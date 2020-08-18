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Сотрудники Белтелерадиокомпании: Ходят слухи, что вместо нас зовут работать штрейкбрехеров за $2000

Более 100 сотрудников Белтелерадиокомпании написали заявления на увольнение
Сергей МалиновскийСергей МалиновскийСергейМалиновский
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Во вторник пикет на телевидении был довольно немногочисленным

Во вторник пикет на телевидении был довольно немногочисленным

Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Ситуация с забастовкой на телевидении оказалась не такой однозначной, как казалась в первые дни протестов. Значительная часть сотрудников ОНТ, СТВ и Белтелерадиокомпании написали заявления на увольнение, часть сотрудников его не писали, но поддерживают протестующих. Например, в Белтелерадикомпании около 2000 сотрудников, уволились около 100 человек, а петицию подписали 290, а в протестном чате сейчас около 700 сотрудников. Есть и такие, кто согласился продолжать работу – это заметно по тому, что показывают сейчас белорусские телеканалы.

Поддержать забастовщиков приехали Екатерина Пытлева и Александр Помидоров с гитарой

Поддержать забастовщиков приехали Екатерина Пытлева и Александр Помидоров с гитарой

Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Во вторник, 18 августа с утра подходы к телецентрам на ул. Макаенка и Коммунистической перекрыли турникетами и выставили милицию. Поэтому поддержать протестующих было довольно проблематично – людей попросту не пускали. Однако протестующие работники Белтелерадиокомпании продолжили стоять на улице. Мы заметили среди них ведущего Олега Титкова:

- Я штатный сотрудник Белтелерадиокомпании. Считаю, что здесь, на улице, множество коллег, которые умеют делать свою работу. К величайшему сожалению, среди них нет тех, кто делает новости. Но я убежден, что это не должно замарать имя Белтелерадиокомпании. Я не хочу писать заявление об увольнении – но буду здесь и буду бастовать. Ходят слухи, что вместо нас сейчас активно зазывают работать российских коллег. Не хочется в это верить. И даже региональные специалисты вряд ли поедут сейчас штрейкбрехерами – не та сейчас обстановка на телеканалах, - рассказал Олег Титков.

Похожее мнение мы услышали и от других сотрудников, называли даже зарплаты - до 2 тысяч долларов.

Клоун на самокате искренне не понимал, почему милиция не пропускает его проехать к телевидению. Фото: Алена КАМЕНЕВА

Клоун на самокате искренне не понимал, почему милиция не пропускает его проехать к телевидению. Фото: Алена КАМЕНЕВА

Тем временем, к зданию телецентра подошел Александр Помидоров с гитарой. Он исполнил множество песен – от «Я нарадзiўся тут» до "Перемен" Виктора Цоя. А до этого поддержать митингующих приезжал Пит Павлов. Среди участников акции была также Екатерина Пытлева, которая сейчас не работает на телевидении с июля – она уволилась сама после того, как ее убрали из эфира, хотя оставались еще три программы до выхода в отпуск.

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