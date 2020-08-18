«Приезжаем на смену, спускаемся в шахту, но ничего не делаем»: шахтеры в Солигорске продолжают забастовку

Шахтеры выдвинули свои требования и ждут, когда их выполнят. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шахтеры ОАО «Беларуськалий» сегодня выходят на работу, но только для того, чтобы не было официального повода поставить им прогул. На самом деле они намерены продолжать забастовку, пока не будут выполнены их требования. Мы поговорили с одним из шахтеров 4-го рудника, который представился Михаилом.

- Те требования, что мы выдвинули в пятницу (несогласие с результатами выборов, освобождение всех задержанных до понедельника, вывод ОМОНа из города), не выполнены, - говорит собеседник. – Освободили не всех. А там и наши шахтеры были задержаны, и городские. ОМОН как был в городе так и есть. Единственное, что пообещали, что работников, которые были привлечены к административной ответственности, не уволят. Но это пока что.

- Вот вы политические требования руководству предприятия предъявляете. Но разве это в их компетенции?

- Руководство предприятия может представить наши интересы перед вышестоящими. И депутаты тоже!

- Диалог с руководством продолжается?

- Да. Сегодня в три часа на площади опять собирают народ, опять Головатый (генеральный директор ОАО «Беларуськалий – Ред.) придет, будут решать, что конкретно делать.

Диалог с властями еще не закончен. Работа останавливается. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Хоть шахтеры бастуют, но работа на рудниках все равно продолжается…

- Забастовка выглядит так: приезжаем на смену согласно графика, спускаемся в шахту, но ничего не делаем. Но есть такие лавы (лава – это горная выработка, из которой добывают калийные соли – РЕД.), где очень сильное давление горной породы, и работу на них нельзя совсем остановить, иначе завалит все оборудование. Там рубили по чуть-чуть, чтобы хоть как-то продвигаться. По словам диспетчера, с утра два проходческих комплекса только 7 тысяч тонн дали. Это очень мало. Обычно один комплекс дает около 10 тысяч тонн. Пока чуть-чуть дорабатываем, но первый и третий рудники точно стоят – из труб не идет дым. А мы докручиваем потихоньку, потому что лавы надо в безопасные состояния вывести, чтоб не задавило.

Не все трубы сегодня дымят. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Что больше всего разозлило шахтеров, которым, как все говорят есть что терять?

- Беспредел в городе. Обман на выборах. То, что избивали людей ни за что - на работу люди ехали, их из машин вытаскивали, били так, что в больницах оказывались хлопцы. Молодежь сидела кофе пила в центре города кофе, остановился бус, выскочили, отметелили, позабирали… Люди боятся на работу идти. В 3.50 на смену кому-то надо, кто-то поздно ночью возвращается со смены. И в это время можно отхватить дубинкой.