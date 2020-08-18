«Хотите бастовать – выходите после работы». Что происходит на МТЗ и БелАЗ 18 августа 2020

К МТЗ пришли люди, которые хотят поддержать заводчан Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работа Минского тракторного завода не остановлена, большинство сотрудников – на своих рабочих местах. Но часть работников все же вышла на забастовку. В 11 утра они встретились с руководством. У здания МТЗ собрались несколько сотен человек, которые пришли поддержать заводчан.

- Сейчас люди уже вряд ли будут выходить, - говорит работник МТЗ Владимир. – После визита Лукашенко на МЗКТ нам сказали, что будут увольнять за отсутствие на рабочем месте. Мол, хотите бастовать – выходите после работы. Поэтому люди боятся – у многих кредиты, дети. Мы и раньше зарабатывали немного, а сейчас вообще копейки. Но многие боятся потерять и эту зарплату.

При этом рабочие не требуют от руководства увеличения зарплат или изменения других условий, которые касаются работы. Сотрудники МТЗ хотят отставки действующего президента и правительства, признания президентом Светланы Тихановской, стабильной и бесперебойной работы интернета – всего в списке 9 пунктов.

«За отсутствие на работе до 3 часов оформят прогул»

На Жодинском БелАЗ настроения у рабочих похожие.

- Вчера люди выходили на проходную. Наш начальник, когда видел подчиненных своего отдела, просто уводил всех за руку, - рассказывает Вадим, рабочий завода. - Без злости, просто брал за руку каждого и уводил. Сегодня на заводе всюду разложили листки с информацией о том, что с нами будет, если забастовки продолжатся. За отсутствие на работе до 3 часов оформят прогул. Если дольше тебя нет – более жесткие санкции, будут лишать каких-то выплат. У меня трое детей, но завод меня не держит – я уже подыскиваю себе другое место.

Мужчина говорит, что зарплату он получает в зависимости от того, сколько успел сделать.

- Сейчас работы мало, и зарплата такая же. Боятся бюджетники, которые получают зарплату независимо ни от чего.

В документе, который распространили среди рабочих, сказано, что за прогул сотрудника могут лишить премии за месяц, выплат за общие результаты работы за год, надбавки к пенсии, надбавки за непрерывный стаж работы и других выплат.

Заводчанам передали ответы на обращения в адрес администрации завода. Там говорится о том, что все заводчане, задержанные во время акций, освобождены. Вопросы, связанные с выборами президента, находятся вне компетенции администрации завода. За акцию, которая проходила 13 августа, никаких дисциплинарных мер принято не будет, а вот те, кого не было на работе 17 августа, лишатся оплаты и доплат - каких, не уточняется. Также в ответе сказано, что администрация направила электронное письмо в «Белтелеком» об организации бесперебойной работы интернета.

В администрации отмечают, что имиджу предприятия нанесен непоправимый ущерб.

- Наши зарубежные партнеры и потребители высказывают озабоченность по поводу выполнения нами своих обязательств и занимают выжидательную позицию. Последствия ваших необдуманных действий сейчас трудно оценить, но администрация предприятия делает все возможное, чтобы их минимизировать. Уже сейчас нависла угроза своевременной выплаты заработной платы.

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