Солодухе запретили петь мегахит «Виноград» и другие песни: авторы возмущены гражданской позицией артиста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Мои песни дали ему второе дыхание, и теперь я этот воздух у него забираю»

Известный композитор Максим Алейников 17 августа написал заявление в Центр управления интеллектуальной собственностью, где попросил исключить из реестра песни «Виноград», «Может быть любовь», «Сотни километров до любви», «Песня души» и «Любить тебя родная». Толчком к такому заявлению стал пост Александр Солодухи в Фейсбуке, где он анонсировал концерты на конец августа-сентябрь со словами: «Пел, пою и буду петь!»

Известный композитор Максим Алейников 17 августа написал заявление в Центр управления интеллектуальной собственностью, где попросил исключить из реестра песни «Виноград» и другие. Фото: личный архив.

- Меня покоробила позиция артиста, всю жизнь позиционирующего себя, как народного. И в ситуации, в которой сейчас находится наша страна, он считает нормальным закрыть глаза на насилие государства над людьми и ездить с концертами, пытаясь отвлечь людей от главного. С учетом его последних выступлений у меня не осталось сомнений по поводу его гражданской позиции. И я считаю для себя единственным правильным решением - не участвовать в этом даже косвенно. Мои песни дали ему второе дыхание, и теперь я этот воздух у него забираю. Например, песню «Виноград» мы написали вместе с Владимиром Кубышкиным. Он сейчас живет в США и написал такое же заявление, которое отправил по электронной почте, - рассказал «Комсомолке» Максим Алейников.

По словам композитор, примерно через месяц Александр Солодуха больше не сможет исполнять эти песни. О своем решение Алейников не сообщал артисту.

- Не вижу в этом смысла, права на песню ему не принадлежат.

- Может ли быть достигнут какой-то компромисс? Песня «Виноград» - вторая по популярности после «Здравствуй, чужая милая» в репертуаре Александра Солодухи.

- Нет, на компромиссы я не пойду.

После действий Максима Алейникова белорусская поэтесса Елена Ярмолович также планирует написать заявление в Центр управления интеллектуальной собственностью. Александр Солодуха исполняет песню на ее стихи «Не заставляйте женщин долго ждать».

- Еще несколько дней назад я написала Александру в соцсети, чтобы он не пел мою песню. Но не знала, как запретить это официально. Теперь знаю и в ближайшее время пойду писать заявление.

- С чем связано ваше решение?

- С позицией Александра ко всему происходящему, с той черствостью к людям, которые сейчас страдают. На мой взгляд, намного лучше было промолчать: ты имеешь право на свое мнение, но в то же время, когда столько людей страдает вокруг, зачем выставлять эти видео в розовом костюме и так далее. У человека нет чувства такта. Говорю, как мать сына, которой побегал по баррикадам на мирных протестах. Я не разжигаю агрессию к артистам, которые сейчас молчат или вступают за Лукашенко, каждый имеет право на свое мнение. Но не понимаю таких плясок на костях, которые сейчас устраивает Солодуха. Делает он, а стыдно мне. Не хочу хоть как-то в этом участвовать.

Белорусская поэтесса Елена Ярмолович также планирует написать заявление в Центр управления интеллектуальной собственностью. Александр Солодуха исполняет песню на ее стихи «Не заставляйте женщин долго ждать». Фото: Фейсбук.

«На меня за последние дни вылился такой поток грязи и мерзости. И я в ответ никого не оскорбил»

Сам Александр Солодуха сейчас отдыхает в санатории на Нарочи с женой Наталией и дочкой Варей. О том, что ему запрещают петь песни заслуженный артист узнал от сыновей.

- Новости долетели сразу же. Воспринял все нормально. «Виноград» - вторая по значимости песня по прохождению у народа. Это мега-хит, мега-бомба! Пою ее с 2004 года, тогда Максим Алейников только начинал, и я заплатил за нее 300 долларов. Песня выстрелила! Но не составил никаких бумаг, об этом мне еще Стас Михайлов говорил: «Вот пожалеешь, Саша!» Прошло 12 лет, и в 2016 году Максим Алейников сказал, что я отчисляю ему не все авторские. Он насчитал 5000 долларов, одну тысячу ему отдал, а остальные 4000 собирался отдать. Все это было обговорено устно. Но у меня никак не получалось: то сыну Антону купил квартиру за 65 тысяч долларов, то сыну Саше новый автомобиль – у него родился первый ребенок, моя пятая внучка. Но раз сейчас он решил забрать эти песни, значит все решилось. Он обосновал это тем, что в такое трудное время я даю концерты. А что жизнь должна остановиться? Это его право – не мне судить, как и я никого не сужу. На меня за последние дни вылился такой поток грязи и мерзости. И я в ответ никого не оскорбил, никому не ответил – хотя хотел! Кто им дал право мне такое говорить? Каждый человек имеет право на свое мнение, каждый человек имеет право сохранить свое мнение. Я поддерживаю президента, я за мирное небо над головой. Считаете, что выборы прошли неправильно, высказывайте свое мнение, идите на мирные демонстрации. Но зачем нападать на силовиков? Я видел эти видео. Они были вынуждены дать отпор, чтобы сохранить порядок в стране. Я смотрю и телевидение и соцсети.

- Тогда вы наверняка видели, как ОМОН жестоко избивал мирных граждан, многие даже не были на мирных акциях протеста – просто случайные прохожие…

- Я не имею право судить, наверное, этим должны заниматься органы. А что нужно допустить, чтобы у нас было как в Украине или как в Америке? Я так не хочу. Я хочу жить в мирной стране. Вот сейчас мы отдыхаем в роскошном санатории на Нарочи! Здесь все прекрасно – так рад, что за 11 лет впервые отдыхаю в Беларуси. Вот сегодня мы ели роскошные белорусские сардельки, приготовленные моим белорусами с любовью. Наташа сейчас на процедурах, Варечка на рыбалке, завтра я дам бесплатный концерт в санатории. У меня душа радуется и клокочет, как хорошо вокруг!

О том, что Александру Солодухе запрещают петь песни заслуженный артист узнал от сыновей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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