты «Позор витебским властям!», стали скандировать «Позор!», «Трусы!». К охраняющим ступени милиционерам подошла подмога, теперь цепь их стала плотной.

Делегация пробыла в исполкоме четыре часа. Собравшиеся беспокоились: вдруг парламентеров вывели через другой выход и увезли в ИВС? Одного мужчину пропустили в здание исполкома. Его подвели к дверям зала, где пятнадцать представителей протестующих беседовали с властями, но заглянуть туда не позволили.

-Мне дали за дверью послушать голоса этих людей. Я не знаю их по голосам, но судя по вопросам, которые там звучали, это наши люди, они живы, с ними все в порядке, - рассказал мужчина, когда вышел из исполкома.

Возле облисполкома собралось не менее 500 человек. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

«Вам здесь жить!», «Не забудем, не простим!», «Каждый день!» - скандируют собравшиеся.

Часа через два из облисполкома вышли трое парламентеров. Рассказали, что, кроме председателя облисполкома Николая Шерстнева, на встречу пришли прокурор области, начальник управления следственного комитета, начальник УВД, мэр Витебска и еще несколько чиновников.

-Я просто не могла больше слушать, они забалтывают все вопросы, - устало говорит Елена Янушковская. – Губернатор и начальник УВД сказали, что они не отдавали приказов жестко задерживать и бить людей…

-Слышите? От вас отказались! Вам никто не приказывал, вы сами все это делали! – выкрикивают люди в сторону охраняющих ступени милиционеров.

Многие пришли с бело-красно-белыми флагами. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Когда остальные члены инициативной группы вышли из облисполкома, их окружили люди.

-Вот, я законспектировала кратко, - рассказывает Евгения Почепко. – По Сташевскому (глава администрации Октябрьского района, который, судя по выложенной в сеть аудиозаписи, принуждал членов избирательной комиссии в одной из школ фальсифицировать протокол выборов – Ред.) в прокуратуре уже два заявления, Следственный комитет будет проводить проверку. Губернатор сказал, что поставит на контроль, чтобы никого из членов избирательных комиссий за их позицию не увольняли и не преследовали. И попросил венки в школы не носить, потому что учителя ни в чем не виноваты. Начальник УВД много говорил о том, что были провокаторы, что они хотели предотвратить массовые беспорядки, что телеграм-каналы провоцировали людей, а 10 августа возле ИВС кто-то разбросал «ежи». Признал, что попали и беззащитные, невиновные люди, извинился перед нами, сказал, что понимает, что были перегибы и возможно сотрудники действовали по своей инициативе. Мы говорим – а что вы перед нами извиняетесь? Но по публичной позиции они ничего не сказали.

Протестующие развернули самодельные плакаты. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

По словам членов инициативной группы, власти отказались обсуждать все, что касается выборов, заявив, что это не в компетенции исполкома и решать все вопросы нужно в ЦИК и пообещали, что встречи с гражданским обществом будут теперь проводиться регулярно. Облисполком предполагает создать специальный комитет, который будет вести диалог с представителями гражданского общества.

-Я шла к властям с вопросом про выборы, а получается – что выборы? Выборы-дурыборы, - резюмирует Евгения.

-Вам хоть чаю предложили за эти четыре часа? – спрашивает кто-то.

-Нет…

Молодой человек иронизирует над предположениями государственных СМИ, что "картинка" с массовых протестов делается с помощью фотошопа. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

-Власти начитались комментариев в интернете и боятся выйти к людям. Даже прощения просили за избиения и задержания через нас, - рассказывает Алексей Андреянов. – Но был один важный момент. На прямой вопрос, признает ли он победу Александра Лукашенко на выборах, губернатор не ответил.

К облисполкому пришли десантники. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

-Спросили у губернатора, готов ли он уйти в отставку. Я так понял, что нет. Эта мысль – «власть мы не отдадим» - витала в воздухе. Николай Шерстнев рассказывал, как он много сделал для области, принял ее «голую и разрушенную», а сейчас вот какие успехи, - рассказывает Павел Левинов. – Начальник УВД заверил, что по фактам избиений никому пощады не будет, подчеркнул, что по сравнению с другими городами в Витебске меньше задержанных и меньше побитых (всего во время акций протеста в Витебске задержали около 700 человек, - Ред.). Власти, можно сказать, выразили нам благодарность, что мы вели себя не так, как брестчане – не ломали скамейки, не хватали булыжники, что все мирно было. Они очень боятся, что в наши ряды может затесаться провокатор. Говорили о том, что нами руководят, нас организовывают и нам кто-то платит, что даже ловили каких-то кассиров (собравшиеся смеются). Пообещали, что откроют «горячую линию», куда можно будет жаловаться на действия силовиков и на нарушения в ходе выборов.

По состоянию на 13.00 19 августа номера телефонов «горячей линии», которую пообещали открыть витебские власти, не были обнародованы.