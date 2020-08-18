«Макей, не робей»: десятки белорусов собрались у здания МИД, чтобы поддержать дипломатов, но к ним никто не вышел

Более 40 человек пришли выразить солидарность с белорусскими дипломатами Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

18 августа около 13.00 на площади у здания Министерства иностранных дел Беларуси начали собираться люди. Девушки, парни, мужчины в строгих костюмах, женщины с детскими колясками - все они пришли выразить солидарность с белорусскими дипломатами. В руках некоторых людей - цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями: «Чтобы не было стыдно за страну», «Дипломаты, служите народу Беларуси, а не узурпатору» и другие.

Выразить солидарность с сотрудниками ведомства пришел и Валерий Ковалевский - бывший сотрудник МИД, который ушел со службы в 2006 году, после третьей победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

Валерий Ковалевский - бывший сотрудник МИД Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

- Я пришел выразить солидарность с теми людьми, которые пострадали от произвола на улицах наших городов. И с сотрудниками (Министерства иностранных дел. - Ред.), которым сейчас приходится делать какой-то моральный выбор. Возможно, некоторые из них колеблются, подбирают аргументы за и против. Я хочу сказать им, что по эту сторону министерства тоже есть жизнь, - рассказал журналистам экс-сотрудник ведомства.

По словам Валерия Ковалевского, белорусским дипломатам нужно помнить, кому они служат:

- А служат они не президенту, не Администрации президента, а белорусскому народу. И им прежде всего нужно следовать национальным интересам. То, что сегодня происходит в Беларуси, - это нарушение прав человека, унижение человеческого достоинства. Это абсолютно противоречит национальным интересам и разлагает общество. И так не может больше продолжаться.

Собравшиеся хлопали в ладоши и скандировали: «Макей, не робей», «Забастовка» и «Жыве Беларусь!» Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Валерий Ковалевский отметил, что МИД - это та структура, которая поддерживает президента и является одной из главных опор его власти. Именно она объясняет действия Александра Лукашенко за рубежом. Поэтому очень важно, чтобы ведомство заняло принципиальную позицию:

- Поскольку то, что происходит сегодня в стране, будет очень сильно отражаться на интересах Беларуси во всем мире.

Несмотря на обеденное время, ни в 13.00, ни даже в 13.30 на пикет из здания ведомства никто не вышел. Около 50 человек выстроились на площади у главного входа, начали хлопать в ладоши и скандировать: «Макей, не робей», «Забастовка» и «Жыве Беларусь!». Проезжающие мимо машины сигналили в знак поддержки. Окна во многих кабинетах открыты настежь - сотрудники министерства не могли не слышать этих слов. Но к окнам никто не подошел.

В руках собравшихся - флаги, плакаты и цветы Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

«Сейчас вам страшно, а потом будет стыдно!» - громко крикнула женщина с плакатом в руках. Из толпы вышла девушка и положила белые и красные гладиолусы перед главным входом в МИД. Не прошло и получаса, как бдительные работники министерства унесли их внутрь здания.

«Фу-у-у-у-у!», «Позор!» - отреагировали люди.

Вскоре работники МИД унесли цветы в здание Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Призывы к дипломатам присоединиться к пикету так и остались без ответа. Когда некоторые из сотрудников МИД возвращались с обеда, люди хором кричали им: «Жыве Беларусь!» Но те, не подходя к собравшимся, скрывались за дверью министерства.

Напомним, 17 августа около здания ведомства тоже прошел пикет. В нем приняли участие два сотрудника: начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева. В руках у них были белые листы. Вячеслав Казаченок объяснил: они олицетворяют чистую совесть и чистую, свободную от пролития крови, Беларусь. Также он добавил, что глава МИД Владимир Макей считает, что те, кто не согласен с политикой государства, должны написать заявление об увольнении.

Призывы к дипломатам присоединиться к пикету так и остались без ответа Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

К слову, 16 августа глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило на своей странице в Фейсбуке разместил фото с «Марша Свободы» в Минске. 17 августа пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подтвердил его отставку.

16 августа посол Беларуси в Словакии и бывший помощник президента Игорь Лещеня записал видеообращение, в котором поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты.

- Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На tut.by на одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах, - возмутился Лещеня.

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